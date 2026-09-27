Deze nieuwe WhatsApp-functie ga je vaak gebruiken (én bespaart je veel tijd)

WhatsApp werkt een nieuwe functie, die je waarschijnlijk vaak gaat gebruiken. Deze feature gaat je veel tijd besparen in WhatsApp!

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WhatsApp komt met nieuwe functie

Er komt weer een nieuwe functie voor WhatsApp aan! De berichtendienst voegt regelmatig handige features toe. Dat doet WhatsApp niet zomaar, alle veranderingen worden eerst uitvoerig gebruikt in de testversie van de applicatie. In die testversie is nu weer een nieuwe functie ontdekt, die je waarschijnlijk vaak gaat gebruiken. WhatsApp werkt aan een verbeterde zoekfunctie, waarmee je veel eenvoudiger berichten kunt terugvinden.

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De zoekfunctie in WhatsApp is nu nog goed verborgen in gesprekken. Om naar een bericht te zoeken in een specifieke chat moet je op de naam van het gesprek tikken. Dat geldt voor zowel privé- als groepsgesprekken, daar vind je de zoekfunctie pas als je de instellingen van de chat opent. WhatsApp brengt daar binnenkort verandering in, want de zoekfunctie krijgt een veel prominentere plek in alle gesprekken. Zo ziet dat eruit:

Vernieuwde zoekfunctie

In de nieuwe versie van WhatsApp krijgen gebruikers een extra knop in vrijwel alle gesprekken. Die knop verschijnt standaard rechtsboven in beeld bij iedere chat, daar staat in de huidige versie van WhatsApp nog geen button. Het gaat dus om een compleet nieuwe knop, die is bedoeld om bepaalde berichten terug te vinden. Tik je op de knop? Dan kun je met tekstopdrachten op zoek gaan naar het juiste bericht.

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Als je binnen een specifieke periode wilt zoeken kun je ook een start- en einddatum instellen bij de zoekopdracht. De nieuwe zoekfunctie werkt hetzelfde als de huidige zoekoptie van WhatsApp, maar is veel sneller te gebruiken door de prominentere plek. Gebruikers hoeven niet bang te zijn dat de nieuwe knop in de weg staat, want WhatsApp heeft gekozen voor het transparante ontwerp van Liquid Glass. Het gaat om een doorzichtige button, waar je de achtergrond en berichten doorheen ziet.

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Zoek jij regelmatig berichten op in WhatsApp? In dat geval krijgt de berichtendienst een handige verbetering, want de zoekfunctie verschijnt straks standaard in ieder gesprek. Je hoeft dus niet meer te zoeken naar de zoekfunctie, in plaats daarvan zie je de knop automatisch als je een chat opent. Die optie kun je vooralsnog niet uitschakelen, waardoor er binnenkort standaard een nieuwe knop in beeld verschijnt.

Het is nog niet bekend wanneer WhatsApp de nieuwe knop definitief toevoegt aan de berichtendienst. Het duurt doorgaans enkele weken tot maanden, voordat WhatsApp nieuwe features uit de testversie naar alle gebruikers brengt. Nog even geduld dus, want de nieuwe zoekfunctie laat nog even op zich wachten. Wil je geen enkele update van WhatsApp missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!