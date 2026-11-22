Apple heeft Safari uitgebreid met een handige nieuwe functie, maar die moet je wel zelf inschakelen. Zo werkt de nieuwe feature in Safari op je iPhone én iPad!

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Nieuwe functie in Safari

Apple heeft met iOS 27 en iPadOS 27 een reeks nieuwe functies naar Safari gebracht! Het bedrijf maakt steeds meer gebruik van Apple Intelligence bij de webbrowser. Zo heeft Safari er een handige functie bij gekregen, die op je iPhone en iPad ‘Meld aan mij’ wordt genoemd. Met deze feature houdt Safari een website voor je in de gaten, zodat je dat niet meer zelf hoeft te doen. Je ontvangt automatisch een melding op je iPhone of iPad als er iets verandert op de pagina.

Dat is vooral handig als je regelmatig dezelfde website bezoekt. Wacht je bijvoorbeeld op een aanbieding bij je favoriete kledingwinkel? Dan geef je Safari de opdracht om de prijs in de gaten te houden. De browser stuurt je vervolgens een melding zodra het product goedkoper is geworden. Met Black Friday op 27 november in aantocht komt de nieuwe functie in Safari dus goed van pas. Toch moet je daar zelf eerst actie voor ondernemen.

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Pas deze instellingen aan

Je bepaalt helemaal zelf bij welke veranderingen op een website je een melding wilt ontvangen. Zo kun je Safari vragen om een bericht te sturen als een product weer op voorraad is of als de kaartverkoop van een concert begint. Je hoeft daarvoor geen aparte applicatie te installeren op je iPhone of iPad. In plaats daarvan heeft Apple de functie verwerkt in het paginamenu van Safari. Het inschakelen van de feature gaat als volgt:

Open Safari op je iPhone of iPad; Ga naar de website die je in de gaten wilt houden; Tik op de drie streepjes naast de adresbalk; Kies voor ‘Meld aan mij’; Beschrijf bij welke verandering je een melding wilt ontvangen; Tik op ‘Wijzig’ om de frequentie aan te passen; Bevestig je instellingen met het vinkje.

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Safari controleert standaard iedere dag of er iets is veranderd op de website. Je hebt de keuze om de browser ieder uur, iedere dag, iedere week of iedere maand te laten kijken naar de pagina. Houd er rekening mee dat Safari veranderingen dus niet direct opmerkt. Wil je tijdens Black Friday geen aanbieding missen? Dan raden we je aan om Safari ieder uur de website te laten controleren, zodat je niet achter het net vist bij de beste aanbiedingen.

Niet op iedere iPhone en iPad beschikbaar

Helaas kun je de nieuwe functie in Safari niet op iedere iPhone en iPad gebruiken. Apple maakt bij de feature gebruik van Apple Intelligence, waardoor oudere toestellen buiten de boot vallen. Je hebt minimaal een iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max of nieuwer nodig. Bij de iPad werkt de functie op modellen met een M1-chip of nieuwer, de iPad mini 2024 en de iPad mini 2026.

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Zie je de nieuwe functie niet verschijnen in Safari? Controleer dan of je Apple Intelligence hebt ingeschakeld bij de instellingen van je iPhone of iPad. Zorg er bovendien voor dat je minimaal iOS 27 of iPadOS 27 hebt geïnstalleerd. Ben je niet langer geïnteresseerd in veranderingen op een website? Ga dan opnieuw naar ‘Meld aan mij’ in het paginamenu van Safari en tik op ‘Verwijder’. Vond je deze tip handig? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!