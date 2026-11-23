We hoeven niet lang te wachten op nieuwe Apple-producten, want Apple brengt er in februari of maart waaarschijnlijk al zeker 5 op de markt.

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5 nieuwe Apple-producten komen sneller dan verwacht

De 5 nieuwe Apple-producten die we snel verwachten, bestaan volgens Mark Gurman van Bloomberg uit iPhones, iPads en MacBooks. Vooral de komst van een vernieuwde MacBook Neo en de iPhone 18-serie is interessant. Daarna volgen er mogelijk nog drie andere Apple-producten. We zetten ze voor je op een rij.

1. iPhone 18e

De goedkoopste nieuwe iPhone wordt de iPhone 18e. Deze opvolger van de iPhone 17e krijgt waarschijnlijk een A20-chip en 9 GB werkgeheugen. Ook de batterijduur wordt vermoedelijk langer. Daarmee wordt het instapmodel een stuk interessanter voor mensen die niet de hoofdprijs voor een nieuwe iPhone willen betalen.

2. iPhone 18

Ook de reguliere iPhone 18 verschijnt waarschijnlijk in februari of maart. Dit toestel krijgt vermoedelijk dezelfde A20-chip en 9 GB werkgeheugen als de iPhone 18e. Daarnaast wordt ook voor deze iPhone een langere batterijduur verwacht.

3. iPad

Apple werkt ook aan een vernieuwde iPad. Deze krijgt naar verluidt een A19-chip en ondersteuning voor Apple Intelligence. Verder verwachten we de N1-chip, waardoor de tablet geschikt wordt voor wifi 7. Modellen met mobiele data krijgen waarschijnlijk ook de energiezuinigere C1X-modem.

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4. MacBook Neo

Ook de betaalbare MacBook Neo krijgt al snel een opvolger. Die wordt waarschijnlijk uitgerust met een A19 Pro-chip en 12 GB werkgeheugen. Daarnaast overweegt Apple mogelijk nieuwe kleuren. Daarmee krijgt de laptop dus een flinke upgrade.

5. MacBook Air

Tot slot staat er nog een vernieuwde MacBook Air op de planning. Deze laptop krijgt vermoedelijk de M6-chip. Over andere veranderingen is op dit moment nog niet veel bekend.

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Nog meer in aantocht

Deze 5 Apple-apparaten zijn niet de enige nieuwe producten die Apple in de eerste helft van 2027 wil uitbrengen. Volgens Gurman volgen iets later ook de iPhone Air 2, een nieuwe iPad Air en een vernieuwde iPad Pro.

Vooral de iPad Air is interessant, want die krijgt mogelijk voor het eerst een oled-scherm. De iPad Pro wordt waarschijnlijk voorzien van een M6- of M7-chip en vapor-chamber-koeling.

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Release

De eerste 5 Apple-producten verwachten we rond februari of maart 2027. De overige drie volgen waarschijnlijk iets later, mogelijk eind maart of in april. Het is nog niet duidelijk of Apple hiervoor een traditioneel evenement organiseert of de apparaten via persberichten aankondigt. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!