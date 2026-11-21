Apple heeft een nieuwe wifi-functie aan je iPhone toegevoegd, die je direct wilt aanpassen. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Heeft je iPhone regelmatig te maken met een trage internetverbinding? Apple heeft daarvoor een handige nieuwe feature toegevoegd aan de instellingen van je iPhone. Schakel deze wifi-functie op je iPhone direct in om problemen te voorkomen!

→ Pas deze functie aan!

Heb je een betaalrekening bij ING? Dan is het verstandig om even goed op te letten. Er gaat namelijk een nep-sms rond, die gevaarlijker is dan je denkt. Zo herken je het nepbericht over betaalrekeningen bij de ING!

→ Welk bericht?

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iOS 27 zit vol handige verbeteringen die je iPhone dagelijks prettiger maken. Heb jij iOS 27 inmiddels geïnstalleerd, maar heb je nog niet alle functies geprobeerd? Dit zijn de vijf beste functie in iOS 27 die je direct wilt gebruiken!

→ 5 beste iOS 27-functies

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Online oplichters gebruiken niet alleen nepmails en valse websites, maar spelen ook bewust in op menselijke emoties. Ontvang jij regelmatig berichten, waarvan je twijfelt of het spam is? Pas op voor deze drie veelgebruikte trucs!

→ Trap hier niet in

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Apple heeft bèta 2 van iOS 27.3 uitgebracht en die zit vol handige vernieuwingen. Het gaat om de laatste grote update van 2026 voor de iPhone. Ben je benieuwd wat er gaat veranderen? Deze functies kun je verwachten!

→ Dit is er nieuw in iOS 27.3

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Apple heeft voor 2027 wederom een behoorlijk druk jaar op de planning staan – we verwachten volgend jaar maar liefst 18 nieuwe producten. We zetten ze voor je onder elkaar!

→ 18 (!) nieuwe Apple-producten

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Gebruik jij regelmatig Google Maps? Dan hebben we goed nieuws! Google Maps krijgt eindelijk een langverwachte functie in Nederland. Daarmee wordt de app op je iPhone tijdens elke rit een stuk slimmer. Dit kun je ermee.

→ Google Maps nóg beter?

Met iOS 27.3 komen veel nieuwe functies naar je iPhone, maar voor één verandering heb je een nieuwer toestel nodig. De kans is daarom groot dat je die niet kunt gebruiken. Om deze feature gaat het!

→ Exclusieve functie in iOS 27.3

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