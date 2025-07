Dit zijn in 2025 de 3 populairste streamingdiensten in Nederland (met deze prijzen)

We vertellen je wat de populairste streamingdiensten van 2025 in Nederland zijn, hoeveel ze maandelijks kosten en wat je erop kunt bekijken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2025: de drie populairste streamingdiensten

De website Telecompaper heeft onderzocht welke videodiensten, apps en apparaten in 2025 door Nederlandse consumenten worden gebruikt. Daaruit blijkt onder meer dat Netflix in 2025 nog altijd de populairste streamingdienst is. Netflix heeft in Nederland namelijk een marktaandeel van 51 procent, gevolgd door Videoland (24 procent) en Disney+ (20 procent).

Het combineren van streamingdiensten blijft daarbij toenemen, vooral onder 25- tot 35-jarigen. Daarvan heeft namelijk zo’n 30 procent abonnementen op vier of meer streamingdiensten. Verder is het verrassend dat lagere inkomensgroepen met gemiddeld 32,20 euro per maand het meest uitgeven aan streaming. Tegelijkertijd hebben deze groepen samen met alleenstaanden en 68-plussers steeds vaker geen traditioneel tv-abonnement meer.

1. Netflix

Netflix Netflix, Inc. 9.2 (119.711 reviews) Gratis via App Store via App Store

Bij Netflix heb je momenteel de keuze uit drie verschillende abonnementen:

Basic 720p (8,99 euro per maand)

(8,99 euro per maand) Standaard 1080p (13,99 euro per maand)

(13,99 euro per maand) Premium 4K + HDR (18,99 euro per maand)

Basic 720p is het goedkoopste abonnement, maar heeft ook de laagste beeldkwaliteit. Bovendien kun je maar op één apparaat tegelijk streamen of downloaden. Wil je liever full-hd beeldkwaliteit en op twee apparaten tegelijk streamen of downloaden, dan kies je voor Standaard 1080p. De beste beeldkwaliteit krijg je bij Premium 4K + HDR. Daar kun je ook op vier apparaten tegelijk streamen en downloaden op zes apparaten.

Populairste series van dit moment:

Squid Game (seizoen 3)

(seizoen 3) Yolanthe (seizoen 1)

(seizoen 1) The Waterfront (seizoen 1)

Populairste films van dit moment:

The Old Guard 2

Shark Whisperer

Trainwreck: The Cult of American Apparel

2. Videoland

Videoland RTL Nederland B.V. 9.4 (319.716 reviews) Gratis via App Store via App Store

Nummer twee van de populairste streamingdiensten van 2025 is Videoland. Bij Videoland kun je gratis RTL-programma’s tot 7 dagen terugkijken. Daarnaast heb je de keuze uit drie pakketten:

Basis (met reclame: 5,99 euro per maand)

(met reclame: 5,99 euro per maand) Plus (met reclame: 8,99 euro, zonder reclame: 10,99 euro per maand)

(met reclame: 8,99 euro, zonder reclame: 10,99 euro per maand) Premium (met reclame: 10,99 euro, zonder reclame: 12,99 euro per maand)

In tegenstelling tot Netflix, maakt Videoland geen onderscheid in de beeldkwaliteit. Die is dus bij alle abonnementen hetzelfde. Kies je voor Basis, dan ben je het goedkoopst uit maar krijg je wel altijd reclame. Bovendien kun je maar op één apparaat tegelijk kijken en is het niet mogelijk om content op te slaan. Dat laatste kan met Plus en Premium wel en daar kun je ook kiezen voor wel of geen reclame. Verder kijk je met Plus op twee apparaten tegelijk en met Premium op vier apparaten.

Populairste series van dit moment:

Mocro Maffia (seizoen 6)

(seizoen 6) The Handmaid’s Tale (seizoen 6)

(seizoen 6) The Real Housewives of Amsterdam (seizoen 2)

De populairste films van dit moment:

Kees vliegt echt uit

Toen ik je zag

Baywatch

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Disney+

Disney+ Disney 9.2 (58.413 reviews) Gratis via App Store via App Store

Disney+ staat op de derde plek van populaire streamingdiensten in 2025. De dienst biedt drie verschillende abonnementen aan met een minimale beeldkwaliteit van 1080p. Dit zijn ze:

Standaard met reclame (5,99 euro per maand)

(5,99 euro per maand) Standaard (9,99 euro per maand)

(9,99 euro per maand) Premium (13,99 euro per maand)

Standaard met reclame is het goedkoopst. Daarvoor krijg je dus een 1080p beeldkwaliteit en twee gelijktijdige streams, maar je kunt geen content downloaden. Voor vier euro meer haal je de reclame weg en kun je wel content downloaden. Betaal je per jaar, dan krijg je de optie ‘Stream 12 maanden voor de prijs van 10’. Dat geldt ook voor Premium, met een beeldkwaliteit van 4K UHD. Bovendien krijg je dan vier gelijktijdige streams en Ondersteuning voor Dolby Atmos.

Populairste series van dit moment:

The Mandalorian (seizoen 3)

(seizoen 3) Grey’s Anatomy (seizoen 20)

(seizoen 20) Only Murders in the Building (seizoen 4)

Populairste films van dit moment:

Ironheart

SnowWhite

Lilo & Stitch

Overige streamingdiensten in 2025

De top 3 streamingdiensten wordt op de voet gevolgd door Amazon Prime Video, HBO Max en Viaplay.

Amazon Prime Video AMZN Mobile LLC 9.2 (23.023 reviews) Gratis via App Store via App Store

Van deze drie is Amazon Prime Video met 4,99 euro per maand het goedkoopst en het meest eenvoudig.

HBO Max: Stream films en tv WarnerMedia Global Digital Services, LLC 9.4 (59.748 reviews) Gratis via App Store via App Store

HBO Max heeft 3 abonnementen:

Basic met reclame (5,99 euro per maand)

(5,99 euro per maand) Standaard (9,99 euro per maand)

(9,99 euro per maand) Premium (13,99 euro per maand)

Bij Basic en Standaard stream je op twee apparaten tegelijk in 1080p. Content opslaan kan alleen met Standaard (max. 30 downloads). Bij Premium stream je op vier apparaten tegelijk in 4K UHD & Dolby Atmos (indien beschikbaar) en je krijgt er max. 100 downloads bij. Bij alle abonnementen kun je besparen door ineens voor een heel jaar te betalen. Je betaalt dan maar 10 maanden in plaats van 12.

Viaplay: Film, TV & Live Sport Viaplay 7.8 (17.740 reviews) Gratis via App Store via App Store

Viaplay is veruit de duurste streamingdienst, met 4 abonnementen:

Basis per jaar (16,99 euro per maand)

(16,99 euro per maand) Basis per maand (19,99 euro per maand)

(19,99 euro per maand) Standaard per jaar (19,99 euro per maand)

(19,99 euro per maand) Standaard per maand (21,99 euro per maand)

De ‘per jaar’-abonnementen zijn pas na 12 maanden opzegbaar, de andere abonnementen na 1 maand. De Basis-abonnementen bevatten reclame, de Standaard-abonnementen niet.

De overige streamingdiensten zijn in 2025 kennelijk wat minder populair. Denk aan SkyShowTime, NLZIET en natuurlijk Apple TV+.