Smart-tv’s zijn tegenwoordig verrassend betaalbaar, maar achter die lage prijzen zit een nadeel waar je misschien liever niks mee te maken hebt.

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Smart-tv’s zijn goedkoper maar er is ook een nadeel

De prijzen van smart-tv’s zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Waar je vroeger duizenden euro’s betaalde voor een groot scherm, koop je tegenwoordig voor een paar honderd euro al een 55-inch 4K-tv.

Dat komt onder meer doordat fabrikanten steeds efficiënter televisieschermen kunnen produceren. Onderdelen zijn goedkoper geworden en ook de concurrentie speelt een belangrijke rol. Merken zoals TCL en Hisense bieden goedkope televisies aan, waardoor gevestigde namen zoals Sony, LG en Samsung hun prijzen moeten verlagen. Maar er is nog een reden waarom smart-tv’s zo betaalbaar zijn geworden en dat is voor veel mensen een nadeel.

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Je kijkgedrag levert geld op

Een belangrijk deel van het verdienmodel zit tegenwoordig in de gegevens die televisies verzamelen. Smart-tv’s houden bijvoorbeeld bij welke programma’s je bekijkt, hoe lang je kijkt en welke streamingdiensten (zoals Apple TV) je gebruikt. Die informatie is interessant voor adverteerders.

Fabrikanten kunnen de kijkgegevens namelijk delen met advertentiepartners, zodat bedrijven gerichter reclame kunnen aanbieden. Dit wordt ook wel ‘post-purchase monetization’ (of ‘post-transaction marketing‘) genoemd: fabrikanten verdienen na de verkoop van de televisie alsnog geld aan het apparaat. Daardoor kunnen sommige televisies tegen een relatief lage prijs worden verkocht.

Reclame

Gegevensverzameling is echter niet het enige nadeel van moderne smart-tv’s. Veel exemplaren tonen tegenwoordig ook advertenties in hun menu’s. Denk aan aanbiedingen van streamingdiensten, programma’s of betaalde aanbevelingen op het startscherm.

Platforms zoals Roku, Google TV, Amazon, LG en Samsung hebben allemaal advertenties in hun televisiesoftware. Je betaalt dus niet alleen met geld voor je televisie, maar krijgt ook reclame te zien terwijl je het apparaat gebruikt.

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Zo bescherm je je privacy

Wil je liever niet dat je kijkgedrag wordt bijgehouden? Controleer dan de privacyinstellingen van je televisie. Vaak kun je functies voor gepersonaliseerde advertenties en automatische inhoudsherkenning uitschakelen. De precieze mogelijkheden verschillen per merk en besturingssysteem.

Houd er wel rekening mee dat niet iedere vorm van gegevensverzameling daarmee verdwijnt. Ook kan het uitschakelen van bepaalde functies invloed hebben op aanbevelingen en andere slimme mogelijkheden. Om voortaan automatisch op de hoogte te blijven van dit soort ontwikkelingen, schrijf je je in voor onze nieuwsbrief.