Nieuwe thuisbatterij van Anker is nu al 500 euro goedkoper (hier scoor je hem)

Voor wie op zoek is naar een van de nieuwste thuisbatterijen en hier niet de hoofdprijs voor wil betalen hebben we een mooie deal. Anker presenteerde onlangs een aantal nieuwe thuisbatterijen, waarvan je er een nu al scoort met flinke korting. Hieronder vertellen we je er meer over.

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Waarom je deze thuisbatterij zeker nú in huis wil halen

Anker heeft onder de naam Anker Solix een uitgebreid assortiment slimme energieoplossingen. Dat aanbod is onlangs uitgebreid met de gloednieuwe Anker Solix Solarbank Max AC. De nieuwe thuisbatterij is een flinke upgrade ten opzichte van de vorige Solix Max en komt bovendien op een interessant moment: je profiteert nu namelijk van een flinke korting. In plaats van de gebruikelijke 2499 euro betaal je momenteel 1999 euro. Hieronder lees je wat deze gloednieuwe thuisbatterij allemaal te bieden heeft.

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De Anker Solix Solarbank Max AC in het kort

De Anker SOLIX Solarbank Max AC is een nieuwe plug-and-play thuisbatterij met een opslagcapaciteit van 7 kWh. Daarmee kun je overtollige stroom van je zonnepanelen opslaan en die op een later moment gebruiken, bijvoorbeeld ’s avonds wanneer je zonnepanelen geen energie meer opwekken. De batterij werkt ook met dynamische energietarieven, waardoor je stroom kunt opslaan wanneer de prijs laag is en later weer gebruiken. De Solarbank Max AC levert maximaal 3,5 kW en gebruikt een LiFePO4-accu die volgens Anker tot 10.000 laadcycli meegaat.

Een belangrijk voordeel is dat je de batterij relatief eenvoudig zelf kunt aansluiten met de meegeleverde stekker. Heb je later meer opslag nodig, dan kun je de Solarbank Max AC uitbreiden met maximaal vijf extra BP7000-batterijen, goed voor maximaal 42 kWh opslag. Ook kun je meerdere units combineren voor meer vermogen. De batterij is bovendien geschikt voor gebruik als noodstroomvoorziening en heeft een IP66-classificatie, waardoor hij bestand is tegen stof en water. Je haalt deze nieuwe thuisbatterij van Anker tijdelijk in huis voor 1999 euro in plaats van 2499 euro.

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Zinvolt thuisbatterij en powerstation: met 188 euro korting

De ZinVolt Power is een compacte thuisbatterij met een opslagcapaciteit van 1 kWh. Je gebruikt hem om stroom van je zonnepanelen op te slaan en later weer te gebruiken, bijvoorbeeld in de avond. Ook zonder zonnepanelen kan de batterij handig zijn: dankzij de slimme functies kun je stroom opslaan wanneer de prijs laag is en gebruiken op duurdere momenten. De batterij werkt via een normaal stopcontact en dankzij de meegeleverde P1-dongle kan hij rekening houden met het stroomverbruik in huis.

Een ander voordeel is dat je de ZinVolt Power kunt uitbreiden wanneer je meer opslag nodig hebt. Met extra batterijen groeit de capaciteit van 1 naar maximaal 6 kWh. De batterij is daarnaast ook als powerstation te gebruiken, waardoor je hem bijvoorbeeld mee kunt nemen als je onderweg extra stroom nodig hebt.

Het standaard vermogen is 800 watt, maar dit kan worden verhoogd naar maximaal 2000 watt. De ZinVolt Power maakt gebruik van een LiFePO4-accu en is goed voor ruim 6000 laadcycli. Je scoort hem tijdelijk voor 1110,95 euro, terwijl de normale prijs 1299 euro is.