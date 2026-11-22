Heb je een televisieabonnement bij Ziggo? Dan moet je binnenkort afscheid nemen van nog een televisiezender. Ziggo past het zenderaanbod op 1 januari 2027 aan, maar er verandert nog veel meer.

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Ziggo verwijdert televisiezender

Ziggo voert de komende maanden een aantal veranderingen door bij het zenderaanbod. De provider stopt op 1 januari 2027 met het doorgeven van de Duitse televisiezender Sat.1. De zender staat vooral bekend om het uitgebreide aanbod aan films, series en andere programma’s. Je kijkt er onder meer naar de Duitse versies van The Voice, Big Brother en Heel Holland Bakt. Sat.1 zendt bovendien regelmatig sportwedstrijden uit, waardoor Nederlanders regelmatig naar de zender kijken.

Daar komt op 1 januari een einde aan, maar het is lang niet de enige televisiezender die binnenkort uit het aanbod van Ziggo verdwijnt. De provider neemt in december en januari afscheid van verschillende televisiezenders. In maart 2027 is het vervolgens de beurt aan 24Kitchen. De populaire kookzender stopt op 31 maart definitief met uitzenden op de reguliere televisie. Dat is overigens geen keuze van Ziggo, zo verdwijnt 24Kitchen ook uit het pakket bij KPN en Odido.

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Nieuwe Duitse televisiezender

Opvallend genoeg krijgt Sat.1 kort na het verdwijnen bij Ziggo een nieuwe zusterzender. Het Duitse mediabedrijf ProSiebenSat.1 lanceert op 14 februari 2027 namelijk Sat.2. Met de nieuwe televisiezender richt het bedrijf zich voornamelijk op kijkers van vijftig jaar en ouder. De zender krijgt een uitgebreid aanbod aan Duitse series en programma’s. Je kijkt bij Sat.2 straks onder meer naar Kommissar Rex, Der letzte Bulle en Danni Lowinski.

Naast deze bekende Duitse series zendt Sat.2 verschillende quizzen, kookprogramma’s en misdaadprogramma’s uit. Voor het kijken naar de nieuwe televisiezender hoef je gelukkig geen betaald abonnement af te sluiten. Het Duitse mediabedrijf maakt de zender namelijk gratis beschikbaar via de satelliet. Het is nog niet duidelijk of je de nieuwe televisiezender straks via Ziggo kunt bekijken, of het zenderaanbod definitief wat kleiner wordt. Wel duidelijk is dat Sat. 1 op 1 januari niet meer beschikbaar is voor klanten bij Ziggo.

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Duitse zenders kijken bij Ziggo

Kijk je regelmatig naar Sat.1 bij Ziggo? Dan is het goed om te weten dat andere Nederlandse providers de zender voorlopig nog wel aanbieden. Bij KPN, Odido en DELTA kijk je bijvoorbeeld nog naar de Duitse televisiezender. Ziggo heeft vooralsnog niet aangekondigd dat Sat.2 een plekje krijgt in het zenderaanbod. De provider brengt dus niet per definitie een vervanger voor Sat.1 naar je televisie. Bekijk hier welke opties je nog meer hebt in Nederland:

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Wil je volgend jaar toch naar Sat.2 kijken? Dan heb je in Nederland de mogelijkheid om de televisiezender via de Astra 1-satelliet te ontvangen. De eigenaar van Sat.2 heeft de uitzendfrequentie van de televisiezender nog niet bekendgemaakt. Daar horen we vermoedelijk begin volgend jaar meer over. Op 14 februari 2027 gaat de nieuwe Duitse televisiezender officieel van start. Tot die tijd is het afwachten of Ziggo Sat.2 toevoegt aan het zenderaanbod. Wil je weten welke aanbiedingen op dit moment gelden? Bekijk hier alles over internet- en tv-abonnementen in Nederland: