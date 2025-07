Opgepast: deze Apple-producten worden vanaf 1 augustus geraakt door Amerikaanse tarieven

Opgelet als je binnenkort een Apple-product wilt kopen, want op 1 augustus gaan nieuwe Amerikaanse handelstarieven in. Deze toestellen worden geraakt door de nieuwe tarieven!

Amerikaanse handelstarieven

De Verenigde Staten hebben nieuwe handelstarieven aangekondigd, waardoor een aantal Apple-producten wordt geraakt. Vanaf 1 augustus gelden er hogere importtarieven in de Verenigde Staten voor producten uit een reeks Aziatische landen. Dit zijn landen als Japan, Zuid-Korea, Maleisië, Indonesië, Bangladesh en Thailand. De nieuwe tarieven betekenen slecht nieuws voor Apple, want bepaalde producten worden in deze landen gefabriceerd.

Apple probeert al langer minder afhankelijk van China te worden. Om die reden heeft het bedrijf de productie van een aantal toestellen verplaatst naar andere Aziatische landen. Eén van die landen is Thailand, maar over producten uit dat land gelden vanaf 1 augustus veel hogere importtarieven. De Verenigde Staten verhogen de tarieven naar 36 procent, met mogelijk grote gevolgen voor meerdere producten van Apple.

Deze producten worden geraakt

Apple produceert meerdere toestellen in Thailand. De Apple Watch wordt daar sinds 2022 gemaakt en was Apple’s eerste product uit dat land. Zo zijn de nieuwste Apple Watches eveneens gedeeltelijk afkomstig uit Thailand. De smartwatch is een belangrijk Apple-product, dat vanaf 1 augustus wordt geraakt door de Amerikaanse tarieven. Het is goed mogelijk dat de importtarieven van 36 procent uiteindelijk zorgen voor duurdere Apple Watches.

Daarnaast worden de Mac Pro en de MacBooks ook gefabriceerd in Thailand. Apple maakt een deel van de nieuwe Macs sinds 2023 in Thailand, maar dat heeft nu mogelijk negatieve gevolgen. De Mac Pro en MacBooks hebben al een behoorlijk prijskaartje, dat nóg hoger kan worden door de aangekondigde importtarieven. Als gevolg van de Amerikaanse tarieven kiest Apple mogelijk voor een hogere beginprijs bij deze producten.

Amerikaanse tarieven nog onzeker

Opgelet dus als je binnenkort een nieuwe Apple Watch of Mac wilt kopen, want de prijzen worden mogelijk verhoogd. De Verenigde Staten willen met deze importtarieven bedrijven forceren om meer producten in eigen land te fabriceren. Het is nog onduidelijk of Apple dit op de lange termijn daadwerkelijk van plan is. Apple krijgt bij meerdere producten te maken met tarieven, maar heeft eerder al een uitzonderingspositie gekregen van Donald Trump. Voor zover bekend is dat nu niet het geval, waardoor de importtarieven ook voor Apple gelden.

De Amerikaanse president is onvoorspelbaar, waardoor het nog allesbehalve zeker is dat de nieuwe importtarieven daadwerkelijk worden doorgezet op 1 augustus. Als dit wél zo is heeft dit in ieder geval gevolgen voor de Apple Watch en Mac(Book). Het blijft afwachten of Apple de prijzen van deze producten verhoogt door de tarieven.