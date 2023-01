iPad Home: ‘Apple werkt aan HomeKit-smart display’

Apple werkt naar verluidt aan een HomeKit-smart display om je slimme woning mee te bedienen. Hoe gaat deze iPad Home eruit zien?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPad voor je slimme huis

Apple komt volgens geruchten nieuwe tablet die speciaal bedoeld is om je slimme woning te bedienen. De tablet moet een soort low-end versie van de iPad worden, die voornamelijk binnenshuis wordt ingezet. Met de Woning-app op deze iPad ‘Home’ bestuur je gemakkelijk al je HomeKit-apparaten.

Lees ook: Woning-app werkt niet meer na update: Apple trekt update in

Daarnaast is de tablet onder andere bedoeld om video’s op te bekijken en om mee te FaceTimen. De iPad Home werkt daarom naar verwachting goed samen met Apple TV, zodat je de serie die je aan het kijken bent gemakkelijk in een andere ruimte kunt voortzetten. Zo kijk je ook tijdens het koken jouw favoriete film of serie.

Zo gaat de iPad Home eruit zien

De HomeKit-smart display heeft waarschijnlijk het design dat we kennen van de nieuwere iPads. De tablet heeft naar verwachting geen homeknop en is relatief dun en licht.

Het grote verschil met de iPad: deze tablet kun je magnetisch bevestigen, zodat je de iPad Home binnenshuis op kunt hangen. Zo voelt het nog meer alsof de tablet een onderdeel is van je slimme huis.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De HomeKit-smart display moet de HomePod (mini) en Apple TV nog meer met elkaar verbinden. Uiteindelijk wordt het een apparaat dat de luidspreker, Apple TV én FaceTime-camera combineert. De iPad Home wordt zo hét centrale punt van je slimme huis. Op deze manier wil Apple de concurrentie aan gaan met devices als de Google Nest Hub of de Echo Show van Amazon.

Lees ook: ‘Apple komt met nieuwe smart home-apparaten en HomePods’

Dit is wanneer HomeKit-smart display verschijnt

We hoeven de nieuwe tablet voorlopig nog niet te verwachten, want volgens de geruchten is Apple van plan om de nieuwe iPad pas ergens in 2024 te lanceren. Apple lijkt HomeKit-apparaten steeds belangrijker te vinden. Zo heeft ook de HomePod eindelijk een opvolger gekregen. Lees hier meer!

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.