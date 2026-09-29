De iPhone 18 Pro krijgt opnieuw een flinke camera-upgrade. Maar hoeveel verschil merk je eigenlijk vergeleken met de iPhone 17 Pro?

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iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro: hoeveel beter zijn de camera’s?

De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max hadden al uitstekende camera’s, maar Apple doet er bij de iPhone 18 Pro (Max) nog een schepje bovenop. Vooral de hoofdcamera heeft een flinke upgrade gekregen, terwijl er ook op videogebied nieuwe mogelijkheden zijn toegevoegd.

Camera-opties bij de iPhone 17 Pro Max (links) en de iPhone 18 Pro Max (rechts)

Nieuwe hoofdcamera met variabel diafragma

Zowel de iPhone 17 Pro als de iPhone 18 Pro hebben achterop drie camera’s van 48 megapixel. Met beide toestellen kun je tot 8x inzoomen met optische kwaliteit en tot 40x digitaal zoomen.

Het grote verschil zit bij de hoofdcamera. De iPhone 17 Pro heeft een vast diafragma van f/1.78. Bij de iPhone 18 Pro kan het diafragma wisselen tussen f/1.48, f/1.8, f/2.8 en f/4.0.

De camera van de 18 Pro (Max) kan dan zelf bepalen hoeveel licht er binnenkomt en hoeveel van een foto scherp is. Volgens Apple zorgt dit voor betere foto’s bij weinig licht en meer controle over de scherptediepte.

Daarnaast heeft de iPhone 18 Pro nieuwe regelaars voor voor diafragma, sluitertijd, witbalans en histogram. Ook zijn er nieuwe (iets aangepaste) Fotografische Stijlen aanwezig.

Fotografische stijlen levendig + gloed iPhone 18 Pro (links), levendig iPhone 17 Pro (rechts)

Ook video heeft verbeteringen gekregen op de iPhone 18 Pro (Max)

Voor 4K-video verandert er niet zo heel veel. Zowel de iPhone 17 Pro als de iPhone 18 Pro kan met de hoofdcamera filmen in 4K Dolby Vision tot 120 beelden per seconde. Ook ProRes RAW, Apple Log 2 en Genlock waren al aanwezig op de iPhone 17 Pro.

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Toch zijn er verbeteringen. De Filmmodus gaat op de iPhone 18 Pro tot 4K Dolby Vision met 60 beelden per seconde, tegenover 30 beelden per seconde op de 17 Pro. Ook kun je achteraf Filmmodus-effecten toevoegen aan gewone video’s. Verder belooft Apple betere video’s bij weinig licht en kun je timelapses voortaan in 4K Dolby Vision opnemen.

De 18MP Center Stage-camera aan de voorkant blijft wat resolutie betreft hetzelfde, maar krijgt eveneens extra Pro-regelaars, betere video’s bij weinig licht en de nieuwe Fotografische Stijlen. Daarmee zit de grootste camera-upgrade bij de iPhone 18 Pro dus niet in meer megapixels, maar vooral in meer controle en nieuwe opname-opties.

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