Zien: dit wordt de compleet nieuwe HomePad van Apple

Apple werkt aan een compleet nieuw apparaat voor je slimme woning! Ben je benieuwd hoe die eruitziet? Dit wordt mogelijk de nieuwe HomePad van Apple!

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Apple HomePad

Apple werkt aan de compleet nieuwe HomePad! De HomePad moet het centrale punt van je slimme woning worden. Het apparaat is volgens geruchten een combinatie van de HomePod en iPad, waardoor het toestel inmiddels bekend is als de HomePad. Het is nog niet bekend voor welke benaming uiteindelijk kiest, de kans is groot dat het uiteindelijk een andere naam wordt. Waar over de naam nog niet veel duidelijk is, geldt dat wél voor het ontwerp van de HomePad.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman krijgt de HomePad een 6- of 7-inch scherm. Dat wordt naar verluidt een vierkant scherm, in tegenstelling tot de rechthoekige displays van de iPhone, iPad en Mac. Volgens de laatste geruchten neemt de HomePad het eerdere ontwerp van de iconische iMac G4 over, dat betekent dat het scherm niet direct op de speaker wordt vastgemaakt. Als je deze geruchten omzet in een afbeelding krijg je het volgende design:

Nieuwe hardware en software

Aan de onderzijde van de HomePad vind je de speaker, aan de bovenzijde is het scherm bevestigd met een metalen arm. Het is nog onduidelijk of Apple definitief voor dit ontwerp kiest, maar de afbeelding geeft in ieder geval een goede indruk van het compleet nieuwe apparaat. Voor de HomePad ontwerpt Apple niet alleen nieuwe hardware, het bedrijf ontwikkelt ook een nieuw besturingssysteem. Volgens geruchten draait de HomePad op een nieuw systeem, dat mogelijk homeOS heet.

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Dat besturingssysteem wordt volgens Gurman een combinatie van watchOS en iOS. De belangrijkste functie van de HomePad wordt het aansturen van andere slimme apparaten, waarvoor je widgets kunt toevoegen aan het beginscherm. Verder beschikt de HomePad over de Stand By-modus, een camera voor FaceTime en Siri AI. Bedienen gebeurt vooral met de slimme spraakassistent van Apple, al kun je natuurlijk ook het touchscreen gebruiken.

Release van de HomePad

Met de HomePad kun je verder je favoriete muziek afspelen, naar je favoriete films en series kijken of naar kookvideo’s volgen terwijl je in de keuken staat. Het wordt zo een veelzijdig apparaat, waarmee Apple de concurrentie aangaat met toestellen als de Amazon Echo. We hoeven niet lang meer te wachten op de HomePad, want Apple is naar verluidt van plan om het toestel op dinsdag 13 oktober 2026 te presenteren. Die dag vindt het ‘Welcome home’-event van Apple plaats, waar meerdere nieuwe producten voor je slimme woning worden verwacht.

De prijs van de HomePad is nog niet bekend. Apple verkoopt de HomePod nu voor € 385,95, dus het is de verwachting dat de HomePad minimaal die beginprijs krijgt. Waar je bij de HomePod slechts tussen twee kleuren kunt kiezen, verschijnt de HomePad naar verluidt in de kleuren zilver, spacegrijs, sterrenlicht en roségoud. Wil jij geen enkele aankondiging van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!