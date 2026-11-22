Apple werkt alweer aan de volgende grote update voor je iPad! Op deze datum verwachten we de release van iPadOS 27.3.

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iPadOS 27.3

Apple brengt dit jaar nog een grote update uit voor je iPad. Het bedrijf bracht op 26 oktober iPadOS 27.2 uit en is inmiddels begonnen met het testen van de volgende softwareversie. Apple heeft op maandag 16 november de tweede testversie van iPadOS 27.3 uitgebracht. Daardoor weten we al welke functies er naar je iPad komen. Vooral Safari krijgt er met de volgende update een aantal handige features bij.

Apple heeft nog niet bekendgemaakt wanneer alle gebruikers iPadOS 27.3 kunnen installeren. Het bedrijf houdt ieder jaar wel ongeveer dezelfde planning aan bij het uitbrengen van software-updates. Zo verschijnt de laatste grote update van het jaar doorgaans halverwege december. Dat was de afgelopen jaren niet anders bij de iPad. Apple bracht vergelijkbare updates eerder op de volgende data uit:

iPadOS 26.2: vrijdag 12 december;

iPadOS 18.2: woensdag 11 december;

iPadOS 17.2: maandag 11 december.

Release van iPadOS 27.3

Kijken we naar de afgelopen jaren, dan hoeven we niet lang meer te wachten op de release van iPadOS 27.3. Apple heeft vermoedelijk nog een aantal testversies op de planning staan. Het bedrijf brengt doorgaans op maandag of dinsdag nieuwe softwareversies uit. De verwachting is daarom dat iPadOS 27.3 op maandag 14 december of dinsdag 15 december 2026 verschijnt. Apple brengt die dag waarschijnlijk eveneens iOS 27.3 uit voor de iPhone.

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Ben je benieuwd naar de nieuwe functies in iPadOS 27.3? Dan kun je alvast aan de slag met de publieke testversie van de update. Houd er rekening mee dat deze softwareversie nog fouten bevat. Zo werken bepaalde applicaties mogelijk minder goed en gaat de accu van je iPad sneller leeg. Wil je geen risico’s nemen? Of heb je jouw iPad de komende tijd nodig voor belangrijke zaken? Wacht dan nog even op de definitieve release van iPadOS 27.3, want de update komt binnenkort uit.

Nieuwe functies in iPadOS 27.3

Met iPadOS 27.3 voert Apple een aantal verbeteringen door bij Safari. Je krijgt straks de mogelijkheid om tabbladen verticaal aan de zijkant van het scherm te plaatsen. Dat is vooral handig als je veel tabbladen tegelijkertijd hebt geopend op je iPad. Safari krijgt bovendien een uitgebreidere donkere modus. De browser past daarmee het uiterlijk van websites aan, zelfs als deze zelf geen donkere weergave ondersteunen.

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Verder werkt Apple aan een vernieuwde versie van de Gezondheid-app, die in de testversie van iPadOS 27.3 opduikt. Helaas brengt Apple deze voorlopig niet uit in Nederland. Het bedrijf breidt met de update de mogelijkheden van Siri AI eveneens verder uit. Op deze functies moeten we in Nederland helaas nog langer wachten. In december weten we precies welke nieuwe features met iPadOS 27.3 naar je iPad komen. Wil je geen enkele update missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!