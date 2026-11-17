Black Friday staat voor de deur, maar er zijn ontzettend veel webwinkels al een of sommige zelfs twee weken begonnen met goede deals. Wij speuren dagelijks internet af voor de allerbeste acties en je leest ze nu ook in deze liveblog!
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Dit kan je deze Black Friday verwachten
Op 27 november is het Black Friday, maar ondertussen zijn de grote webwinkels als MediaMarkt, Bol, Coolblue en Belsimpel al lang en breed begonnen. Toch komen de meeste écht goede aanbiedingen er nog aan. In de week voor de 27e komt de grootste stortvloed.
Om je te helpen om tussen al deze chaos de juiste deal voor jou te vinden, schrijven we in dit liveblog hieronder alles over Black Friday-deals die je niet mag missen als Apple-fan. Houd deze pagina in de gaten en blijf deze Black Friday volledig op de hoogte.
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Apple Watch SE 3 nu 229 euro bij Amazon
Op zoek naar een Apple Watch zonder de hoofdprijs te betalen? Dan is dit een deal die je niet wilt missen! 🤩 De Apple Watch SE 3 is nu verkrijgbaar voor slechts €229 bij Amazon, terwijl je er normaal rond de €269 voor betaalt. Dat betekent maar liefst €40 korting! 💸
- Always-On display: bekijk de tijd zonder je pols op te tillen.
- Krachtige S10-chip: snelle en soepele prestaties.
- Gezondheidsfuncties: houd je hartslag, slaap en workouts bij.
- Perfect voor iPhone-gebruikers: ontvang berichten, telefoontjes en meldingen direct op je pols.
💥 Waarom is dit zo’n goede deal?
Voor €229 krijg je een moderne Apple Watch met veel functies die je ook op duurdere modellen vindt. Je bespaart ongeveer 15% ten opzichte van de gebruikelijke prijs van €269. Ideaal als je je eerste Apple Watch wilt kopen of toe bent aan een upgrade!
Krijg direct grip op je verbruik met de HomeWizard P1 Meter
Met de stijgende energieprijzen is het voor wie meer inzicht wil in zijn energieverbruik een goed moment om naar de HomeWizard P1 Meter te kijken. Deze slimme energiemeter is tijdens Black Friday afgeprijsd van €24,95 naar €19,95. Je klikt hem heel eenvoudig rechtstreeks in de P1-poort van je slimme meter in de meterkast, waarna je via wifi direct gegevens over je stroom- en gasverbruik in de app ontvangt. Bekijk de actie van HomeWizard
Nooit meer gedoe met kabeltjes in de auto
De Buddi Play 3 maakt Apple CarPlay draadloos en is tijdens Black Friday ook nog eens flink goedkoper. Normaal betaal je € 99,95 voor de Buddi Play 3, maar nu haal je hem voor slechts € 79,95 in huis. Dat is 20 procent korting! Scoor de Buddi Play 3 met korting
Simyo stunt deze Black Friday met sim only: 40GB voor maar 5 euro
Op zoek naar een flinke databundel voor een klein prijsje? Bij Simyo scoor je nu 40GB data en 400 minuten/sms voor gemiddeld slechts €5,08 per maand. Je betaalt de eerste twaalf maanden €3,50 per maand en het tweede jaar €15 per maand. Dankzij €100 cashback komt het gemiddelde maandbedrag over de volledige looptijd van twee jaar uit op slechts €5,08! Profiteer nu van deze actie bij Simyo
🔥 Black Friday: populaire thuisbatterij nu voor slechts €1.112!
De Zendure SolarFlow 2400 AC met 5,76 kWh opslag is tijdens Black Friday flink afgeprijsd naar €1.209. Met onze exclusieve kortingscode KQ135 krijg je nog eens 8% extra korting en betaal je slechts €1.112,28! Daarmee sla je voordelig je eigen zonnestroom op voor later gebruik. Bekijk de deal en profiteer van de extra korting!
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