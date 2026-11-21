Apple heeft een nieuwe wifi-functie aan je iPhone toegevoegd, die je direct wilt aanpassen. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
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Iedereen met een iPhone moet deze wifi-functie (heel snel) aanpassen
Heeft je iPhone regelmatig te maken met een trage internetverbinding? Apple heeft daarvoor een handige nieuwe feature toegevoegd aan de instellingen van je iPhone. Schakel deze wifi-functie op je iPhone direct in om problemen te voorkomen!
Heb je een betaalrekening bij de ING? Dan moet je even oppassen
Heb je een betaalrekening bij ING? Dan is het verstandig om even goed op te letten. Er gaat namelijk een nep-sms rond, die gevaarlijker is dan je denkt. Zo herken je het nepbericht over betaalrekeningen bij de ING!
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Dit zijn de 5 beste functies van iOS 27 (die je direct wilt gebruiken)
iOS 27 zit vol handige verbeteringen die je iPhone dagelijks prettiger maken. Heb jij iOS 27 inmiddels geïnstalleerd, maar heb je nog niet alle functies geprobeerd? Dit zijn de vijf beste functie in iOS 27 die je direct wilt gebruiken!
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Nieuwe vorm van online oplichting: deze 3 trucs worden veel gebruikt
Online oplichters gebruiken niet alleen nepmails en valse websites, maar spelen ook bewust in op menselijke emoties. Ontvang jij regelmatig berichten, waarvan je twijfelt of het spam is? Pas op voor deze drie veelgebruikte trucs!
iOS 27.3 bèta 2 heeft een flink aantal gewilde functies (dit zijn ze)
Apple heeft bèta 2 van iOS 27.3 uitgebracht en die zit vol handige vernieuwingen. Het gaat om de laatste grote update van 2026 voor de iPhone. Ben je benieuwd wat er gaat veranderen? Deze functies kun je verwachten!
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Deze 18 nieuwe producten brengt Apple in 2027 waarschijnlijk op de markt
Apple heeft voor 2027 wederom een behoorlijk druk jaar op de planning staan – we verwachten volgend jaar maar liefst 18 nieuwe producten. We zetten ze voor je onder elkaar!
→ 18 (!) nieuwe Apple-producten
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Deze AI-functie van Google Maps komt nu naar Nederland (en maakt elke rit leuker)
Gebruik jij regelmatig Google Maps? Dan hebben we goed nieuws! Google Maps krijgt eindelijk een langverwachte functie in Nederland. Daarmee wordt de app op je iPhone tijdens elke rit een stuk slimmer. Dit kun je ermee.
Helaas: deze functie van iOS 27.3 werkt alleen op de nieuwste iPhones
Met iOS 27.3 komen veel nieuwe functies naar je iPhone, maar voor één verandering heb je een nieuwer toestel nodig. De kans is daarom groot dat je die niet kunt gebruiken. Om deze feature gaat het!
→ Exclusieve functie in iOS 27.3
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