Deze nieuwe Kaarten-functie in CarPlay moet je zelf activeren (iPhone-nieuws #40)

Sven Lamers
Sven Lamers
3 oktober 2026, 21:32
3 min leestijd
Deze nieuwe Kaarten-functie in CarPlay moet je zelf activeren (iPhone-nieuws #40)

In iOS 27 heeft CarPlay een handige nieuwe functie gekregen. Alleen: je moet hem eerst handmatig activeren! Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

Lees verder na de advertentie.

Apple Kaarten heeft handige aanpassing voor CarPlay (mits je actie onderneemt)

carplay ios 27 header

Apple Kaarten heeft een grote update gekregen! Apple heeft iOS 27 uitgebracht, waarmee veel nieuwe functies naar applicaties op je iPhone zijn gekomen. Eén van die apps is Apple Kaarten, want de navigatiedienst is uitgebreid met een aantal handige verbeteringen.

De weergave van de kaart is realistischer geworden en de geparkeerde auto verschijnt nu ook op de Apple Watch. Dat is niet alles, want offline kaarten werken veel beter in iOS 27. Alleen moet je dat zelf activeren.

Zo activeer je de betere Kaarten

Apple verrast met 8 (!) belangrijke updates: deze apparaten moet je direct bijwerken

8 updates apple september

Het komt zelden voor dat Apple acht nieuwe softwareversies op één avond uitbrengt. Dat doet het bedrijf alleen bij de release van grote updates en doorgaans kort daarna. Met deze softwareversies komen geen nieuwe functies naar je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac.

In plaats daarvan worden problemen in de software verholpen, waardoor het om relatief kleine maar belangrijke updates gaat. Installeer ze daarom zo snel mogelijk, zodat de besturingssystemen van je Apple-apparaten weer naar behoren werken.

Dit zijn de 8 apparaten

Lees verder na de advertentie.

Ziggo komt met een héél grote upgrade (en dat merk je dit jaar nog)

ziggo upgrade

VodafoneZiggo heeft onlangs gemeld dat de upgrade naar DOCSIS 4.0 op het kabelnetwerk is afgerond. DOCSIS 4.0 is de nieuwste versie van de kabeltechniek, die een veel hogere internetsnelheid ondersteunt.

Daarmee is Ziggo de eerste provider in Europa die deze technologie op grote schaal heeft uitgerold. Het netwerk bereikt namelijk zo’n 7 miljoen huishoudens en bedrijven.

Zo krijg je het

3 verborgen iOS 27-features die véél handiger zijn dan je denkt

iOS 27 functies

Apple heeft iOS 27 uitgebracht! Op maandag 14 september 2026 verscheen de grootste iPhone-update van het jaar. Met iOS 27 komen veel nieuwe functies naar je iPhone, die veel handiger zijn dan je misschien denkt.

Dat geldt voor zowel privé als zakelijke gebruikers, want iOS 27 maakt jou met je iPhone veel productiever. Ben je benieuwd welke verborgen functies je misschien nog niet kent?

Dit zijn ze

iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: hoeveel beter zijn de camera’s?

iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: hoeveel beter zijn de camera’s?

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max hadden al uitstekende camera’s, maar Apple doet er bij de iPhone 18 Pro (Max) nog een schepje bovenop. Vooral de hoofdcamera heeft een flinke upgrade gekregen, terwijl er ook op videogebied nieuwe mogelijkheden zijn toegevoegd. Maar hoeveel beter is de 18 Pro (Max)?

Lees de vergelijking

Deze nieuwe WhatsApp-functie ga je vaak gebruiken (én bespaart je veel tijd)

WhatsApp

Er komt weer een nieuwe functie voor WhatsApp aan! De berichtendienst voegt regelmatig handige features toe. Dat doet WhatsApp niet zomaar, alle veranderingen worden eerst uitvoerig gebruikt in de testversie van de applicatie.

In die testversie is nu weer een nieuwe functie ontdekt, die je waarschijnlijk vaak gaat gebruiken. WhatsApp werkt aan een verbeterde zoekfunctie, waarmee je veel eenvoudiger berichten kunt terugvinden.

Zo werkt de nieuwe functie

Nieuwe thuisbatterij van Anker is nu al 500 euro goedkoper (hier scoor je hem)

Nieuwe thuisbatterij van Anker is nu al 500 euro goedkoper (hier scoor je hem)

Voor wie op zoek is naar een van de nieuwste thuisbatterijen en hier niet de hoofdprijs voor wil betalen hebben we een mooie deal. Anker presenteerde onlangs een aantal nieuwe thuisbatterijen, waarvan je er een nu al scoort met flinke korting. Hieronder vertellen we je er meer over.

Ontdek de deal

Compleet nieuwe HomePad verschijnt binnenkort – en die wordt héél handig

nieuwe homepad

Apple werkt al jaren aan een nieuw apparaat voor het centraal bedienen van je slimme huis. Deze HomePad (de naam is nog niet officieel bevestigd) krijgt daarvoor een scherm waarop je onder meer je slimme accessoires, agenda, foto’s en andere informatie kunt bekijken.

In plaats van steeds je iPhone te pakken, hangt of staat de HomePad op een vaste plek in huis. Vanuit daar bedien je bijvoorbeeld de verlichting, thermostaat en andere HomeKit-accessoires.

Wanneer komt-ie?

Meer iPhone-nieuws

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apps Apple CarPlay Apple

Bekijk ook

Deze 3 functies zijn alléén voor de Apple Watch Ultra 4 (en dit betaal je)

Deze 3 functies zijn alléén voor de Apple Watch Ultra 4 (en dit betaal je)

Gisteren 16:04

De iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #40 2026)

De iPhone-wallpapers van de week (Wallpaper Weekly #40 2026)

Gisteren 11:40

Apple TV 4K 2026 vs Apple TV 4K 2022: om deze 3 redenen wil je upgraden

Apple TV 4K 2026 vs Apple TV 4K 2022: om deze 3 redenen wil je upgraden

Gisteren 9:45

Eindelijk: dit Apple-product krijgt voor het eerst in 6 jaar een upgrade

Eindelijk: dit Apple-product krijgt voor het eerst in 6 jaar een upgrade

Gisteren 9:42

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren