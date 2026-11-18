Het Nederlandse bedrijf AAWireless heeft twee nieuwe adapters aangekondigd, waarmee je CarPlay draadloos maakt. De apparaatjes zijn kleiner dan ooit én werken met Android Auto!

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CarPlay draadloos maken

Heeft jouw auto ondersteuning voor CarPlay, maar moet je de iPhone iedere keer met een kabel verbinden? Dan heeft AAWireless goed nieuws, want het bedrijf heeft maar liefst twee nieuwe dongles gepresenteerd. De AAWireless Nexus en Nano maken CarPlay én Android Auto draadloos. Je iPhone maakt zo automatisch verbinding met CarPlay zodra je de auto start, zonder dat je daarvoor nog een kabel nodig hebt.

Het Nederlandse bedrijf heeft bij de nieuwe generatie dongles verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo beschikken beide adapters over een vernieuwde chip, die voor een stabielere verbinding moet zorgen. De apparaatjes bieden bovendien ondersteuning voor wifi 6, waardoor je volgens AAWireless minder snel last hebt van een wegvallende verbinding met CarPlay. Op die manier is de verbinding tussen je iPhone en CarPlay veel betrouwbaarder.

Kleinste CarPlay-dongle ooit van AAWireless

AAWireless heeft nog een belangrijke verandering doorgevoerd, want het ontwerp van de dongles is op de schop gegaan. De nieuwe dongles zijn een stuk kleiner dan hun voorganger. De AAWireless Nexus is bijna 70 procent kleiner dan de AAWireless Two Plus. Het apparaatje komt met zowel een usb-a- als een usb-c-kabel. Je krijgt er een plakstrip bij, zodat je de dongle op een handige plek in de auto bevestigt.

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Wil je helemaal van de kabels in je auto af? Dan is de AAWireless Nano de betere keuze. Deze dongle is ruim 80 procent kleiner dan de Two Plus en steek je direct in de usb-a-poort van je auto. Het is daarmee de kleinste CarPlay-adapter die het bedrijf tot nu toe heeft uitgebracht. Je hoeft de dongle slechts één keer in te stellen, daarna maakt je iPhone automatisch verbinding zodra je de auto start. Via de vernieuwde app van AAWireless pas je instellingen aan en installeer je software-updates voor beide dongles.

Voor deze prijs haal je de dongle in huis

AAWireless brengt zowel de Nexus als de Nano op dinsdag 8 december uit. Beide dongles hebben een adviesprijs van 69,99 euro in de webshop van AAWireless. Bij Amazon betaal je iets meer, want daar kosten de apparaatjes 74,99 euro. Let wel op: je auto moet al ondersteuning bieden voor bedrade CarPlay of Android Auto. De apparaatjes komen dus niet met een scherm, maar zijn alleen bedoeld om de bestaande software draadloos te maken.

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Wil je de nieuwe dongle voor CarPlay eerder in huis halen? Je kunt je tot en met 27 november 2026 inschrijven op de website van AAWireless. Je ontvangt dan op 1 december 2026 een link waarmee je de Nexus of Nano al vóór de officiële release kunt bestellen. Op die manier heb je het apparaatje precies op tijd binnen voor de feestdagen. Dat maakt de dongle het perfecte cadeau voor vrienden, familie of natuurlijk voor jezelf. Schrijf je hier in voor de exclusieve link, zodat je lange levertijden bij de nieuwe dongle voor CarPlay en Android Auto voorkomt: