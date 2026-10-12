Apple komt op 13 oktober met compleet nieuw product: dit wordt de naam

Apple komt op 13 oktober met een compleet nieuw product, waarvan de naam nu al is gelekt. Zo gaat het nieuwe toestel heten!

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Apple-event in oktober

Er komt een evenement van Apple aan! Op dinsdag 13 oktober 2026 vindt het volgende Apple-event plaats om 15.00 uur Nederlandse tijd. Het thema van het evenement is duidelijk, want Apple heeft vorige week al het thema ‘Welcome home‘ gedeeld. De geruchten gaan al langer dat Apple meer gaat inzetten op producten voor de slimme woning, die op dinsdag eindelijk worden onthuld. Eén van die toestellen wordt een combinatie van de HomePod en de iPad.

Volgens geruchten werkt Apple al jaren aan de combinatie van de twee toestellen. Het is voor het eerst dat Apple een slimme speaker en een scherm combineert. Het toestel vertoont waarschijnlijk veel gelijkenissen met de HomePod en de iPad, waardoor het slimme apparaat lange tijd de ‘HomePad‘ werd genoemd. Inmiddels is duidelijk dat het waarschijnlijk een andere naam gaat worden, want de nieuwe naam van de slimme speaker is gelekt. Apple kiest naar verluidt voor de naam HomeView.

HomeView

De doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft verklapt dat HomeView waarschijnlijk de naam wordt van het nieuwe apparaat. De HomeView moet het centrale punt van je slimme woning worden. Zo kun je andere slimme apparaten aansturen vanaf het scherm op de speaker. Denk daarbij niet alleen aan slimme lampen, maar bijvoorbeeld ook aan stekkers, camera’s en deursloten.

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Volgens geruchten heeft de HomeView een 6- of 7-inch scherm. Apple kiest daarbij voor een vierkant scherm, in tegenstelling tot de displays die we zien bij de iPhone, iPad en MacBook. Het apparaat draait op een compleet nieuw besturingssysteem, waarvan de naam nog niet bekend is. Het besturingssysteem heeft ondersteuning voor handige functies als Stand-by, FaceTime en het vertonen van widgets. Verder kun je jouw favoriete series, films en muziek afspelen op de slimme speaker.

Release van de HomeView

Bij de HomeView kiest Apple naar verluidt voor het bijzonder ontwerp. Volgens geruchten lijkt het apparaat op de iMac G4, die met een metalen arm werkt. Het is de verwachting dat je het scherm van de HomeView ook aan de muur kunt bevestigen, waardoor het nog afwachten is voor welke ontwerp Apple uiteindelijk kiest. Het is wel duidelijk dat we op 13 oktober een compleet nieuw product van Apple gaan zien.

De officiële release van de HomeView volgt waarschijnlijk volgende maand, in november ligt het apparaat in de winkels. Het is nog niet bekend of de HomeView in Europa direct beschikbaar komt, omdat het apparaat werkt met Siri AI. De Nederlandse versie van Siri AI is vooralsnog niet beschikbaar, dus Apple kan er ook voor kiezen om de HomeView hier uit te stellen. Wil je geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!