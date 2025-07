Apple brengt in 2025 nog meer dan 17 (!) producten uit: dit zijn ze

Apple heeft dit jaar al een reeks toestellen uitgebracht, maar is nog lang niet klaar. Deze producten brengt Apple nog uit in 2025!

Apple in 2025

We zijn inmiddels over de helft van het jaar en Apple heeft al verschillende toestellen uitgebracht. Het bedrijf heeft de iPhone 16e, iPad 2025, iPad Air 2025, Mac Studio 2025 en de MacBook Air 2025 inmiddels aangekondigd. Dat is al een behoorlijke lijst, maar Apple is nog lang niet klaar. Het is de verwachting dat Apple in 2025 nog meer dan zeventien nieuwe producten op de markt brengt. Dit zijn ze!

1. iPhone 17

De belangrijkste aankondiging voor Apple is de iPhone 17. Apple presenteert de nieuwe iPhones traditiegetrouw in september. Die maand zien we opnieuw vier nieuwe iPhones, maar de line-up ziet er anders uit dan de afgelopen jaren. Apple neemt afscheid van de iPhone Plus en introduceert in plaats daarvan de nieuwe iPhone 17 Air. Deze iPhones onthult Apple nog meer in 2025:

iPhone Chip RAM Camera Frontcamera iPhone 17 A18 8 GB 48 MP hoofdlens

12 MP groothoek 24 MP iPhone 17 Air A19 12 GB 48 MP hoofdlens 24 MP iPhone 17 Pro A19 Pro 12 GB 48 MP hoofdlens

48 MP groothoek

48 MP telelens 24 MP iPhone 17 Pro Max A19 Pro 12 GB 48 MP hoofdlens

48 MP groothoek

48 MP telelens 24 MP

2. Apple Watches

De nieuwe iPhones zijn niet de enige producten die Apple in september 2025 uitbrengt. Er verschijnen maar liefst drie nieuwe Apple Watches in dezelfde maand. Het is de verwachting dat Apple nieuwe generaties van de reguliere Apple Watch, Apple Watch SE en Apple Watch Ultra uitbrengt. Ben je benieuwd welke veranderingen je bij Apple’s nieuwe smartwatches van 2025 kunt verwachten? Dit zijn de verwachtingen:

Apple Watch Chip Nieuwe functies Apple Watch Series 11 S11 5G ondersteuning

Bloeddrukmeter Apple Watch Ultra 3 S11 5G ondersteuning

Satellietverbinding

Groothoek oled-scherm

Bloeddrukmeter Apple Watch SE 3 S10 of S11 Vernieuwde behuizing

Gezondheidsfuncties

3. Mac(Book)s

Naast de nieuwe iPhones en Apple Watches heeft Apple meer producten voor 2025 op de planning staan. Deze verschijnen niet in september, maar volgen pas in oktober of november. In het najaar brengt Apple vaak nieuwe Macs en MacBooks uit en dat is in 2025 niet anders. Volgens geruchten werkt het bedrijf aan nieuwe generaties van de Mac mini en de MacBook Pro. Deze Macs kun je in 2025 nog verwachten:

MacBook Chip iMac 2025 M5 Mac mini 2025 M5 en M5 Pro MacBook Pro 2025 M5, M5 Pro en M5 Max

4. Slimme woning

Apple zet steeds meer in op het slimmer maken van je woning en dat is terug te zien aan de producten die in 2025 verschijnen. Later dit jaar presenteert het bedrijf een nieuwe generatie van de Apple TV en van de HomePod mini. Dat is niet alles, want Apple werkt ook aan de compleet nieuwe HomePad. Dit wordt een combinatie tussen de HomePod en iPad, waarmee je jouw slimme woning kunt beheren. Deze toestellen komen eraan:

Toestel Nieuwe functies Apple TV 4K 2025 Ondersteuning voor Wifi 7

A18-chip

Mogelijk FaceTime-camera HomePod mini 2025 Wifi 6E of Wifi 7

Verbeterde audiokwaliteit HomePad 2025 8-inch scherm

Draait op tvOS

FaceTime-camera

5. Meer nieuwe Apple-producten

De release van de iPhone 16e, iPad 2025 en iPad Air 2025 is dus pas het begin van alle producten die Apple in 2025 uitbrengt. Naast alle eerdergenoemde toestellen brengt Apple dit jaar nóg meer apparaten uit. De Apple Vision Pro krijgt een nieuwe uitvoering, de derde generatie van de AirPods Pro wordt uitgebracht en de iPad Pro 2025 verschijnt. Dit kun je nog meer verwachten van Apple in 2025:

Toestel Nieuwe functies iPad Pro 2025 M5-chip Vision Pro 2025 M5-chip AirTag 2 Groter bereik

Verbeterde speaker AirPods Pro 3 Vernieuwd design

H3-chip

Verbeterde ruisbeheersing Studio Display 2 Scherm met miniled

Nieuwe processor

Apple’s volgende release

In de tweede helft van 2025 kunnen we nog veel van Apple verwachten. Van alle producten die in 2025 verschijnen staan de nieuwe iPhones en Apple Watches als eerste op de planning. Die toestellen worden in september gepresenteerd en zijn dezelfde maand verkrijgbaar in de winkels. Wil je geen enkele release van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!