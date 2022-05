Disney Plus krijgt goedkoper abonnement mét reclame (maar hoeveel?)

Disney Plus gaat een nieuw en goedkoper abonnement introduceren. Je hoeft dan elke maand minder te betalen, maar je krijgt wel reclame te zien. iPhoned vertelt je er meer over.

Disney Plus komt met een goedkoper abonnement

Netflix is behoorlijk duur en daarom is het fijn dat de abonnementen van Disney Plus en HBO Max een stukje beter betaalbaar zijn. Toch is ook Disney Plus de laatste jaren wat duurder geworden. Toen Disney Plus pas beschikbaar was betaalde je nog 6,99 euro per maand om op je iPhone, iPad, smart-tv of console te genieten van alle bekende Disney-klassiekers en Marvel-films.

Inmiddels is de prijs gestegen naar 8,99 euro per maand, hoewel je met een jaarabonnement op Disney Plus nog wat goedkoper uit bent.

Toch komt er straks nog een optie bij. Disney Plus is namelijk van plan om een goedkoper abonnement mét reclame te introduceren. De website Variety vertelt hoeveel reclame je met dit goedkoper abonnement straks kunt verwachten. Volgens de website krijg je maximaal vier minuten reclame per uur Disney kijken.

Disney Plus gaat overigens niet zomaar elke reclameboodschap laten zien, want ze willen hun gezinsvriendelijk imago behouden. Advertenties over alcohol, politiek en concurrenten blijven bij de dienst weg.

Het goedkoper abonnement van Disney Plus komt voor het einde van dit jaar beschikbaar in Amerika. Daarna volgen de andere landen in 2023. Jammer genoeg is nog niet bekend hoeveel je precies gaat besparen met dit goedkoper abonnement op Disney Plus.

Disney Plus, HBO Max, Netflix en meer

Met al deze streamingdiensten en verschillende abonnementen wordt het steeds lastiger om te kiezen tussen Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en de rest. Maar een goedkoper abonnement is natuurlijk mooi meegenomen. Wij hebben alle voor- en nadelen van de vijf beste streamingdiensten al een keer voor je bij elkaar gezet. Meer hierover lees je hieronder.

