‘Apple komt met nieuwe smart home-apparaten en HomePods’

Binnen een jaar brengt Apple een nieuwe, verbeterde versie van de HomePod uit. Dit meldt Apple-insider Mark Gurman. Ook zou Apple werken aan een twee smart home-apparaten.

Verbeterde HomePod

In zijn laatste Power On-nieuwsbrief heeft Gurman nieuws over de HomePod mini. Apple overweegt de slimme speaker te updaten, die in oktober 2020 werd aangekondigd en pas sinds maart dit jaar officieel in Nederland verkrijgbaar is. Details over de verbeteringen van de speaker meldt hij niet, maar het is volgens Gurman onwaarschijnlijk dat het iets ‘super indrukwekkends’ zal zijn.

Daarnaast probeert Apple de originele HomePod een nieuw leven in te blazen, waarvan de verkoop in maart 2021 werd stopgezet. De originele HomePod is een stuk groter en de verbeterde versie krijgt een touchscreen aan de bovenkant, met nieuwe aanraakinteracties. Ook heeft hij een bijgewerkte S8-processor. Gurman verwacht dat de HomePod begin 2023 verschijnt. Het is nog afwachten of de speaker dan ook in Nederland te koop is.

Smart home-producten

Gurman meldt verder dat Apple werk maakt van nieuwe smart home-producten. Een daarvan is een apparaat dat een luidspreker, Apple TV én FaceTime-camera combineert.

Het tweede smart home-product is een soort hybride van de iPad en HomePod. Hierbij is de tablet aan de speaker verbonden met een robotarm. Gurman verwacht dat ten minste één van deze twee smart home-producten eind 2023 of begin 2024 wordt gelanceerd.

