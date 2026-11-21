Verschijnt er regelmatig een blauw stipje op het scherm van je iPhone? Apple heeft daar een goede reden voor, want het bolletje vertelt je meer over de activiteiten van je toestel. Dit betekent het blauwe stipje op je iPhone!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Blauw stipje op je iPhone

Apple heeft verschillende functies in iOS verwerkt, waarmee je ziet welke onderdelen van je iPhone door een applicatie worden gebruikt. Het bedrijf maakt daarvoor gebruik van gekleurde symbolen bovenaan het scherm. Heb je daar weleens een blauw stipje met een pijltje gezien? In dat geval maakt een applicatie gebruik van de locatievoorzieningen van je iPhone. De app heeft dan toegang tot je locatie, zelfs als je de applicatie niet in beeld hebt staan.

Je ziet het blauwe stipje bijvoorbeeld als je met Google Maps of Apple Kaarten naar een bestemming navigeert. Keer je tijdens het navigeren terug naar het beginscherm van je iPhone? Dan blijft de applicatie je locatie gebruiken, zodat je onderweg aanwijzingen krijgt. Het blauwe symbool verdwijnt weer als de app je locatie niet langer gebruikt. Zie je het bolletje regelmatig? Dan is het verstandig om de instellingen van je iPhone te controleren.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Controleer de instellingen van je iPhone

Je bepaalt zelf welke applicaties toegang hebben tot je locatiegegevens op de iPhone. Apple heeft alle apps die toegang tot je locatie hebben gevraagd verzameld bij de instellingen van je iPhone. Daar zie je precies welke applicaties je locatie mogen gebruiken en op welke momenten. Wil je voorkomen dat het blauwe stipje onnodig verschijnt op je iPhone? Volg dan deze stappen:

Open ‘Instellingen’ op je iPhone; Ga naar ‘Privacy en beveiliging’; Tik op ‘Locatievoorzieningen’; Kies de applicatie waarvan je de instellingen wilt aanpassen; Selecteer wanneer de app toegang mag hebben tot je locatie.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voor veel applicaties is het helemaal niet nodig om continu toegang te hebben tot je locatie. Denk bijvoorbeeld aan een app waarmee je het weerbericht bekijkt. Bij deze apps volstaat vaak de optie ‘Bij gebruik van app’. Wil je liever niet dat een applicatie precies weet waar je bent? Schakel dan bij de locatievoorzieningen van de betreffende app ‘Exacte locatie’ uit. Zo weet je zeker dat de app geen toegang heeft tot de locatievoorzieningen van je iPhone.

Meer gekleurde stipjes op je iPhone

Het blauwe stipje is lang niet het enige gekleurde bolletje op je iPhone. Apple gebruikt sinds iOS 14 een groen en een oranje stipje om je privacy te beschermen. Een groen bolletje betekent dat een applicatie de camera gebruikt, eventueel in combinatie met de microfoon. Bij een oranje stipje gebruikt een app alleen de microfoon. In het Bedieningspaneel zie je welke applicatie dat doet of onlangs heeft gedaan.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple toont op een andere plek op je iPhone eveneens een blauw stipje. Heb je weleens een blauw bolletje naast de naam van een app op het beginscherm gezien? Daarmee geeft Apple aan dat de applicatie onlangs een update heeft gekregen. Het stipje verdwijnt zodra je de app voor het eerst na de update opent. Bij dit blauwe bolletje hoef je de privacy-instellingen van je iPhone dus niet te controleren. Vond je deze tip handig en wil je meer weten? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!