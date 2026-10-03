Deze nieuwe Kaarten-functie in CarPlay moet je zelf activeren (iPhone-nieuws #40)

In iOS 27 heeft CarPlay een handige nieuwe functie gekregen. Alleen: je moet hem eerst handmatig activeren! Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Apple Kaarten heeft een grote update gekregen! Apple heeft iOS 27 uitgebracht, waarmee veel nieuwe functies naar applicaties op je iPhone zijn gekomen. Eén van die apps is Apple Kaarten, want de navigatiedienst is uitgebreid met een aantal handige verbeteringen.

De weergave van de kaart is realistischer geworden en de geparkeerde auto verschijnt nu ook op de Apple Watch. Dat is niet alles, want offline kaarten werken veel beter in iOS 27. Alleen moet je dat zelf activeren.

→ Zo activeer je de betere Kaarten

Het komt zelden voor dat Apple acht nieuwe softwareversies op één avond uitbrengt. Dat doet het bedrijf alleen bij de release van grote updates en doorgaans kort daarna. Met deze softwareversies komen geen nieuwe functies naar je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac.

In plaats daarvan worden problemen in de software verholpen, waardoor het om relatief kleine maar belangrijke updates gaat. Installeer ze daarom zo snel mogelijk, zodat de besturingssystemen van je Apple-apparaten weer naar behoren werken.

→ Dit zijn de 8 apparaten

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VodafoneZiggo heeft onlangs gemeld dat de upgrade naar DOCSIS 4.0 op het kabelnetwerk is afgerond. DOCSIS 4.0 is de nieuwste versie van de kabeltechniek, die een veel hogere internetsnelheid ondersteunt.

Daarmee is Ziggo de eerste provider in Europa die deze technologie op grote schaal heeft uitgerold. Het netwerk bereikt namelijk zo’n 7 miljoen huishoudens en bedrijven.

→ Zo krijg je het

Apple heeft iOS 27 uitgebracht! Op maandag 14 september 2026 verscheen de grootste iPhone-update van het jaar. Met iOS 27 komen veel nieuwe functies naar je iPhone, die veel handiger zijn dan je misschien denkt.

Dat geldt voor zowel privé als zakelijke gebruikers, want iOS 27 maakt jou met je iPhone veel productiever. Ben je benieuwd welke verborgen functies je misschien nog niet kent?

→ Dit zijn ze

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De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max hadden al uitstekende camera’s, maar Apple doet er bij de iPhone 18 Pro (Max) nog een schepje bovenop. Vooral de hoofdcamera heeft een flinke upgrade gekregen, terwijl er ook op videogebied nieuwe mogelijkheden zijn toegevoegd. Maar hoeveel beter is de 18 Pro (Max)?

→ Lees de vergelijking

Er komt weer een nieuwe functie voor WhatsApp aan! De berichtendienst voegt regelmatig handige features toe. Dat doet WhatsApp niet zomaar, alle veranderingen worden eerst uitvoerig gebruikt in de testversie van de applicatie.

In die testversie is nu weer een nieuwe functie ontdekt, die je waarschijnlijk vaak gaat gebruiken. WhatsApp werkt aan een verbeterde zoekfunctie, waarmee je veel eenvoudiger berichten kunt terugvinden.

→ Zo werkt de nieuwe functie

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Voor wie op zoek is naar een van de nieuwste thuisbatterijen en hier niet de hoofdprijs voor wil betalen hebben we een mooie deal. Anker presenteerde onlangs een aantal nieuwe thuisbatterijen, waarvan je er een nu al scoort met flinke korting. Hieronder vertellen we je er meer over.

→ Ontdek de deal

Apple werkt al jaren aan een nieuw apparaat voor het centraal bedienen van je slimme huis. Deze HomePad (de naam is nog niet officieel bevestigd) krijgt daarvoor een scherm waarop je onder meer je slimme accessoires, agenda, foto’s en andere informatie kunt bekijken.

In plaats van steeds je iPhone te pakken, hangt of staat de HomePad op een vaste plek in huis. Vanuit daar bedien je bijvoorbeeld de verlichting, thermostaat en andere HomeKit-accessoires.

→ Wanneer komt-ie?

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