Is dit de iPhone 14 Pro? (iPhone-nieuws #20)

Een voorproefje van de iPhone 14 Pro en nieuwe updates voor vrijwel alle Apple-apparaten. Dit is het belangrijkste Apple- en iPhone-nieuws van de week in één overzicht.

Updaten maar! Afgelopen week bracht Apple software-updates uit voor vrijwel al haar apparaten. iOS 15.5 en iPadOS 15.5 voegen helaas geen nieuwe functies toe, maar werken wel de beveiliging van je iPhone en iPad bij.

Die vlieger gaat ook op voor watchOS 8.6. De Apple Watch-update bevat alleen beveiligingspatches. macOS Monterey 12.4 maakt het rijtje compleet, want ook deze nieuwe versie is er puur en alleen voor de veiligheid. Dat gezegd hebbende: het is natuurlijk slim om de nieuwe updates zo snel mogelijk te downloaden.

→ Zo kun je iOS 15.5 en iPadOS 15.5 downloaden…

→ En watchOS 8.6…

→ En macOS Monterey 12.4

De iPhone 14 Pro moet nog verschijnen, maar de eerste unboxing-video schittert al op YouTube. Niet van de echte iPhone 14 Pro, maar wel van een ‘één-op-één replica’ van het aankomende vlaggenschip van Apple.

De video komt af van het YouTube-kanaal Unbox Therapy, en geeft al een beeld van de iPhone 14 Pro. De replica’s zijn namelijk gebaseerd op gedetailleerde CAD-tekeningen die hoesjesmakers in handen hebben gekregen.

→ Bekijk hier de ‘unboxing’ van de iPhone 14 Pro

Computer-experts en onderzoekers waarschuwen in een verslag voor een beveiligingslek in iOS 15 van je iPhone. Als jij je iPhone uitzet, verwacht je dat alles uitgaat.

Toch blijft bluetooth nog altijd even aan. Ook NFC (een verbinding voor onder andere Apple Pay) en Ultra Wideband (een techniek die onder andere streamen mogelijk maakt) zijn schuldig aan deze fout.

→ Zo zit het met bluetooth op iOS 15

De iPhone 14 krijgt een grote camera-upgrade, zowel letterlijk als figuurlijk. Dat blijkt uit hoesjes voor het toestel die op Weibo zijn verschenen, een Chinese kruising van Facebook en Twitter.

De hoesjes laten zien dat de iPhone 14 een grotere cameramodule krijgt. Mogelijk betekent dit dat Apple forsere onderdelen gaat gebruiken, waardoor de kwaliteit vooruitgaat.

→ Lees verder over het grotere camera-eiland van de iPhone 14

Disney Plus gaat een nieuw abonnement toevoegen. Dit pakket is goedkoper dan de bestaande opties, maar je krijgt dan wel advertenties te zien. Het goedkopere abonnement rolt nog dit jaar uit in de Verenigde Staten.

Vooralsnog is onduidelijk of de optie ook naar Nederland komt. Wel weet website Variety dat het goedkopere pakket vier minuten reclame per uur kijktijd gaat tonen.

→ Dit moet je weten over het goedkopere Disney Plus-abonnement

Volgens de laatste geruchten gaat het design van de nieuwe Apple Watch gedeeltelijk op de schop. De Apple Watch Series 8 gaat namelijk een plat scherm krijgen.

Dat claimt Jon Prosser, een bekende naam in het wereldje van Apple-geruchten. Volgens Prosser was het eigenlijk de bedoeling dat de Apple Watch Series 7 al een design met plat scherm zou krijgen. Apple schijnt deze ontwerpkeuze op het laatste moment te hebben geschrapt.

→ Lees verder over het platte scherm van de Apple Watch Series 8

