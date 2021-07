De iPhone 12 is hét Apple-instapmodel van 2020. Het kleurrijke toestel is razendsnel dankzij een nieuwe processor, heeft 5G, een fraai oled-scherm en het design is in een fris, maar vertrouwd jasje gestoken. Van de prijs, review tot aan alle specs: op deze pagina praten we je bij over de iPhone 12.

iPhone 12 in het kort

Opvolger van de iPhone 11 uit 2019

In totaal drie camera’s : twee achterop, enkele lens voorop

: twee achterop, enkele lens voorop Razendsnelle A14-processor is snelste smartphonechip ooit

Klaar voor 5G -internet

-internet Drie opslagcapaciteiten: 64GB, 128GB en 256GB

Geen oplader en oordopjes in de verpakking

Kleurrijk instapmodel is verkrijgbaar in zes opties: blauw, groen, rood, wit, paars en zwart

Nieuw design met ‘plat’ scherm, metalen frame en hoekige randen

Conclusie iPhone 12 tweede indruk

De iPhone 12 is een fantastische telefoon. Dankzij het oled-scherm, ondersteuning voor 5G en het nieuwe design haal je een toestel in huis dat nog jaren meekan. Bovendien maakt het Apple-basismodel van 2020 keurige kiekjes en is ‘ie dankzij de krachtige processor razendsnel in gebruik. Ook kun je de komende jaren op software-updates rekenen. Hierdoor is de iPhone 12 een hele duurzame aankoop.

Perfect is hij echter niet. Het is bijvoorbeeld jammer dat de ververssnelheid van het scherm achterblijft ten opzichte van (Android-)concurrenten en ook de accuduur is niet denderend, maar ‘gewoon prima’. Ook had het bedrijf stappen kunnen maken op cameragebied, maar dat is niet gebeurd.

Dat gezegd hebbende is de iPhone 12 wel het beste instapmodel dat Apple de afgelopen jaren heeft uitgebracht. Het toestel bouwt namelijk een ‘brug’ tussen de instap- en Pro-iPhones door bijvoorbeeld hetzelfde schermtype (oled), 5G en processor te gebruiken. Hij is met name aan te raden voor mensen die overstappen vanaf een iPhone 8, of ouder model.

iPhone 12-serie bestaat uit vier telefoons

De iPhone 12 is de drukste Apple-telefoonserie ooit. De collectie bestaat namelijk uit vier modellen. Nieuw is de iPhone 12 mini. Deze is in alles identiek aan de normale 12, die we op deze pagina bespreken, maar dan kleiner. De 12 Pro en 12 Pro Max zijn de opvolgers van de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max, de twee beste Apple-telefoons uit 2019.

Wil je meer weten over de andere iPhone 12-telefoons? Tik dan op een van onderstaande links om naar de overzichtspagina’s te gaan, of bekijk de video voor de belangrijkste verschillen tussen de ‘gewone’ en Pro-iPhones:

Wat kost de iPhone 12?

De iPhone 12 heeft een adviesprijs van 912,10 euro voor het instapmodel met 64GB opslagcapaciteit. Deze vreemde prijs komt door de thuiskopieheffing, die op 1 januari 2021 inging. Apple heeft de meerprijs direct doorberekend in de adviesprijs.

De middelste variant, met dubbel zoveel opslag, kost 50 euro meer en de uitvoering met 256GB opslag is logischerwijs het duurste. Je kunt kiezen uit zes kleuren: donkerblauw, mintgroen, rood, wit, paars en zwart.

Uiteraard kun je de telefoon bij andere verkopers al onder deze prijs krijgen. Het goedkoopst ben je uit door een refurbished iPhone 12 te kopen. Zo’n model is eerder in gebruik geweest, maar technisch in nieuwstaat en helemaal gecontroleerd. Hierdoor werkt een refurbished-telefoon zo goed als nieuw, maar betaal je minder.

Het toestel is in combinatie met abonnement bij alle grote providers verkrijgbaar of bij webshops. Gebruik onze prijsvergelijkers om de meest actuele prijzen met elkaar te vergelijken en de beste deal te scoren.

Dit is de iPhone 12 in 6 kenmerken

De iPhone 12 combineert het verleden met het heden. Het design is bijvoorbeeld overduidelijk geïnspireerd op eerdere Apple-producten, maar oogt dankzij de nieuwe afwerking alsnog vers. Hieronder praten we je puntsgewijs bij over alle kenmerken van de nieuwe iPhone.

Design is nieuw, maar ook vertrouwd Sinds de iPhone X zien alle Apple-telefoons van de afgelopen jaren er ongeveer hetzelfde uit. In 2020 brak Apple met die traditie. Het nieuwe model ziet er namelijk nieuw, maar tegelijkertijd ook vertrouwd uit. Apple heeft namelijk het design van de iPhone 5S als basis genomen, maar dan naar 2020 gebracht. Zodoende heeft het toestel harde, rechtopstaande randen, een metalen frame en een ‘plat’ scherm dat op de behuizing lijkt te liggen. De notch, waarin de selfiecamera huist, is iets smaller geworden en dat komt de schermverhouding ten goede. Ook fijn is de IP68-certificering, waardoor het toestel stof- en waterdicht is tot een diepte van 6 meter. Een ouderwetse, Nederlandse regenbui moet ‘ie dus wel overleven. ‘Plat’ scherm De iPhone 12 is met zijn 6,1 inch-scherm net zo groot als de iPhone 11. Maar, dat is slechts het halve verhaal. Met de 12 stapt Apple namelijk definitief over van lcd, naar oled. Maak kennis met Super Retina XDR, de nieuwe marketingnaam van het oled-scherm. Deze schermtechniek is op alle vlakken superieur aan lcd. Kleuren ogen bijvoorbeeld meer natuurgetrouw en ook kan oled veel beter overweg met contrasten. Dit is met name ideaal voor mensen die veel films kijken en of games spelen, omdat kleuren veel beter bij elkaar afsteken. Over het scherm gesproken: volgens Apple barst de iPhone een stuk minder snel dan zijn voorgangers. Dat komt door de toevoeging van Keramisch Schild, een speciaal laagje over het scherm van de nieuwe telefoon. Uit enkele praktijktestjes blijkt echter dat de opvolger van de iPhone 11 net zo snel krast, Ceramic Shield of niet.

Dubbele camera 2019 was voor de iPhone een gigantisch jaar op cameragebied. In 2020 deed Apple het daarom iets rustiger aan. De iPhone 12 is namelijk uitgerust met dezelfde cameramodule als zijn voorganger. Dit betekent dat het toestel in totaal drie lenzen heeft: twee achterop, en één voorop. Alle camera’s hebben een 12 megapixel-resolutie. De groothoeklens op de achterkant krijgt ondersteuning van een ultra-groothoeklens. Deze gebruik, zoals de naam doet vermoeden, voor het maken van wijde shots, bijvoorbeeld van een fraai landschap op vergezicht. De hoofdcamera gebruik je voor het maken van standaard kiekjes. Op hardwarevlak verandert er dus weinig. Die vlieger gaat niet op voor de software: die heeft Apple namelijk flink onder handen genomen. Met name de vernieuwde Nachtmodus is indrukwekkend. Omdat de groothoeklens een veel wijdere kijkhoek heeft, kan de iPhone 12-camera meer licht opvangen. Op die manier maak je altijd goed belichte kiekjes, ook wanneer de zon al lang onder is. Ben je veel in de weer met Instagram of TikTok? Dan is de vernieuwde videostabilisatie waarschijnlijk aan jou besteed. Dankzij deze functie ogen filmpjes, of je die nu met de voor- of achterste camera’s maakt, een stuk minder schokkerig. Wanneer fotografie voor jou echt heel belangrijk is kun je beter bij de iPhone 12 Pro (Max) kijken. De beste iPhones van 2020 onderscheiden zich namelijk vooral op cameragebied. → Lees verder: iPhone 12 (Pro)-camera: 7 nieuwe functies en verbeteringen op een rij Prestaties: iOS 14 en A14-chip Ben je een fanatieke gamer? Of haal je op een andere manier graag het maximale uit je toestel? Dan ben je bij de iPhone 12 aan het juiste adres. Het relatief voordelige toestel wordt namelijk aangestuurd door de A14, Apples nieuwe processor. Deze chip vormt het kloppend hart van je smartphone en zorgt ervoor dat alles vlotjes verloopt. Niet alleen is de A14-processor een stuk sneller dan de A13-chip, die bijvoorbeeld de iPhone 11-telefoons van power voorziet, hij is ook een stuk energiezuiniger. Hierdoor kun je veel langer met de accu doen dan voorheen, en heb je dus niet direct een probleem wanneer je je oplader vergeten bent. Net zoals zijn voorganger verschijnt de iPhone in drie opslagcapaciteiten: 64, 128 en 256GB. Eerstgenoemde is voor de meeste mensen voldoende. Wanneer je veel Spotify-afspeellijsten downloadt of regelmatig Netflix-films opslaat kun je beter voor de middelste of meest uitgebreide uitvoering gaan. Verder draait de nieuwe iPhone bij uitkomst op iOS 14. De grote iPhone-software-update van 2020 introduceert onder meer de mogelijkheid om je thuisscherm helemaal naar eigen hand te zetten. Omdat Apple haar telefoons in de regel vijf jaar van updates voorziet, mag je er vanuit gaan dat het toestel tot en met iOS 19 bijgewerkt wordt.

iPhone 12 heeft 5G, maar dat is slechts het halve verhaal

De iPhone 12 is de eerste iPhone met 5G. Dat is fijn, want hierdoor geniet je van sneller (en vooral) stabieler internet. Let wel op, want de Nederlandse versie van de iPhone 12 kan niet overweg met de snelste versie van het nieuwe mobiele netwerk.

Dit zit zo. 5G bestaat uit de volgende drie onderdelen, die op volgorde van snelheid staan: 700MHz, 3,5GHz en 26GHz. De Nederlandse iPhone 12 kan alleen met de laagste en middenfrequentie overweg, 700MHz en 3,5GHz. De snelste ‘smaak’ van 5G, 26GHz, gaat aan zijn neus voorbij. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Amerikaanse variant, die alle frequenties ondersteunt.

Is dit erg? Het antwoord op die vraag is heel persoonlijk. Het is natuurlijk jammer dat de Nederlandse iPhone objectief minder luxe is dan de versie die aan de andere kant van de oceaan verkocht wordt. Kijken we naar de praktijk, dan is de kans heel klein dat je dit als een gemis gaat ervaren.

De zogeheten 3,5GHz-frequentie is namelijk nog niet actief in Nederland. Providers rollen de ‘middelste smaak’ van 5G in 2022 uit. Wanneer de snelste variant wordt uitgebracht, is nog de vraag. Je kunt momenteel dus al met 5G aan de slag en zit ook goed wanneer de 3,5GHz-frequentie uitgerold wordt. De 26GHz-band, die vooral interessant is voor high tech-situaties, gaat echter aan je neus voorbij.

Geen oplader bij de iPhone 12

Apple is een ideologisch bedrijf en probeert zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden. Met de iPhone 12 zet het bedrijf een belangrijke stap om dat doel te bereiken, maar niet iedereen is hier blij mee. De nieuwe iPhone wordt namelijk standaard zonder oplader en oordopjes in de doos geleverd.

Heb je nog geen adapter of EarPods in huis? Dan moet je die er dus los bij aanschaffen. Naar eigen zeggen kiest Apple hiervoor om zodoende elektronisch afval te voorkomen. Bovendien kan de verpakking van de iPhone 12 veel compacter worden vormgegeven dan bij vorige toestellen, en dat scheelt weer qua transportcapaciteit én het milieu.

→ Lees ook: Analyse: zo duurzaam is de iPhone 12

iPhone 12 vs iPhone 11

“Moet ik de nieuwe iPhone kopen?” De iPhoned-redactie krijgt deze vraag jaarlijks voorgelegd. Alhoewel het geven van een algemeen aankoopadvies heel lastig is, kunnen we wel kort de verschillen tussen de vorige en nieuwe iPhone aanstippen.

Ten eerste: scherm. De 12 heeft een oled-scherm, de iPhone 11 een lcd-paneel. Oled is in alles beter: kleuren ogen meer natuurgetrouw, contrasten zien er beter uit en de nieuwe schermtechniek is energiezuiniger. Kijk je dus veel films en hecht je waarde aan uitstekende beeldschermkwaliteit? Dan moet je voor de iPhone 12 gaan.

Verder is de nieuwe iPhone sneller. Hij draait namelijk op de A14-chip; de iPhone 11 moet het met de A13-variant doen, die iets minder rap is. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe iPhone dankzij deze processor met 5G overweg kan en energiezuiniger is. Je hoeft het toestel dus minder snel weer op te laden.

Daarnaast heeft de nieuwe Apple-telefoon een ander design, is de behuizing steviger (en meer waterdicht) en kun je bijvoorbeeld aan de slag met MagSafe, de draadloze oplaadtechniek. Al met al is de nieuwe Apple-telefoon dus een van de grootste iPhone-updates in jaren.

Tips: Haal alles uit de nieuwe iPhone

Het is een moment waar menig Apple-liefhebber het hele jaar naar uitkijkt: de bezorging van haar/zijn nieuwe iPhone. Om een vliegende start met je nieuwe toestel te maken hebben we een iPhone 12-beginnersgids gemaakt. Van het overzetten van gegevens, het instellen van je nieuwe toestel tot aan handige apps om het maximale uit je smartphone te persen: alles komt voorbij.

Verder hebben we een speciale iPhone 12-cameragids gemaakt. Apples kersverse toestel beschikt namelijk over enkele toffe foto- en videofuncties, zoals QuickTake waarmee je razendsnel filmpjes opneemt. Ook tof: de iPhone 12 (Pro) kan in Dolby Vision filmen en heeft daarmee een smartphoneprimeur te pakken.

iPhone 12 FAQ: Veelgestelde vragen beantwoord

Tijd voor een snelle ronde. Hieronder geven we kort en bondig antwoord op de meest gestelde vragen rondom de Apple-telefoon van 2020.

Wat kost de iPhone 12? De adviesprijs vanuit Apple is 912,10 euro voor de 64GB versie. Inmiddels zijn de prijzen al wat gedaald en kun je de meest actuele prijzen vinden in onze iPhone 12 los toestel prijsvergelijker. Hoeveel btw betaal ik op de iPhone 12? Dat hangt af van de aanschafprijs. Je betaalt in totaal 21 procent btw over de totaalprijs van de iPhone 12, net als op heel veel andere goederen.



Ben je ondernemer? Dan is de betaalde btw mogelijk belasting aftrekbaar. Voor meer informatie kun je terecht bij de Belastingdienst, of je financieel adviseur. In welke kleuren kan ik de iPhone kopen? De iPhone 12 is verkrijgbaar in zes kleuren: blauw, groen, rood, wit, paars en zwart.

Wat zijn de belangrijkste specs? De iPhone 12 heeft een nieuw design dat is geïnspireerd op eerdere Apple-producten, zoals de iPad Pro. Verder heeft hij een oled-scherm, in plaats van lcd. Oled is op alle vlakken beter.



Onder de motorkap zorgt de razendsnelle A14-processor ervoor dat van wachttijd geen sprake is en de iPhone 12 kan met 5G overweg, het nieuwe mobiele netwerk dat ook in Nederland steeds breder uitrolt.



Achterop zit een dubbele camera. Deze maken uitstekende kiekjes in vrijwel alle situaties. De Nachtmodus zorgt er bijvoorbeeld voor dat ook wanneer er weinig omgevingslicht is, je alsnog heldere plaatjes krijgt. De selfiecamera is goed genoeg voor het voeren van videogesprekken (zoals FaceTime). Welke camera heeft de iPhone 12? Het nieuwe instapmodel heeft in totaal drie camera’s: twee achterop, en een enkele lens voorop. Er is ten opzichte van de iPhone 11 niets veranderd. Alle drie de sensoren hebben namelijk een 12 megapixel-resolutie. Wel heeft Apple wat softwarematige trucjes toegevoegd, zoals een verbeterde Nachtmodus. Hierdoor maak je ook bij weinig licht fraaie kiekjes.

Heeft de iPhone 12 5G? Jazeker! Na jaren van geruchten is het moment eindelijk daar: alle iPhone 12-telefoons kunnen overweg met 5G-internet. Heb je geen 5G-abonnement, of woon je in een gebied zonder dekking? Dan kun je uiteraard ook gewoon van 4G gebruikmaken. Wat is het verschillen de iPhone 12 en iPhone 12 Pro? De iPhone 12-telefoons lijken behoorlijk op elkaar. Het grootste verschil zit ‘m in de camera. De Pro-telefoons hebben namelijk een drievoudige camera achterop, terwijl de normale 12 en mini het bij twee sensoren houden.



Ook heeft de 12 Pro (Max) een LiDAR-scanner. Deze gebruik je bijvoorbeeld voor het maken van portretfoto’s en bij augmented reality-apps. Ook helpt de dieptesensor ervoor dat portretfoto’s beter uit de verf komen.



Verder heeft de 12 Pro een matte afwerking, in plaats van de glanzende achterkant van het ‘normale’ toestel. Dat brengt ons ook direct bij een heel belangrijk verschil: de Pro-telefoon is duurder.



Hoe kan ik de iPhone 12 uitzetten? Houd de zijknop aan de rechterkant van de iPhone 12, en druk tegelijkertijd één van de volumeknoppen ingedrukt. Er verschijnt nu een schuifknop met “Zet uit” in beeld, verschuif deze. Vervolgens schakelt je telefoon uit. Wacht ongeveer 30 seconden met het weer aanzetten van je Apple-smartphone. Wat zijn de afmetingen van de iPhone 12? De iPhone 12 heeft een schermdiagonaal van 6,1 inch, is 14,67 centimeter hoog, 7,15 centimeter breed en 8,3 millimeter ‘dik’. Hij is dus ongeveer net zo groot als de iPhone 12 Pro. Is de iPhone 12 waterdicht? Ja, en nee. De iPhone 12 heeft een zogeheten IP68-classificatie. Dit betekent dat je het toestel onderwater tot 6 meter diep voor maximaal 30 minuten kan gebruiken. Maar, let wel op. Vloeistofschade valt namelijk niet onder de garantie.



Met andere woorden: doet je iPhone het niet meer na een frisse duik, dan is het je eigen probleem en krijg je geen nieuwe iPhone van Apple. Is de iPhone 12 simlockvrij? In de meeste gevallen wel. Telefoons zonder simlock kun je met simkaarten van alle providers gebruiken. Sommige providers simlocken telefoons, waardoor ze alleen werken met een simkaartje van de betreffende telecomprovider. Dit komt tegenwoordig weinig meer voor. Het kan echter geen kwaad om voor aankoop even bij de verkoper te vragen of de iPhone zeker weten simlockvrij is.

Wat kan de iPhone 12? Alles wat je van een moderne smartphone mag verwachten. Het toestel is razendsnel, leent zich dankzij het grote (oled-)scherm goed voor het kijken van films en gaat dankzij de relatief grote accu lekker lang mee. Ook fijn: het toestel kan overweg met 5G. Hierdoor weet je zeker dat je de komende jaren razendsnel kunt internetten.



Uiteraard heeft de iPhone 12 ook een goede camera. Achterop zitten twee lenzen: de groothoekcamera wordt ondersteund door een ultragroothoekcamera. Zoals je aan de naam kunt aflezen gebruik je deze bijvoorbeeld voor het maken van landschapsfoto’s en om grote groepen vast te leggen. Welke oplader heeft de iPhone 12? Dé Apple-telefoon van 2020 laadt je op met Lightning, Apples eigen oplaadstandaard. Snelladen gaat met maximaal 20 Watt vermogen. Hierdoor heb je binnen een halfuur genoeg stroom om weer (minstens) een halve dag vooruit te kunnen.



Belangrijk om te weten: Apple levert zelf geen oplader bij het toestel. Wel zit er een kabeltje in de doos (usb-c naar Lightning). Heb je nog geen iPhone-oplader in huis, dan moet je die dus los aanschaffen.

Wat zijn de afmetingen van de iPhone 12? Het toestel is 146,7 millimeter hoog, 71,5 millimeter breed en 7,4 millimeter dik. Hij is hiermee een fractie kleiner dan de iPhone 11, die 150,9 x 75,7 x 8.3 millimeter meet.



Dat komt door het vernieuwde design. De Apple-smartphone van 2020 heeft een hoekig design met dunnere schermranden en een display dat plat op de behuizing ligt. De iPhone 11 had juist een wat ronder ontwerp. Heeft de iPhone 12 dual sim? Ja, maar er is geen ruimte voor twee simkaarten in het toestel. In plaats daarvan zit er één simkaartslot in het toestel. De andere simkaart moet je digitaal toevoegen. Dit wordt ook wel esim genoemd.



Zo’n ‘elektronische’ simkaart heeft geen fysiek kaartje nodig. Dat is fijn, want dit scheelt een hoop gedoe. Maar, je provider moet dit wel ondersteunen. Vraag daarom vooraf of het mogelijk is om een esim te regelen. Heeft de iPhone 12 usb c? Nee. Het toestel gebruikt een Lightning-aansluiting. Deze lijkt op usb-c, maar is niet hetzelfde. Je krijgt bij je aankoop een passende usb-c naar Lightning-kabel geleverd. De oplader zelf, ook wel adapter genoemd, moet je nog wel los aanschaffen. Deze levert Apple namelijk niet bij de telefoon.

Kan de iPhone 12 draadloos opladen? Ja. Sinds de iPhone 8 (uit 2017) kunnen alle Apple-telefoons draadloos opladen. Je hebt hiervoor een draadloze oplader met Qi-module nodig. Dit is de meest gebruikte techniek in de wereld van draadloze opladers. Deze Qi-oplader koppel je met een kabeltje aan het stopcontact en vervolgens leg je de telefoon op de oplader neer om ‘m van stroom te voorzien.



Draadloos opladen gaat minder snel dan bekabeld opladen. Dat komt omdat er een hoop energie verloren gaat bij dit proces. Draadloos opladen gaat maximaal met 7,5 Watt vermogen terwijl bekabeld opladen een maximum van 20 Watt heeft. Wat is het verschil met de iPhone 12 mini? In basis zijn de twee toestellen nagenoeg identiek. De 12 mini is, zoals je zou verwachten, een stuk kleiner. Dit toestel past hoogstwaarschijnlijk makkelijk in je broekzak en ook bedienen met één hand is geen probleem.



Omdat de 12 mini een kleinere behuizing heeft, is ook de batterij kleiner. Hierdoor gaat het toestel in de praktijk minder lang mee dan zijn grotere broer. Tot slot is de 12 mini goedkoper: de adviesprijs bij Apple zelf ligt 100 euro lager.



Samenvattend zijn de twee toestellen bijna hetzelfde. De 12 mini heeft alleen een kleinere behuizing, minder grote accu en is iets goedkoper.

Opvolger komt eraan

Nieuw jaar, nieuwe iPhone. In 2021 brengt Apple naar verluidt wederom vier nieuwe telefoons uit: twee instapmodellen en twee toestellen voor de veeleisende gebruiker. De iPhone 13 schijnt onder meer een ProMotion-scherm te krijgen. Zo’n display heeft een 120Hz-ververssnelheid, waardoor alles er heel vloeiend uitziet. Ter vergelijking, de iPhone 12 heeft een 60Hz-ververssnelheid.

Als we de geruchtenmolen mogen geloven krijgt de iPhone 13 nog een interessante toevoeging: Touch ID onder het scherm. Mocht dit kloppen, dan kun je de iPhone van 2021 ontgrendelen door je vinger op het scherm te leggen. Verder ligt het in de lijn der verwachting dat Apple de notch iets kleiner maakt en aan de camera sleutelt. In onderstaande video bespreken we de belangrijkste iPhone 13-geruchten met je.

→ Alles over de iPhone 13, hét nieuwe Apple-instapmodel van 2021