Niet spectaculair, maar wel fijn in gebruik. Zo kunnen we de Apple Watch Series 5 het best omschrijven. Hét Apple-horloge van 2019 heeft een Retina-scherm dat altijd instaat, snelle hardware, een ingebouwd kompas en zit boordevol gezondheidsfuncties. Op deze pagina praten we je bij over de Apple Watch 5.

Apple Watch Series 5 in vogelvlucht

De Apple Watch Series 5 kwam in 2019 uit en is de opvolger van de Apple Watch Series 4, die een jaar eerder verscheen. Het Apple-horloge werd in 2020 opgevolgd door de Apple Watch SE, die vooral opvalt vanwege het gunstige prijskaartje. Op deze pagina staan we echter stil bij de Series 5:

Grotendeels hetzelfde design als de Series 4

Retina-scherm dat altijd aanstaat

Boordevol gezondheidsfuncties

Ingebouwd kompas helpt je bij het navigeren

Is opgevolgd door Apple Watch SE, wordt nog wel verkocht

Apple Watch Series 5 review: de beste smartwatch verder verbeterd

De toevoeging van een always on-scherm is een verbetering waar we al sinds de eerste Apple Watch op hebben gewacht, maar voor de rest is er opvallend weinig echt nieuw in de Series 5. De realiteit is dat Apple dit ook niet hoeft te doen: de Apple Watch is praktisch de enige noemenswaardige smartwatch op de markt, met uitzondering van fitnesstrackers. Wil je een smartwatch en heb je een iPhone, dan is de Apple Watch al jaren de beste keuze. De Watch Series 5 maakt die keuze nog iets beter en dat zal ongetwijfeld tot aan de Series 6 volgend jaar zo blijven.

→ Lees verder in de volledige Apple Watch Series 5 review

Apple Watch Series 5 prijs

De Apple Watch Series 5 wordt niet meer door Apple zelf verkocht. Momenteel kun je alleen bij de iPhone-maker aankloppen voor een Apple Watch Series 6 en Apple Watch SE. Het model is echter nog wel verkrijgbaar bij losse (web)winkels die hun resterende voorraden verkopen.

Je kunt natuurlijk ook een refurbished Apple Watch Series 5 kopen. Deze zijn technisch net zo goed als nieuwe exemplaren, maar eerder in gebruik geweest. Gebruik onderstaande prijsvergelijker om de beste deal te vinden.

Apple Watch Series 5 design en functies

De Apple Watch Series 5 bouwt duidelijk voort op de basis die met de Series 4 is gelegd. Dit horloge werd destijds voor het eerst uitgerust met een voorkantvullend scherm zodat je een stuk meer ruimte hebt voor apps. Bij de Series 5 is dit eveneens het geval. Wel heeft het retina-display er een nieuwe functie bijgekregen.

Always On-display

Het scherm staat namelijk altijd aan. Dit is handig, want zo kun je altijd Wijzerplaten bekijken, je sportactiviteiten bijhouden of de tijd aflezen. Bovendien gaat deze functie niet ten koste van de batterijduur. Apple zegt namelijk dat de accuduur van de Watch Series 5 een uur langer is dan zijn voorganger. In totaal gaat het horloge gemiddeld 18 uur mee op een volle accu. Het scherm gaat automatisch aan zodra je je pols draait.

Zodra je je pols wegdraait wordt het scherm donker maar kun je nog wel de tijd aflezen. Het scherm ververst zich vervolgens nog maar één keer per seconde, wat veel minder intensief is voor de accu maar er toch voor zorgt dat je gewoon de tijd kunt aflezen.

Meer gezondheidsfuncties

In onze Apple Watch Series 4 review stipten we het al aan: Apple richt zich steeds meer op het verbeteren van de gezondheid van gebruikers. De Series 5 gaat op deze voet verder, door meerdere unieke functies toe te voegen.

Zo waarschuwt de Decibelmeter je automatisch wanneer het omgevingsgeluid te hard is, en je risico loopt op gehoorbeschadiging. Ook beschikt de Apple Watch 5 bijvoorbeeld over een Cyclus-app voor het bijhouden van de menstruatiecyclus. De Slapen-app helpt je dan weer bij een betere nachtrust.

Verder is de Series 5 het eerste Apple-horloge met ingebouwde valdetectie. Zoals je op basis van de naam mag verwachten alarmeert deze functie de hulpdiensten wanneer je een flinke smakkerd hebt gemaakt en zelf niet meer hulp kunt inschakelen.

Daarnaast kun je de meldkamer bereiken door de knop aan de zijkant lang ingedrukt te houden. Deze gezondheidsfuncties komen bovenop de reeds bestaande mogelijkheid om ECG-hartfilmpjes te maken.

Verder zit er een ingebouwd kompas in de Apple Watch Series 5. Tijdens het navigeren kun je daarmee zien of je in de goede richting loopt. Via de nieuwe Wijzerplaat kun je ook op het thuisscherm altijd zien welke kant je opgaat.

Behuizing van aluminium

De Apple Watch krijgt er twee nieuwe materialen bij: keramiek en titanium. Jammer genoeg komen deze versies niet in Nederland uit. Wij kunnen daarom alleen kiezen voor de aluminium uitvoeringen in de kleuren spacegrijs, zilver en goud. De Series 5 draait op de S4-chip, dezelfde processor als in de Series 4. Het horloge is dus ongeveer even krachtig als zijn voorganger.

In de Apple Watch Studio kun je gemakkelijk een bijpassend bandje toevoegen. Voor het eerst heeft Apple deze gemaakt van 100 procent gerecycled materiaal. De nieuwe Series 5 is dus hartstikke duurzaam. Ook kun je natuurlijk polsbandjes van eerdere Apple Watches gebruiken.

Verschillen tussen Series 5 en Series 6

Er zit maar weinig verschil tussen de Apple Watch Series 5 en zijn opvolger. Sterker nog, de horloges zijn in grote lijnen identiek. De Series 6 is iets dunner, komt in enkele frisse nieuwe kleurtjes en het scherm is net iets feller, zodat je ‘m ook in fel zonlicht kunt aflezen. Verder beschikt de opvolger over een ingebouwde Saturatiemeter is en is hij dankzij de S6-chip iets krachtiger.

Lees verder: Apple Watch Series 6 vs Apple Watch Series 5