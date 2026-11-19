Apple werkt aan de iPhone 20 en het nieuwe ontwerp van de telefoon is naar verluidt al gelekt. Deze grote veranderingen komen naar de iPhone 20!

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iPhone 20

De iPhone 20 komt eraan! Volgend jaar bestaat de iPhone precies twintig jaar en dat viert Apple naar verluidt met een jubileummodel. Bij het tienjarig bestaan deed Apple hetzelfde, want in 2017 verscheen de iPhone X. Het twintigjarig jubileum wordt eveneens groots gevierd, omdat de iPhone 19 naar verluidt wordt overgeslagen. In plaats daarvan brengt Apple volgend jaar de iPhone 20 uit, die een compleet nieuw ontwerp krijgt.

De geruchten dat Apple aan een nieuw ontwerp werkt voor de iPhone 20 gaan al jaren. Zo was het eerder de verwachting dat de iPhone 20 een volledig glazen behuizing zou krijgen. Apple heeft naar verluidt afgezien van dat plan, in plaats daarvan werkt het bedrijf aan een glazen voorkant van de telefoon. Het ontwerp van de iPhone 20 bestaat aan de voorzijde volledig uit scherm, vrijwel zonder zichtbare schermranden. Dat ontwerp is nu gelekt, want de eerste screenprotectors liggen op straat. Zo zien ze eruit:

The Apple iPhone 20 Pro is going to feature a milestone design – let's take a look first pic.twitter.com/n8uNrZgh0S — Ice Universe (@UniverseIce) November 16, 2026

iPhone met gebogen randen

De nieuwe screenprotectors verklappen dat de iPhone 20 Pro een compleet nieuw ontwerp krijgen. Het lijkt erop dat het jubileummodel gebogen randen krijgt, terwijl de huidige iPhones nog rechte randen hebben. Met de gebogen randen is de schermrand een stuk minder goed zichtbaar, zoals Apple ook bij de iPhone X in 2017 deed. Het licht in de afgeronde randen wordt zo gebroken, dat de schermranden vrijwel niet zichtbaar zijn. Op die manier lijkt het alsof het scherm tot de behuizing doorloopt.

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Over de behuizing zelf is inmiddels ook meer duidelijk, want Apple kiest naar verluidt voor een titanium afwerking. Het is voor het eerst dat geruchten voorspellen dat de iPhone 20 Pro van titanium wordt gemaakt. Apple heeft juist afscheid genomen van de titanium behuizing bij de huidige Pro-modellen, al zien we het materiaal wel nog terug bij de iPhone Air en de iPhone Duo. In 2027 wordt het Pro-model waarschijnlijk wel weer van titanium gemaakt.

Meer over de iPhone 20

Het design gaat bij de iPhone 20 dus behoorlijk op de schop, want het wordt het eerste titanium Pro-model in jaren. Apple brengt bovendien de afgebogen schermranden van de iPhone X terug naar het jubileummodel van 2027. Het scherm zelf wordt ook iets groter: de iPhone 20 Pro komt waarschijnlijk met een 6,4-inch, de grotere uitvoering krijgt een 7-inch display. Het is overigens nog niet duidelijk voor welk ontwerp Apple definitief kiest. Volgens geruchten test het bedrijf meerdere uitvoeringen op dit moment, waardoor het uiteindelijke ontwerp nog kan veranderen.

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Wel duidelijk is dat het Dynamic Island terugkeert bij de iPhone 20. Op de screenprotectors is opnieuw een uitsparing voor het Dynamic Island te zien, terwijl het lange tijd de verwachting was dat de feature zou verdwijnen bij het jubileummodel. Wil jij op de hoogte blijven van de volgende iPhone? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!