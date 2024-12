Er is een nieuwe update voor je Apple Watch. Maar welke nieuwe functies zitten er eigenlijk in watchOS 11.2?

watchOS 11.2 is uit: dit zijn de nieuwe functies

Het is weer tijd om te updaten, want Apple heeft watchOS 11.2 uitgebracht. De update verschijnt een maand na watchOS 11.1 en heeft een paar nieuwe functies. Apple heeft naast de gebruikelijke probleemoplossingen en update de volgende twee verbeteringen doorgevoerd.

De eerste update zit in de camera-app op de Apple Watch waarmee je de camera op je iPhone kunt besturen. Het is nu mogelijk om tijdens het maken van een video die tijdelijk te pauzeren.

Daarnaast heeft de Getijden-app nu ondersteuning voor de kustgebieden van China. Met de Getijden-app kun je informatie over de getijdenwisselingen over een periode van zeven dagen bekijken, zodat je je watersportactiviteiten op kustlocaties beter kunt plannen.

De nieuwe update is te downloaden op Apple Watch Series 6 en nieuwer. Dat betekent dat ook elke Apple Watch Ultra en de Apple Watch SE 2022 de update krijgen.

Nieuwe Apple Watch kopen

Heb je nog een oude Apple Watch zonder watchOS 11? Of gewoon zin in iets nieuws? Dan is de Apple Watch Series 10 (€ 419,-) is goede keuzen. Met de razendsnelle S10-chip en het grootste scherm ooit op een Apple Watch, is dit een upgrade waar je pols blij van wordt! Voor de beste prijzen check je ons Apple Watch Series 10-prijsoverzicht.

Wil je de allerbeste Apple Watch die Apple op dit moment heeft? Dan moet je bij de Apple Watch Ultra 2 (€ 740,95) zijn. Ook voor fanatieke sporters is dit dé smartwatch van Apple die je moet hebben.

Verder heeft de Ultra 2 een extra lange batterijduur, stevige titanium behuizing, betere luidsprekers, meer microfoons, een sirene, een actieknop en nog veel meer. Kijk voor de beste deals in ons Ultra 2-prijsoverzicht.