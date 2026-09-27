Apple Kaarten heeft handige aanpassing voor CarPlay (mits je actie onderneemt)

Apple Kaarten heeft een handige toevoeging voor CarPlay, maar daarvoor moet je wel zelf actie ondernemen. Dit is er veranderd!

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Apple Kaarten in CarPlay

Apple Kaarten heeft een grote update gekregen! Apple heeft iOS 27 uitgebracht, waarmee veel nieuwe functies naar applicaties op je iPhone zijn gekomen. Eén van die apps is Apple Kaarten, want de navigatiedienst is uitgebreid met een aantal handige verbeteringen. De weergave van de kaart is realistischer geworden en de geparkeerde auto verschijnt nu ook op de Apple Watch. Dat is niet alles, want offline kaarten werken veel beter in iOS 27.

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Het is al jaren mogelijk om Apple Kaarten offline te gebruiken. Je kunt een deel van de wereldkaart downloaden op je iPhone, zodat Apple Kaarten ook zonder actieve internetverbinding blijft werken. Dat is een belangrijk onderdeel van Apple Kaarten in CarPlay, want in de auto komt het regelmatig voor dat je even geen mobiel bereik hebt. Download jij vaak een plattegrond in Apple Kaarten om die vervolgens in CarPlay te gebruiken? In dat geval heeft Apple Kaarten een hele handige aanpassing in iOS 27.

Upgrade voor offline kaarten

In iOS 27 heeft Apple offline kaarten een grote upgrade gegeven. Na het installeren van de update kun je grotere gebieden selecteren om te downloaden. In iOS 26 en eerder kon je veel kleinere gebieden downloaden in Apple Kaarten, dat zeker bij langere (auto)reizen een probleem kon zijn. Vanaf iOS 27 werkt Apple Kaarten zonder internetverbinding dus een stuk beter in CarPlay. Je moet daarvoor wel zelf actie ondernemen, want je moet de offline kaarten zelf toevoegen. Dat doe je als volgt:

Open Apple Kaarten op je iPhone; Voer een bestemming naar keuze in; Tik op de drie puntjes onderin het beeldscherm; Kies voor ‘Download kaart’; Selecteer het gewenste deel van de wereldkaart; Tik tot slot op ‘Download’.

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Heb je de route gedownload op je iPhone? Dan kun je deze vervolgens ook gebruiken als je Apple Kaarten opent in CarPlay. De offline kaart wordt automatisch gebruikt, zodra de internetverbinding wegvalt. Je merkt daar als gebruiker weinig van, omdat CarPlay vanzelf toegang krijgt tot de gedownloade plattegrond op je iPhone. Dat is vooral handig als je in drukke gebieden met veel hoogbouw of tunnels rijdt, daar wordt de mobiele verbinding regelmatig verstoord. Hetzelfde geldt voor lange stukken in het buitenland, waar geen mobiel bereik is.

Meer over Apple Kaarten

Apple Kaarten heeft een dus een handige aanpassing voor CarPlay, want offline kaarten kunnen voortaan een groter gebied vastleggen. Verder heeft de navigatiedienst meer slimme verbeteringen, die ook in CarPlay van pas komen. Zo hoef je geen specifiek adres meer in te voeren in de zoekbalk, in plaats daarvan kun je in natuurlijke taal je bestemming omschrijven. Denk bijvoorbeeld aan ‘bioscopen in de buurt van Utrecht’ of ‘de dichtstbijzijnde parkeergarage’. Apple Kaarten doet vervolgens het werk voor je.

De interface van Apple Kaarten is daarnaast verbeterd, want je krijgt vanaf iOS 27 duidelijkere pictogrammen en labels te zien. Die verschijnen ook in CarPlay, waardoor Apple Kaarten weer wat beter werkt in de wagen. Apple heeft iOS 27 inmiddels uitgebracht voor alle gebruikers, je kunt de update op je iPhone installeren door naar ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’ te gaan. Wil je meer weten over CarPlay? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!