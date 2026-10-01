Compleet nieuwe HomePad verschijnt binnenkort – en die wordt héél handig

Apple komt op korte termijn met de nieuwe HomePad, een slim bedieningspaneel voor je woning met vermoedelijk een opvallend grote rol voor Siri.

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Compleet nieuwe HomePad verschijnt binnenkort

Apple werkt al jaren aan een nieuw apparaat voor het centraal bedienen van je slimme huis. Deze HomePad (de naam is nog niet officieel bevestigd) krijgt daarvoor een scherm waarop je onder meer je slimme accessoires, agenda, foto’s en andere informatie kunt bekijken. In plaats van steeds je iPhone te pakken, hangt of staat de HomePad op een vaste plek in huis. Vanuit daar bedien je bijvoorbeeld de verlichting, thermostaat en andere HomeKit-accessoires.

Klein scherm

De HomePad krijgt volgens de laatste geruchten een vierkant scherm van ongeveer 6 tot 7 inch. Dat is kleiner dan een iPad, maar groot genoeg om alle informatie in één oogopslag te bekijken. Apple zou mogelijk twee uitvoeringen voorbereiden. De eerste versie kun je aan de muur hangen. De andere krijgt een standaard met ingebouwde speakers en is bedoeld voor bijvoorbeeld op een aanrecht, bureau of kast.

Siri

De vernieuwde Siri maakt de HomePad nog interessanter. Je kunt de HomePad daardoor niet alleen gebruiken om lampen aan of uit te zetten. Siri kan waarschijnlijk ook rechtstreeks vragen beantwoorden en daarbij informatie van verschillende Apple-apparaten en diensten gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan je agenda bekijken, een bepaalde podcast afspelen, of vragen om foto’s weer te geven. Ook apps als Agenda, Notities en Herinneringen komen waarschijnlijk beschikbaar op de nieuwe HomePad.

Gebruikersherkenning

Een van de handigste functies die we verwachten, is gebruikersherkenning. De HomePad krijgt een camera en sensoren waarmee het apparaat kan bepalen wie er voor het scherm staat. Daardoor kan het scherm voor iedere gebruiker andere informatie tonen.

Sta jij voor de HomePad, dan kan bijvoorbeeld jouw agenda verschijnen. Staat iemand anders ervoor, dan krijgt die persoon zijn of haar eigen informatie te zien. Apple zou hiervoor meerdere gebruikersprofielen ondersteunen. De herkenning moet bovendien automatisch op de achtergrond gebeuren, zodat je niet iedere keer handmatig van profiel hoeft te wisselen.

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Videobellen

De camera krijgt daarnaast nog meer functies. Zo kun je de HomePad waarschijnlijk ook gebruiken voor videogesprekken. Het apparaat wordt volgens geruchten een combinatie van een smart home-controller, mediaspeler en informatiepaneel. Muziek luisteren, foto’s bekijken en communiceren met andere apparaten in huis behoren allemaal tot de mogelijkheden.

Apple heeft met de HomePod en Apple TV 4K al apparaten die als hub voor een smart home zouden kunnen functioneren. De HomePad moet dat idee echter veel zichtbaarder maken. Het apparaat staat of hangt namelijk letterlijk op een centrale plek in huis. Daarmee lijkt Apple dus een soort kruising tussen een iPad, HomePod en smart display te maken. Het verschil met bestaande smart displays van Amazon en Google is vooral de manier waarop de HomePad onderdeel wordt van het Apple-ecosysteem.

Nog even geduld

Volgens de nieuwste geruchten staat er inmiddels een aankondiging gepland op 13 oktober, samen met nieuwe versies van de Apple TV en HomePod mini. Tot die tijd kunnen functies, het ontwerp en ook de uiteindelijke naam dus nog veranderen. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!