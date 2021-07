De Apple Watch SE is flink goedkoper dan andere Apple-horloges, zonder al teveel functies in te leveren. Hij is daarmee ideaal voor mensen die meer willen dan een simpele fitnesstracker, maar de Apple Watch Series 6 te duur vinden. Van adviesprijs, specificaties tot aan kenmerken: dit is alles wat je moet weten over de Apple Watch SE.

Dit is de Apple Watch SE:

Goedkope Apple Watch met fors Retina-scherm

met fors Retina-scherm Familievriendelijke instapprijs van 299 euro

Verschijnt in twee kastformaten: 40mm en 44mm

en Zelfde processor als de Apple Watch Series 5

als de Apple Watch Series 5 Draait uit de doos op watchOS 7

Apple Watch SE tweede indruk conclusie

De Apple Watch SE is een fijne smartwatch met een indrukwekkende prijs-kwaliteitsverhouding. Het horloge beschikt over alle functies die je van een moderne smartwatch mag verwachten, draagt bij aan een gezonder leven, oogt stijlvol en doet dit allemaal zonder de hoofdprijs te vragen.

Het grootste nadeel van de Apple Watch SE is het ontbreken van een always-on-display. Hierdoor kun je niet direct de tijd of binnengekomen notificaties op het schermpje checken: daarvoor moet je op het display tikken of je pols optillen. Ook de accuduur had beter gekund. Weeg je hier niet te zwaar aan, dan is de Apple Watch SE een goed en betaalbaar alternatief voor de Series 6.

Apple Watch SE prijs en release

De Apple Watch SE is op een compleet andere doelgroep gericht dan de overige Watches en daarom een stuk goedkoper. Het horloge verschijnt in twee kastformaten en is sinds 29 september 2020 in Nederland verkrijgbaar. De Apple Watch SE adviesprijzen zijn als volgt:

Apple Watch SE 40mm: 298,25 euro

Apple Watch SE 44mm: 328,25 euro

De opmerkelijke, niet-afgeronde adviesprijzen komen door de per 1 januari 2021 gewijzigde thuiskopieheffing. De meeste Apple-producten, zoals iPhones en iPads, zijn toen iets duurder geworden. De Apple Watch is echter juist goedkoper geworden.

Betaalbare Apple-smartwatch met fors scherm

De Apple Watch SE is geen standaard Apple-horloge. Hij is namelijk niet op een premium-publiek gericht, in tegenstelling tot de reguliere Apple-horloges. De SE probeert juist te concurreren met bijvoorbeeld Fitbit, een bedrijf dat relatief betaalbare fitnesstrackers produceert. Dit soort horloges helpen dragers op een praktische en simpele manier gezonder te leven.

De SE heeft een Retina-scherm dat 30 procent groter is dan het display van de Apple Watch Series 3. Het schermpje heeft afgeronde hoeken en loopt vloeiend door in de behuizing. Qua design verschilt de SE dan ook maar weinig van overige Apple Watches.

Net zo krachtig als Apple Watch Series 5

De Apple Watch SE wordt aangedreven door een S5-chip. Deze processor kennen we van de Apple Watch Series 5, die inmiddels is opgevolgd door de Apple Watch Series 6. Volgens Apple is de SE dan ook 30 procent sneller dan de Series 3.

Apple ziet de Watch vooral als gezondheidsaccessoire, en de SE is hierop geen uitzondering. Het betaalbare klokje is uitgerust met grotendeels dezelfde specificaties als de veel duurdere Series 6. De SE beschikt bijvoorbeeld over een versnellingsmeter, gyroscoop, valdetectie en app om gehoorschade te voorkomen.

Apple Watch SE houdt het bij de basis

Wel heeft Apple enkele premium-functies van de Series 6 achterwege gelaten, vermoedelijk om de prijs zo laag mogelijk te houden. De Apple Watch SE heeft bijvoorbeeld geen ECG-functie aan boord, waarmee je hartfilmpjes kunt maken, en ook de saturatiemeter van de Apple Watch 6 is nergens te bekennen.

Verder heeft de Apple Watch SE geen Always on Display. Zo’n schermpje staat altijd aan zodat je binnenkomende berichten kunt checken, ook wanneer je het horloge niet actief gebruikt. Wel kun je gebruikmaken van overige gezondheidsfuncties, zoals valdetectie.

Draait op watchOS 7

De Apple-fitnesstracker draait bij uitkomst op watchOS 7, dé Apple Watch software-update van 2020. De nieuwe versie is wederom wat gezonder geworden en voegt bijvoorbeeld een Slaap-app toe. Deze houdt de kwaliteit van je nachtrust in de gaten en reikt waar nodig praktische verbeterpunten aan.

Ook leuk: je kunt in watchOS 7 je eigen complicaties maken en wijzerplaten delen en je creativiteit met de rest van de wereld delen. Verder introduceert watchOS 7 een Fitness-app en functie die je aanmoedigt om grondig je handen te wassen.

Apple Watch SE kopen en verkrijgbaarheid

De nieuwe Apple Watch is verkrijgbaar in twee kastformaten: 40mm en 44mm. De adviesprijs van het kleinste model bedraagt 298,25 euro. Het 44mm-model kost 328,25 euro. Bij het bestellen van het bandje kun je zelf een maat opgeven. Er zijn in totaal negen bandmaten beschikbaar en de betaalbare Apple Watch komt in klassieke Apple-kleuren als rose goud, spacegrijs en wit.

