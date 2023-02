Apple AirPort 2023: is dit hoe Apples nieuwe router eruit gaat zien?

Het is inmiddels meer dan 15 jaar geleden dat Apple een eigen router lanceerde. Hoe groot is de kans dat Apple in 2023 met een nieuwe AirPort komt?

Apple AirPort: Apples eigen router

In 2007 lanceerde Apple de eerste versie van de AirPort Extreme, een router van Apple zelf. Dit was een draadloze router, die geschikt was voor zowel draadloze wifi als voor het opslaan van bestanden. In 2013 kreeg de router, die voor 199 dollar te koop was, de laatste update van Apple.

Apple zette in 2016 officieel een punt achter de volledige AirPort-productlijn. Deze bevatte de AirPort Express, AirPort Extreme en de AirPort Time Capsule. Deze producten verdwenen daarna voorgoed uit het aanbod van Apple. Wordt het stiekem niet eens tijd om een nieuwe router uit te brengen?

Nieuw concept van Apple AirPort 2023

Parker Ortolani maakte alvast een concept om een idee te krijgen hoe de Apple AirPort 2023 eruit zou kunnen zien. De slimme router is in dit concept veel meer dan alleen een router: het dient ook als speaker en als centraal punt in jouw slimme huis. De AirPort heeft door het touchscreen op de bovenkant bovendien iets weg van de HomePod.

In het concept gaat Ortolani ervan uit dat de nieuwe Apple AirPort de A15-chip heeft, die we al kennen van de iPhone 14 en de Apple TV 4K. Deze chip ondersteunt onder andere het snelle Wifi 6E, Siri en iCloud Private Relay. Laatstgenoemde is een uitbreiding op Apples Private Relay, waarmee al je internetverkeer beschermd en verborgen is. Zo kan je altijd anoniem internetten.

AirPort is het middelpunt van jouw slimme huis

Apple is volgens geruchten al jaren van plan om een nieuw toestel uit te brengen dat het centrum moet vormen van jouw slimme huis. De router zou deze rol kunnen vervullen. Door de slimme router met Siri te bedienen is het mogelijk om de HomeKit via de Apple AirPort te gebruiken. De slimme router functioneert ook als speaker, dus het neemt zodoende alle HomePod taken over.

Daarnaast dient de AirPort als bron in een zogenoemd mesh network: met zo’n netwerk dienen andere apparaten (zoals je HomePod mini) als kleine extra wifi-bronnen. Dit is handig als je een huis hebt met meerdere verdiepingen. Vaak is het wifi-signaal op een andere verdieping minder sterk. De Apple AirPort 2023 gebruikt dan andere apparaten om het wifi-signaal te versterken. Zo heb je overal goed wifi-bereik!

Komt de nieuwe slimme router er echt?

De kans dat Apple een nieuwe AirPort uitbrengt is zeker aanwezig. Het bedrijf legt steeds meer de focus op HomeKit en het ontwikkelen van devices voor je slimme huis. Zo werkt Apple volgens geruchten al aan een iPad Home: een tablet die speciaal bedoeld is om je slimme huis mee te bedienen. Het is daarom geen gek idee dat de nieuwe AirPort hét toestel wordt dat alle slimme apparaten gaat verbinden.

Toch zijn er verder nog geen geruchten over een nieuwe Apple AirPort in 2023, maar het zou een enorm goede toevoeging zijn aan Apples HomeKit. Dus Apple, waar wacht je op?

