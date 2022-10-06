Een refurbished iPhone 14 kopen? Dat is een slimme manier om een uitstekende smartphone voor wat minder geld aan te schaffen. En omdat we bij iphoned.nl fan zijn van besparen, vind je op deze pagina onze prijsvergelijker. Daarmee zie je binnen een minuut waar de refurbished iPhone 14 op dit moment het goedkoopst is. Laat het besparen maar beginnen!

Hier moet je op letten bij een refurbished iPhone 14

Wanneer je een refurbished iPhone 14 kopen wil, moet je goed letten op de staat van het toestel. Bij refurbished producten hanteren ze namelijk drie kwaliteitscategorieën.

Zo goed als nieuw Lichte gebruikerssporen Zichtbaar gebruikt

Deze categorieën vind je ook terug in de filteropties en gelden alleen voor de buitenkant van het toestel. De hardware aan de binnenkant en de software zijn altijd 100 procent in orde. Uiteraard betaal je voor een refurbished iPhone 14 die er nog zo goed als nieuw uitziet, meer dan voor een exemplaar dat zichtbaar gebruikt is. Afhankelijk van je budget en je wensen moet je hier dus goed op letten.

Is refurbished dan niet gewoon hetzelfde als tweedehands?

Nee zeker niet, als je een refurbished iPhone 14 koopt krijg je namelijk gewoon weer een bonnetje met garantie. Je plaatst een bestelling bij een echte winkel waardoor je recht hebt op consumentenbescherming. Ook is de hele smartphone gecontroleerd, schoongemaakt en indien nodig gerepareerd. Dat is natuurlijk niet zo met een tweedehands telefoon op Marktplaats.

Dit is waarom jij de refurbished iPhone 14 wil

De iPhone 14 is een snelle smartphone met verbeterde camera’s ten opzichte van de iPhone 13. Hij is voorzien van de A15 Bionic chip die ook in de iPhone 13 zit, maar wel met meer werkgeheugen. Dat zorgt voor een nóg betere ervaring. Daarnaast staat Apple erom bekend om nog jarenlang updates mee te geven en omdat de iPhone 14 nog niet zo oud is, gaat hij nog lang mee.

Zo vind ik de beste prijs

Op deze pagina vind je onze prijsvergelijker, daarmee is het super eenvoudig om te profiteren van de beste aanbiedingen van dit moment. De goedkoopste deal staat altijd bovenaan, let erop dat dit dus waarschijnlijk een zichtbaar gebruikt exemplaar is. Zoek je liever een wat betere kwaliteit? Dan is het handig om de filteropties te gebruiken. Je ziet dan alleen nog maar het aanbod dat ook daadwerkelijk bij je past.

Als je eenmaal de beste deal voor jou gevonden hebt, klik je door op de aanbieding. Je komt dan direct op de juiste pagina van de betreffende webshop terecht. Daar voltooi je de bestelling als normaal. Dankzij het gebruik van onze prijsvergelijker weet je zeker dat je nooit teveel betaalt!