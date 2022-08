Win een cadeaubon door jouw Apple-gebruikersreview achter te laten

Om onze website nóg beter te maken introduceren we nu gebruikersreviews bij iPhoned. En als jij een review achterlaat maak je kans op een cadeaubon ter waarde van 25 euro. Lees snel verder voor alle voorwaarden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wij waarderen jouw mening!

Normaliter vertellen wij, en lezen jullie. Maar toen dachten wij: dat kan anders! Zeker als onze mening over een product, dienst of app haaks tegenover die van jou staat. Daarom hebben we op iPhoned eerder dit jaar gebruikersreviews geïntroduceerd. Dat waren we stiekem aan het testen, maar nu is het tijd voor de officiële start! Tijd om te vieren dus, en uiteraard samen met jullie. Onder elke 25 geverifieerde reviews verloten wij vanaf vandaag een cadeaubon van Bol.com ter waarde van 25 euro!

Waarom willen wij graag gebruikersreviews?

Idealiter is onze website zo compleet mogelijk. Ons einddoel is dat iedere bezoeker die op onze website komt een goed beeld krijgt van de producten. Jullie gebruikersreviews onderstrepen onze waarden. Wij willen namelijk zo veel mogelijk vertrouwen, transparantie en onafhankelijkheid uitstralen.

Als jij een review achterlaat, berekent onze website automatisch het gemiddelde van alle reviews. Ben je na het lezen van onze reviews er nog steeds niet uit, kun je dus altijd terugvallen op de meningen van al onze lezers!

Hoe plaats ik een gebruikersreview?

Wil jij een review bij een van de Apple-producten achterlaten? Dat is heel eenvoudig! Klik in het hoofdmenu van iPhoned op ‘Producten’ en kies het Apple-product waar je een review over wil schrijven. Je kan in onze zoekbalk rechtsboven ook in één keer op het desbetreffende Apple-product zoeken.

Op de productpagina scroll je helemaal naar beneden en kan je je review achterlaten. Wij hebben onmiddellijk door wanneer je een review achterlaat. Vervolgens tik je je berichtje, geef je een aantal sterren (per onderwerp) en voeg je je foto’s toe. Op deze manier helpen we samen iedereen de beste keus te maken!

Hoe maak je kans op een een cadeaubon t.w.v. 25 euro!

Onder iedere 25 geverifieerde gebruikersreviews geven wij met iPhoned.nl een digitale cadeaubon van Bol.com ter waarde van 25 euro weg. We accepteren alleen gebruikersreviews met eigen foto’s. Op deze manier weten we dat je het product ook daadwerkelijk in handen hebt en de review dus betrouwbaar is.

Als jij een gebruikersreview achterlaat doe je automatisch mee in deze winactie. De winnaars worden bekend gemaakt op onze sociale media kanalen (Facebook en Instagram) als wij weer 25 reviews hebben verzameld.

Let er op dat je een geldig e-mailadres invult, we nemen namelijk per e-mail contact met je op.

Hieronder hebben we de meest populaire apple producten op een rijtje gezet met link naar de gebruikersreviews. Dus deel je mening en misschien win jij wel een cadeaubon van 25 euro!