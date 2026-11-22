Deze Black Friday-deal van hollandsnieuwe ruikt wel héél lekker! Je krijgt namelijk een gratis Rituals-pakket, 10 GB extra data én een flinke korting op je abonnement. En dat allemaal vanaf slechts 4,50 euro per maand!

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Hollandsnieuwe pakt flink uit tijdens Black Friday

Ben je nog tevreden met je huidige iPhone, maar betaal je iedere maand veel voor je mobiele abonnement? Dan is dit hét moment om over te stappen. Bij hollandsnieuwe via MeerVoordeel betaal je de eerste twaalf maanden namelijk slechts 4,50 euro per maand. En het mooie is: je krijgt er ook nog eens 10 GB extra data én een gratis Rituals-pakket ter waarde van 69,90 euro bij!

De extra 10 GB ontvang je iedere maand bovenop je gekozen databundel. Kies je bijvoorbeeld voor 20 GB, dan heb je voortaan 30 GB tot je beschikking. Ideaal als je veel muziek streamt via Apple Music, video’s bekijkt of onderweg navigeert met je iPhone. Bovendien blijft de extra data beschikbaar zolang je abonnement doorloopt.

Het gratis Rituals-pakket maakt de aanbieding éxtra interessant. Een leuk cadeau voor jezelf, maar ook perfect om alvast iemand mee te verrassen tijdens de feestdagen. Je sluit hiervoor een tweejarig sim only-abonnement af. Na de eerste twaalf maanden geldt het reguliere maandtarief van je gekozen bundel.

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Liever gratis oordopjes? Dat kan ook!

Heb je niet zoveel met Rituals en luister je liever naar muziek op je iPhone? Dan zijn er nog andere interessante aanbiedingen van hollandsnieuwe. Zo krijg je bij Belsimpel gratis Sennheiser-oordopjes cadeau! We zetten de mogelijkheden voor je op een rij:

MeerVoordeel: de eerste twaalf maanden 4,50 euro per maand, iedere maand 10 GB extra én een gratis Rituals-pakket.

de eerste twaalf maanden 4,50 euro per maand, iedere maand 10 GB extra én een gratis Rituals-pakket. Belsimpel: de eerste twaalf maanden 4,50 euro per maand en gratis Sennheiser-oordopjes bij een deelnemend abonnement vanaf 20 GB.

de eerste twaalf maanden 4,50 euro per maand en gratis Sennheiser-oordopjes bij een deelnemend abonnement vanaf 20 GB. Hollandsnieuwe zelf: profiteer rechtstreeks bij de provider van twaalf maanden korting en betaal slechts 4,50 euro per maand.

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Welke aanbieding je ook kiest, hollandsnieuwe maakt gebruik van het 5G-netwerk van Vodafone en ondersteunt eSIM op geschikte iPhones. Wil je zoveel mogelijk voordeel uit je abonnement halen? Dan is vooral de actie via MeerVoordeel interessant. Dankzij de extra 10 GB en het gratis Rituals-pakket krijg je daar nét wat meer voor je geld. Wacht niet te lang, want de Black Friday-aanbiedingen zijn tijdelijk!

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