De Apple Watch Series 3 is de derde generatie van de Apple Watch. Op deze pagina lees je alles over de Apple Watch Series 3 prijs, nieuwe functies en de releasedatum.

Apple Watch SE vervangt Apple Watch Series 3

Apple onthulde op 15 September 2020 de Apple Watch SE: een modern instapmodel en vervanger voor de Apple Watch Series 5 en Apple Watch Series 3. De Apple Watch SE is verkrijgbaar vanaf 299 euro en heeft hetzelfde design als de Apple Watch Series 6. Het horloge draait op dezelfde processor als de Apple Watch Series 5 en is vanaf 18 september 2020 verkrijgbaar.

Apple Watch Series 3: dit moet je weten

Apple heeft voor de Apple Watch Series 3 niet gekozen voor een nieuw design. De veranderingen zitten allemaal binnenin de smartwatch. Dat betekent dat dit het derde jaar op rij is dat de Apple Watch hetzelfde design behoudt, met minimale aanpassingen.

Het grote verschil is dat er een versie van de smartwatch is waar je mobiel internet kunt bereiken onafhankelijk van je iPhone. Er is ook een versie van de Apple Watch Series 3 zonder mobiel internet. De versie met mobiel internet is niet in Nederland beschikbaar en providers ondersteunen de smartwatch dan ook niet. Je hebt hier alleen de keuze uit de Apple Watch Series 3 zonder mobiel internet.

Deze heeft voornamelijk een upgrade door verbeterde hartslagmeting en snellere prestaties. Je krijgt met dit horloge een beter beeld van de hartslag door de dag heen. Met Apple Heart Story wil Apple mensen waarschuwen als ze een onregelmatige hartslag hebben. Een onregelmatige hartslag geeft vaak geen symptomen, maar kan later wel voor problemen zorgen.

Apple Watch Series 3 release

De Apple Watch Series 3 zonder mobiel internet op 22 september in Nederland verkrijgbaar en al vanaf 15 september te bestellen. De 38mm-versie kost 369 euro, de 42mm-versie kost 399 euro. Het is nog niet bekend wanneer de versie met mobiel internet verkrijgbaar is.

Apple Watch Series 3 functies, dit is er nieuw

Ondanks dat de Apple Watch Series 3 er hetzelfde uitziet als de voorgangers, zijn er wel een aantal interessante verbeteringen.

Eigen esim

Een simkaart is eigenlijk te groot voor de Apple Watch Series 3. Daarom kiest Apple voor een esim, waardoor het horloge onafhankelijk van je iPhone verbinding maakt met mobiele netwerken. Dit betekent dat je bijvoorbeeld muziek kunt luisteren tijdens het hardlopen, zonder je iPhone in de zak te hebben. Met de Apple Watch Series 3 kun je ook telefoongesprekken voeren en tekstberichtjes sturen.

Extra gezondheidssensoren

Apple richt zich steeds meer op gezondheid en de Apple Watch is het apparaat bij uitstek dat hierbij past. De ingebouwde hartslagmeter en stappenteller zijn voor veel gebruikers een motivatie om meer te bewegen. Met de Apple Watch Series 3 is er nog meer aandacht voor je hartslag, om een beter beeld te krijgen van kleine onregelmatigheden. Ook krijg je een melding als je hartslag plots flink verhoogd is terwijl je rust.

Via Apple Heart Study werkt Apple samen met Stanford University om onregelmatigheden in hartslagen te spotten en mensen tijdig te waarschuwen.

Verbeterde hardware

De processor in de Apple Watch Series 3 is zeventig procent sneller dan die in de Apple Watch Series 2. De nieuwe chip voor draadloze verbindingen maakt wifi en bluetooth sneller en stabieler. Dat merk je goed, zeker nu watchOS-apps langzaam maar zeker steeds uitgebreider worden en meer van het horloge vragen. Op de Series 3 schakel je moeiteloos tussen verschillende apps en is de Watch dankzij watchOS ook een stuk zelfstandiger geworden.

Zo verschijnt er automatisch een muziekspeler op je horloge als je muziek luistert op je iPhone, of bekijk je jouw hardloopsnelheid als je op je iPhone een workout bent gestart. Hierdoor ben jij minder in de weer met het tikken op het scherm en draaien aan de knop, en doet de Apple Watch vooral veel zelf. Het scherm zelf dient als de antenne. Siri kan met de Series 3 via de speaker praten.