De MacBook Neo is nog niet lang op de markt, maar de Neo 2 verschijnt volgens geruchten al begin volgend jaar – met deze 3 grote upgrades.

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MacBook Neo 2 krijgt 3 grote upgrades

Apple lijkt de MacBook Neo voortaan ieder jaar te willen vernieuwen. Dat betekent dat we niet lang hoeven te wachten op de tweede generatie. Volgens Mark Gurman van Bloomberg mikt Apple op een release rond februari of maart 2027. Dit zijn de 3 belangrijkste upgrades van de MacBook Neo 2.

1. A19 Pro-chip

De eerste grote upgrade zit aan de binnekant. De huidige MacBook Neo draait op de A18 Pro-chip, de opvolger krijgt waarschijnlijk de A19 Pro. Die processor kennen we ook van de iPhone 17 Pro. De nieuwe chip is niet alleen sneller, maar levert vooral betere grafische prestaties. Daardoor moet de laptop soepeler werken bij zwaardere apps en taken. Ook voor AI-toepassingen is dat goed nieuws.

2. Werkgeheugen

Een belangrijk kritiekpunt op de eerste MacBook Neo is het werkgeheugen. Die laptop heeft 8 GB RAM, wat voor dagelijks gebruik voldoende is, maar bij veel geopende apps of zware programma’s beperkingen kan opleveren. Een van de upgrades van de MacBook Neo 2 is dan ook meer werkgeheugen, waarschijnlijk 12 GB. Dat is een flinke verbetering, waardoor je gemakkelijker kunt multitasken en de laptop langer mee kan.

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De combinatie van de A19 Pro-chip en 12 GB werkgeheugen maakt bovendien mogelijk dat de nieuwe laptop ondersteuning krijgt voor krachtigere AI-functies die Apple op het apparaat zelf uitvoert.

3. Kleuren

De laatste van de drie upgrades voor de Neo 2 zit aan de buitenkant. Apple zou van plan zijn om de MacBook Neo regelmatig van nieuwe kleuren te voorzien. De huidige laptop is verkrijgbaar in Zilver, Indigo, Blos en Citrus. Het is nog niet duidelijk welke nieuwe kleuren de tweede generatie krijgt.

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Release

Volgens de geruchten mikt Apple op februari of maart 2027. Een exacte releasedatum is nog niet bekend. Ook over de prijs bestaat nog onzekerheid. Mogelijk wordt de laptop iets duurder door de verbeterde hardware. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!