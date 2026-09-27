3 verborgen iOS 27-features die véél handiger zijn dan je denkt

Heb jij iOS 27 al geïnstalleerd? Dan moet je deze drie functies direct proberen op je iPhone, want ze zijn veel handiger dan je denkt!

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iOS 27

Apple heeft iOS 27 uitgebracht! Op maandag 14 september 2026 verscheen de grootste iPhone-update van het jaar. Met iOS 27 komen veel nieuwe functies naar je iPhone, die veel handiger zijn dan je misschien denkt. Dat geldt voor zowel privé als zakelijke gebruikers, want iOS 27 maakt je iPhone waarschijnlijk veel productiever. Ben je benieuwd welke verborgen functies je misschien nog niet kent? Dit zijn drie handige verbeteringen van iOS 27!

1. Bewaar videobeeld als foto

De Foto’s-app heeft een veelgevraagde verbetering gekregen in iOS 27. Met een nieuwe functie wordt het veel eenvoudiger om een fragment uit een video als foto te bewaren. Heb je een video gemaakt voor zakelijk gebruik, waar je bijvoorbeeld een poster beter op wilt lezen? Dan kun je simpelweg een deel van de video als foto opslaan, zodat je de informatie op je gemak kunt lezen. Dit komt ook van pas als je een video hebt gemaakt van een college en de informatie van één dia apart wilt opslaan.

Het was al langer mogelijk om fragmenten van een video te bewaren als afbeelding. Dat doe je in iOS 26 en eerder door simpelweg een schermfoto te maken, maar daar zit vaak wat vertraging in. De kans is daarom klein dat je precies het exacte moment vastlegt met de screenshot. In iOS 27 heeft Apple een handige oplossing toegevoegd, want je hoeft dan niet geen schermfoto meer te maken met de knoppen van je iPhone. In plaats daarvan kun je de volgende functie gebruiken:

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Open de Foto’s-app op je iPhone; Ga naar een video naar keuze; Open de video en tik op de drie puntjes rechtsboven in beeld; Tik tot slot op ‘Bewaar videobeeld als foto’. Probeer het tikken goed te timen, zodat je het juiste fragment als foto bewaart.

2. Apple Intelligence in Safari

Gebruik jij de standaardbrowser van Apple? In dat geval zoek je regelmatig informatie op in Safari. De webbrowser staat standaard op je iPhone en is in iOS 27 veel slimmer geworden. Met behulp van Apple Intelligence worden tabbladen automatisch gegroepeerd. Zo wordt het veel eenvoudiger om tabbladen te ordenen per onderwerp, want dat doet Apple Intelligence voor je. Zet daarvoor de volgende functie aan:

Open de Safari-app op je iPhone;

Tik op de twee vierkantjes rechtsonder in beeld;

Druk op de drie streepjes bovenin beeld;

Kies voor ‘Orden tabbladen’;

Selecteer tot slot ‘Maak automatisch onderwerpen aan’.

Heb je deze functie in Safari ingeschakeld? Dan worden tabbladen voortaan automatisch gegroepeerd per onderwerp. Dit is vooral handig als je een drukke werkweek hebt of als een deadline nadert, in die periodes heb je vaak (te)veel tabbladen open staan. De nieuwe functie in iOS 27 helpt je met het ordenen van die tabbladen, zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen. Let wel op, want deze feature van iOS 27 werkt alleen als je iPhone ondersteuning heeft voor Apple Intelligence.

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3. AirDrop is veel sneller

De belangrijkste verbetering van iOS 27 is onder de motorkap doorgevoerd. Apple heeft de software op je iPhone veel sneller en efficiënter gemaakt. De prestatieverbeteringen in het besturingssysteem zijn niet direct zichtbaar, maar merk je pas als je bepaalde features in iOS 27 gebruikt. Vrijwel alles wat je in iOS doet gaat volgens Apple veel sneller na het installeren van de nieuwe softwareversie. Zo starten applicaties tot 30 procent sneller met iOS 27.

Dat is niet de enige verbetering, want foto’s worden tot 70 procent sneller geladen in de Fotobibliotheek. Gebruik je regelmatig AirDrop? Dan merk je al helemaal een verbetering, omdat AirDrop tot wel 80 procent sneller werkt. Als je voor je studie of werk regelmatig bestanden overzet met AirDrop is dat een groot voordeel, na het installeren van iOS 27 hoef je veel minder lang te wachten. Zo maakt iOS 27 je iPhone niet alleen beter, maar kun je ook nog eens sneller werken.

Meer over iOS 27

Gebruik jij je iPhone niet alleen voor privé, maar bijvoorbeeld ook voor je studie of voor zakelijk? Met iOS 27 komen dan handige features naar je iPhone, die de productiviteit kunnen verhogen. In Safari worden tabbladen automatisch voor je gegroepeerd, in de Foto’s-app kun je eenvoudig relevante fragmenten uit een video opslaan en het overzetten van bestanden gaat veel sneller met AirDrop. Dat maakt iOS 27 ook voor zakelijke gebruikers een hele interessante update.

Je kunt iOS 27 installeren sinds maandag 14 september 2026. Alle iPhones die werken met iOS 26 kunnen ook updaten naar iOS 27. Ben je benieuwd wat er nog meer verandert met iOS 27? Lees hier alles over de nieuwe functies voor je iPhone en bekijk hier welke iPhones werken met de nieuwe softwareversie. Schrijf je ook in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft van alle nieuwe functies voor je iPhone!