Ziggo komt met een héél grote upgrade (en dat merk je dit jaar nog)

Ziggo heeft net een grote upgrade afgerond, waardoor klanten straks kunnen profiteren van veel hogere internetsnelheden. Dit moet je weten.

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Ziggo komt met een héél grote upgrade

VodafoneZiggo heeft onlangs gemeld dat de upgrade naar DOCSIS 4.0 op het kabelnetwerk is afgerond. DOCSIS 4.0 is de nieuwste versie van de kabeltechniek, die een veel hogere internetsnelheid ondersteunt. Daarmee is Ziggo de eerste provider in Europa die deze technologie op grote schaal heeft uitgerold. Het netwerk bereikt namelijk zo’n 7 miljoen huishoudens en bedrijven.

De nieuwe techniek maakt veel hogere snelheden mogelijk. In de toekomst kan het netwerk downloadsnelheden tot 8 Gbit/s ondersteunen. Dat is een flinke stap voorwaarts ten opzichte van de snelheid bij huidige abonnementen.

Nog dit jaar

Het goede nieuws is dat je er niet jarenlang op hoeft te wachten. Ziggo wil de nieuwe mogelijkheden van de upgrade namelijk al vanaf het einde van 2026 beschikbaar maken. Dat betekent overigens niet dat iedereen automatisch 8 Gbit/s krijgt. Ziggo moet hiervoor eerst geschikte abonnementen en apparatuur beschikbaar maken. Eerder kondigde VodafoneZiggo al aan dat het naast 8 Gbit/s ook tussenstappen zoals 2 en 4 Gbit/s wil aanbieden.

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Stabieler

DOCSIS 4.0 draait bovendien niet alleen om snelheid. De nieuwe netwerktechnologie vergroot ook de beschikbare capaciteit. Daardoor kan het netwerk beter omgaan met een toenemend aantal apparaten en zwaar internetgebruik.

VodafoneZiggo gebruikt hiervoor een netwerk waarbij het grootste deel van de verbinding via glasvezel loopt en het laatste stuk via de kabel. Volgens het bedrijf kan de bestaande infrastructuur daardoor verder worden verbeterd zonder dat er overal straten moeten worden opengebroken.

Concurrentie met glasvezel

Met de upgrade wil Ziggo bovendien klaar zijn voor de komende jaren. Glasvezelproviders bieden inmiddels al abonnementen met hoge download- en uploadsnelheden, waardoor kabelinternet al langer onder druk staat.

DOCSIS 4.0 moet ervoor zorgen dat Ziggo met het bestaande netwerk veel meer capaciteit kan leveren. Wanneer de eerste nieuwe abonnementen precies beschikbaar komen en wat ze gaan kosten, is op dit moment nog niet bekend. Wil je meer weten over alle ontwikkelingen bij Ziggo? Bekijk hier alle internet- en tv-providers en lees meer over de huidige aanbiedingen bij Ziggo en KPN!