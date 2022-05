Pas op: je iPhone is sinds iOS 15 minder veilig door té actieve bluetooth

Apple heeft bij iOS 15 een functie ingebouwd dat ervoor zorgt dat bluetooth aan blijft staan, terwijl je iPhone is uitgeschakeld. Duitse onderzoekers kwamen tot de conclusie dat dit grote risico’s met zich meebrengt. In dit artikel lees je meer.

iPhone uit? Bluetooth blijft nog (even) aan!

Computer-experts en onderzoekers waarschuwen in een verslag voor een beveiligingslek in iOS 15 van je iPhone. Als jij je iPhone uitzet, verwacht je dat alles uitgaat. Toch blijft bluetooth nog altijd even aan. Ook NFC (een verbinding voor onder andere Apple Pay) en Ultra Wideband (een techniek die onder andere streamen mogelijk maakt) zijn schuldig aan deze fout.

Maar waarom is het erg? Dat leggen we je kort uit. De bluetooth-software is bij een uitgeschakelde iPhone niet meer gesigned en niet meer versleuteld. Het eerstgenoemde zorgt ervoor dat alleen door Apple goedgekeurde firmware via bluetooth verstuurd kan worden.

Een versleutelde verbinding betekent simpel gezegd dat niemand jouw verstuurde data kan inzien, behalve jij en de ontvanger. Als je iPhone met iOS 15 uitstaat, is de versleuteling weg en kunnen kwaadwillenden data versturen en mogelijk malware op je iPhone zetten.

Waarom blijft bluetooth aanstaan bij iOS 15?

Sinds iOS 15 heeft Apple er voor gezorgd dat apps als ‘Zoek Mijn’ nog actief blijven, zelfs wanneer je telefoon zichzelf uitschakelt wegens een (bijna) lege accu. Deze apps moeten namelijk zo lang mogelijk blijven werken. De onderzoekers melden dat deze verbindingen minimaal 5 uur actief blijven na het uitzetten van een iPhone.

Wat kun je doen tegen deze malware op je iPhone?

Wanneer je iPhone ‘wakker’ is hoef je je geen zorgen te maken. Pas als je iPhone uit staat loop je risico. Er is echter nog geen bewijs gevonden dat dit daadwerkelijk misbruikt is.

Wil je zeker zijn van een veilig uitgeschakelde iPhone? Zet dan voor het uitzetten bluetooth uit in de Instellingen. Als je alleen het icoontje in het bedieningspaneel uittikt raak je enkel de huidige verbinding kwijt, maar is bluetooth nog steeds actief.

Ben je benieuwd of bluetooth aanstaat als jij je iPhone met iOS 15 uitzet? Check dan het paneel dat verschijnt als je je iPhone wil uitzetten. Staat hier ‘de iPhone kan worden gevonden nadat deze is uitgeschakeld’? Dan heb je bluetooth nog niet goed uitgezet.

