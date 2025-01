Win de slimme Slide voor jouw gordijnen! (t.w.v. €149)

Goed nieuws voor iedereen die de gordijnen in zijn huis slimmer wil maken: Slide is terug! En nog beter, jij kunt nu een slimme Slide winnen. Lees snel verder en ontdek hoe je mee kunt doen aan deze winactie.

Maak je gordijnen slim met Slide

Wil jij je gordijnen automatisch laten openen bij zonsopgang of sluiten terwijl je al lekker op de bank zit? Met Slide wordt dit werkelijkheid. Het systeem is eenvoudig te installeren op bijna alle rechte gordijnrails, zonder dat je nieuwe rails of gordijnen hoeft te kopen. Via een app, spraakcommando’s (Siri of Google Assistant), of zelfs een subtiel rukje aan het gordijn kun je je gordijnen bedienen.

Daarnaast is Slide compatibel met Apple HomeKit, zodat je het naadloos integreert in je slimme huis. Automatiseer je gordijnen volledig en geniet van het gemak en comfort dat Slide biedt.

Hoe maak je kans?

Wil jij kans maken op deze innovatieve Slide? Vul dan snel het onderstaande formulier in en beantwoord de vraag:

Waarom wil je een Slide winnen?

Onder de leukste antwoorden verloten wij een gloednieuwe Slide. Meedoen kan tot en met dinsdag 21 januari 2025. De winnaar ontvangt het slimme systeem ter waarde van €149.

De comeback van Slide

Slide keert terug onder leiding van nieuwe eigenaren met nog meer ervaring in slimme apparaten. Via een pre-ordercampagne willen zij het product nieuw leven inblazen. Het doel van deze campagne was om minstens 350 Slides te verkopen – en dat is inmiddels gelukt! Hierdoor is de productie weer opgestart, en de vraag naar Slide blijft groeien.

Je kunt jouw eigen Slide al bestellen via Robbshop.nl, maar met deze winactie kun je er ook eentje helemaal gratis winnen.

Bekijk de Slide alvast

Wil je meer weten over Slide? Bezoek Robbshop.nl voor meer informatie over het slimme gordijnsysteem. Daar ontdek je precies hoe Slide jouw leven gemakkelijker maakt. Wie weet hangen jouw gordijnen binnenkort vol trots aan een slimme Slide!