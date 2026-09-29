Apple verrast met 8 (!) belangrijke updates: deze apparaten moet je direct bijwerken

Apple heeft maar liefst acht belangrijke updates tegelijk uitgebracht! Voor deze apparaten staan per direct nieuwe softwareversies klaar.

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Apple heeft een reeks belangrijke softwareversies uitgebracht! Op maandag 28 september 2026 heeft Apple maar liefst acht tussentijdse updates op hetzelfde moment uitgebracht. Het gaat om nieuwe softwareversies voor de iPhone, iPad, Apple Watch én Mac. Heb jij één van deze apparaten in gebruik op dit moment? Dan is de kans groot dat er een nieuwe update voor je klaarstaat. Deze softwareversies heeft Apple uitgebracht:

iPhone

iOS 26.7.1

iOS 27.0.1

Apple Watch

watchOS 27.0.1

iPad

iPadOS 26.7.1

iPadOS 27.0.1

Mac

macOS Sequoia 15.8.1

macOS Tahoe 26.7.2

macOS Golden Gate 27.0.1

Het komt zelden voor dat Apple acht nieuwe softwareversies op één avond uitbrengt. Dat doet het bedrijf alleen bij de release van grote updates en doorgaans kort daarna. Met deze softwareversies komen geen nieuwe functies naar je iPhone, iPad, Apple Watch en Mac. In plaats daarvan worden problemen in de software verholpen, waardoor het om relatief kleine maar belangrijke updates gaat. Installeer ze daarom zo snel mogelijk, zodat de besturingssystemen van je Apple-apparaten weer naar behoren werken.

Probleemoplossingen

De reeks nieuwe softwareversies volgt niet lang na de release van de grootste Apple-updates van het jaar. Op maandag 14 september 2026 verschenen de belangrijkste softwareversies van het jaar, waaronder iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 en macOS 27. Grote updates gaan traditiegetrouw gepaard met softwarefouten, die Apple grotendeels verhelpt met de nieuwe softwareversies. Dat geldt ook voor problemen op de nieuwste toestellen, waaronder de iPhone 18 Pro (Max) en Apple Watch Series 12.

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Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max hebben gebruikers problemen met Face ID. Die problemen doen zich vooral voor bij vergrendelde applicaties, maar in iOS 27.0.1 is die bug opgelost. Bij de Apple Watch Series 12 en Apple Watch Ultra 4 zorgt een softwarefout er juist voor dat de toestellen willekeurig opnieuw opstarten. Met watchOS 27.0.1 heeft Apple ook die problemen weer verholpen.

Verder lost Apple veel kleine softwareproblemen in de beveiliging van de iPhone, iPad, Apple Watch en Mac op. Zo zijn macOS 26.7.2 en macOS 15.8.1 beschikbaar voor Macs die niet kunnen bijwerken naar macOS 27. Heeft jouw Apple-apparaat wel ondersteuning voor de nieuwste softwareversies, maar wil je nog niet updaten? In dat geval moet je iOS 26.7.1, iPadOS 26.7.1 en macOS Tahoe 26.7.2 direct installeren, zodat de beveiliging helemaal up-to-date blijft.

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Je vindt alle nieuwe softwareversies op de iPhone, iPad en Apple Watch onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Op de Mac staan de updates onder ‘Systeeminstellingen > Algemeen > Software-update’. Zorg ervoor dat je de nieuwe softwareversies snel installeert, want Apple brengt dit soort tussentijdse updates alleen uit bij belangrijke probleemoplossingen. Wil je geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!