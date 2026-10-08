Apple lekt maar liefst 5 smart home-producten: zo zien ze eruit

Maurice Snijders
Maurice Snijders
8 oktober 2026, 12:02
2 min leestijd
Apple lekt maar liefst 5 smart home-producten: zo zien ze eruit

Er zijn 5 smart home-producten gelekt die Apple binnenkort samen met partners gaat uitbrengen en van drie ervan zijn nu ook afbeeldingen.

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Apple lekt maar liefst 5 smart home-producten

Nieuwe leaks laten drie Smart Home-producten zien die Apple samen met LG heeft ontwikkeld en twee met een tweede partner. We zetten ze voor je op een rij.

1. LG Smart Deadbolt Lock

5 home-producten

Een van de opvallendste Smart Home-producten is de LG Smart Deadbolt Lock. Het slimme slot krijgt een strak ontwerp met een draaibaar keypad waarmee de deur kan worden geopend.

Het slot ondersteunt onder meer automatisch ontgrendelen. Daarvoor wordt Bluetooth gebruikt om een geschikt apparaat te herkennen, waarna UWB (Ultra Wide Band) bepaalt hoe dichtbij dat apparaat zich bevindt. Ook zijn Thread en NFC aanwezig. Verder zijn er instellingen voor de verlichting van het touchscreen, het slotgeluid en een alarm wanneer de deur open blijft staan.

2. LG Smart Thermostat

5 home-producten

Ook de LG Smart Thermostat is gelekt. Het apparaat heeft een rond ontwerp en kan naast de temperatuur ook informatie over de luchtvochtigheid weergeven. Je kunt onder meer de helderheid en taal instellen, en de temperatuurmeting kalibreren. De thermostaat ondersteunt wifi, Bluetooth en Thread.

3. LG Temperature Sensor

lg

De bijbehorende LG Temperature Sensor meet zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid. Dankzij de magnetische achterkant bevestig je de sensor eenvoudig op een metalen oppervlak. De sensor werkt met een vervangbare knoopcelbatterij, en ondersteunt Thread en Bluetooth Low Energy.

Schneider

LG lijkt intussen niet de enige fabrikant te zijn die met Apple werkt aan nieuwe Smart Home-producten. X-gebruiker pdfu heeft in gelekte code van iOS 27.2 namelijk ook twee Schneider-apparaten aangetroffen:

  • 4. Schneider Home Smart Thermostat
  • 5. Schneider Electric Temperature/Humidity Sensor

Apple noemt deze Smart Home-producten, net als de LG-accessoires, ‘second-party’. Dat betekent volgens de gelekte informatie dat ze een ‘speciale behandeling’ krijgen in het besturingssysteem van Apple. Het is niet duidelijk of dit betekent dat Apple bij de ontwikkeling van de accessoires nauw met Schneider heeft samengewerkt, zoals bij LG het geval lijkt te zijn. Maar dat is wel wat de code suggereert.

Meer Smart Home-producten

De drie LG-producten zijn onderdeel van een grotere reeks. Apple en LG werken volgens eerdere berichtgeving ook aan een videodeurbel, indoor-camera, outdoor-camera en floodlight-camera. Veel apparaten krijgen ondersteuning voor wifi, Bluetooth, Thread en Matter.

De Smart Home-producten verschijnen onder de LG-naam, terwijl Apple meewerkt aan het ontwerp, de functies en de techniek. LG verzorgt vervolgens de productie en ondersteuning. De producten worden waarschijnlijk pas over enkele maanden verkrijgbaar. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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