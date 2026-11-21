Ben je toe aan een nieuwe iPhone, maar betaal je liever niet de hoofdprijs? Dan komt Black Friday als geroepen. De iPhone 16 is momenteel flink afgeprijsd. Wij hebben de beste deals voor je opgezocht!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 tijdens Black Friday al vanaf 552 euro

Heb je gewacht tot Black Friday om een nieuwe iPhone in huis te halen? Dan moet je nu zo snel mogelijk toeslaan! Een losse iPhone 16 haal je momenteel al bij bol.com plaza voor € 780,- in huis, maar het kan nóg een stuk goedkoper. Daarvoor moet je het toestel wel combineren met een abonnement.

De laagste toestelprijs vinden we op dit moment bij Belsimpel. Combineer je de iPhone 16 met een abonnement van Vodafone met onbeperkt internet, dan betaal je slechts 552 euro voor het toestel!

Toch is het niet voor iedereen de beste keuze. Je betaalt naast het toestel namelijk ook iedere maand voor je internetbundel. Heb je helemaal geen onbeperkt internet nodig? Dan is het zonde om daar iedere maand geld aan uit te geven. Gelukkig hebben we ook een mooie aanbieding gevonden voor wie met wat minder data uit de voeten kan.

Dan vind je de iPhone 16 het goedkoopst bij Belsimpel met een abonnement van Ben (met 25 GB data). Je betaalt dan voor het toestel 706 euro. Daarnaast krijg je de eerste 12 maanden 50 procent korting. Dat betekent dat je het eerste jaar slechts 4,75 euro per maand betaald (daarna is het 9,50 euro).

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 rechtstreeks bij providers: vanaf 768 euro

Bestel je jouw nieuwe iPhone liever rechtstreeks bij een provider? Ook dan heb je tijdens Black Friday volop keuze uit een paar prima deals! Van de providers in ons overzicht heeft Vodafone op dit moment de laagste toestelprijs. Bij Vodafone scoor je de iPhone 16 voor 768 euro.

Bij Ben betaal je 840 euro voor het toestel en bij Hollandsnieuwe ben je 864 euro kwijt. Ook bij KPN, Odido en Simyo kun je terecht voor de iPhone 16. Bij KPN betaal je 888 euro, bij Odido 924 euro en bij Simyo 936 euro voor de iPhone 16.

Het loont dus zeker om de verschillende aanbieders even met elkaar te vergelijken. Tussen de hoogste en laagste toestelprijs bij de providers zit namelijk een verschil van 168 euro. En dat terwijl je exact dezelfde iPhone in huis haalt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Liever een losse iPhone 16? Pak dan 100 euro cashback mee

Ben je nog tevreden met je huidige abonnement of regel je liever zelf een sim only-abonnement? Dan kun je natuurlijk ook gewoon voor een losse iPhone 16 gaan. Je betaalt voor het toestel en bepaalt daarna zelf welk abonnement je erbij neemt. De iPhone 16 is het goedkoopst bij bol.com plaza voor € 780,-.

Ben je meteen toe aan een nieuwe sim only-bundel, dan hebben we nog een interessante tip voor je. Bij Belsimpel ontvang je momenteel namelijk 100 euro cashback wanneer je gebruikmaakt van de sim only-actie van Ben. Zo bespaar je niet alleen op je nieuwe iPhone, maar pak je ook nog eens extra voordeel op je abonnement.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 in het kort

Apple heeft de iPhone 16 op verschillende vlakken verbeterd. Zo is het Ceramic Shield 50 procent sterker en heeft het toestel een vernieuwd camera-eiland. De lenzen staan nu recht onder elkaar, waardoor je nu ook ruimtelijke foto’s en video’s kunt maken die je met een VR-bril kunt bekijken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 16 heeft ook de cameraregelaar, waarmee je gemakkelijk foto’s maakt, inzoomt en camera-instellingen aanpast. Ook de ultragroothoeklens is verbeterd. Deze presteert beter bij weinig licht en maakt voor het eerst macrofotografie mogelijk op een reguliere iPhone. Daarnaast heeft de iPhone 16 de handige actieknop.

Onder de motorkap vinden we de krachtige A18-chip, die speciaal is geoptimaliseerd voor Apple Intelligence. Dankzij deze processor ondersteunt de iPhone 16 ook slimme functies als Visual Intelligence.

Hier scoor je alle aanbiedingen tijdens Black Friday

Wil je naast de iPhone 16 geen enkele andere Black Friday-deal missen? We verzamelen de beste aanbiedingen van dit jaar op onze speciale Black Friday-overzichtspagina. Daar vind je de interessantste kortingen op Apple-producten, accessoires en nog veel meer. Via de link hieronder bekijk je alle deals eenvoudig bij elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Lees ook onze andere artikelen over Black Friday