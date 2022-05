‘iPhone 14 heeft nóg groter camera-eiland dan gedacht’

Op het Chinese internetplatform Weibo zijn hoesjes opgedoken van de aanstaande iPhone 14-serie. Die laten zien dat de camera-eiland van het nieuwe vlaggenschip een stuk forser wordt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 14 heeft groter camera-eiland

De iPhone krijgt bijna ieder jaar een indrukkende camera-upgrade. Bij de iPhone 14 is dat zowel letterlijk als figuurlijk zo, want de camerabult aan de achterkant wordt volgens geruchten een stuk groter. Dit is zowel in breedte, hoogte als diepte.

Opgedoken iPhone 14-hoesjes bevestigen deze geruchten nu. Daarin is te zien dat er opvallend veel ruimte is vrijgehouden voor de camera-module van de nieuwe iPhone-serie. Het gaat om hoesjes die gemaakt zijn door derden, dus niet door Apple zelf.

Waarschijnlijk zijn de cases gebaseerd op gedetailleerde CAD-tekeningen die hoesjesmakers doorgaans ruim voor een iPhone-release in handen krijgen. De tekeningen laten op gedetailleerde wijze de afmetingen en technische details van de iPhones zien, zodat de iPhone 14-hoesjes al geproduceerd kunnen worden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waarom wordt de camera-bult groter?

Van alle iPhone 14-modellen is de verwachting dat de ultragroothoeklens een betere sensor krijgt. Bij de Pro-toestellen (de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max) pakt Apple naar verluidt zelfs alle drie camera’s aan. Ook de groothoeklens en telelens wacht dus een upgrade.

Vooral de groothoeklens van de iPhone 14 Pro (Max) is interessant, want alle geruchten wijzen erop dat het om een lens met 48 megapixels gaat. Dat is een flinke verbetering ten opzichte van de huidige 12 MP-camera. Ook wordt het voor het eerst mogelijk om video-opnamen in 8K te schieten.

Een sensor met 48 megapixels heeft ook een nadeel. Doordat de individuele pixels kleiner worden, vangt de sensor minder licht op. Om de camera toch goed te laten presteren bij weinig licht, maakt de iPhone 14 Pro gebruik van pixel binning. Meer hierover lees je in het artikel iPhone 14 Pro krijgt mogelijk 48-megapixelcamera (en zo zal hij werken).

De iPhone 14-modellen worden in september verwacht. Wil je op de hoogte blijven van de geruchten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: