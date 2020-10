Je iPhone gaat niet meer aan: 5 oplossingen voor je probleem

Je drukt op de home- of powerknop, maar er gebeurt niets. Het scherm blijft zwart. Met andere woorden: je iPhone gaat niet meer aan. iPhoned geeft vijf tips waarmee je je toestel weer aan de praat krijgt.

Lees verder na de advertentie.

Je iPhone gaat niet meer aan: wat nu?

Het kan gebeuren dat je iPhone van het ene op het andere moment geen thuis meer geeft. Dat hoeft gelukkig niet direct te betekenen dat je iPhone kapot is. In deze tip geven we je vijf suggesties om een iPhone die niet meer aan gaat weer op te starten. We raden aan om ze in deze volgorde te doorlopen, dan weet je zeker dat je alle mogelijke oorzaken afgedekt hebt.

1. Opladen van je iPhone

Probeer je iPhone eerst op te laden: misschien is de accu gewoon leeg. Komt er een rood batterij-icoon op het scherm te staan, dan moet je even wachten. De iPhone heeft een minimale lading in de accu nodig voordat je het toestel aan kunt zetten.

Zie je niet meteen een icoon, heb dan nog een paar minuten geduld. Als de accu echt helemaal leeg is, kan dat even duren. Knippert het accu-icoon drie keer, dan herkent je iPhone dat hij is aangesloten, maar wordt de iPhone niet van stroom voorzien. Apple adviseert zelf om een lege iPhone minimaal één uur op te laden.

Laadt je iPhone niet op? Bekijk dan onze 5 tips voor als je iPhone opladen niet meer lukt. Is het toestel traag of treden er andere problemen op, dan kun je overwegen om je iPhone te resetten. Je verliest dan geen data.

2. iPhone opnieuw opstarten

Als je iPhone helemaal is vastgelopen en ook opladen niet werkt, probeer dan om opnieuw opstarten te forceren. Het verschilt per iPhone-model hoe je dat doet. Voor nieuwere iPhones zonder homeknop (iPhone 8 en nieuwer) werkt het als volgt:

Druk op de volume omhoog-knop; Druk op de volume omlaag-knop; Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot het Apple-logo in beeld staat.

Voor oudere iPhones forceer je een herstart door de aan/uit- en homeknop minimaal tien seconden tegelijk in te drukken. Doe dit totdat het logo van Apple in beeld verschijnt; je iPhone start dan weer op.

3. Herstel de iPhone

Heb je de tips hierboven geprobeerd, maar start je iPhone nog steeds niet op? Overweeg dan om de iPhone te herstellen. Om je iPhone in de herstelmodus te krijgen, moet je deze allereerst aan je laptop koppelen met een Lightning-kabel. Is het de eerste keer dat je deze aansluit, dan zul je eerst moeten bevestigen op je iPhone dat je deze computer vertrouwt. Tik eerst op je iPhone op ‘Vertrouw’ en voer vervolgens je toegangscode in. Volg daarna onderstaande stappen:

Druk op de volume omhoog-knop; Druk op de volume omlaag-knop; Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot je op je computer een melding krijgt dat de iPhone is gekoppeld.

Voor oudere iPhones werkt de herstelmodus net even anders:

iPhone 7, iPhone 7 Plus en iPod touch (zevende generatie): druk tegelijkertijd op de zijknop en volume-omlaag knop en houd ze ingedrukt totdat je het scherm van de herstelmodus in beeld ziet; iPhone 6s en ouder: je ziet het scherm van de herstelmodus als je de thuisknop en zijknop tegelijk ingedrukt houdt en eventjes wacht.

Heb je een MacBook die op macOS Catalina draait, dan krijg je automatisch een melding via Finder. Vanaf hier kun je je iPhone herstellen. Om de herstelmodus weer uit te schakelen, dien je de aan/uit-knop weer lang ingedrukt te houden tot het koppelscherm weer verdwijnt. Je iPhone start dan weer opnieuw op zoals normaal.

Herstellen via iTunes

Heb je een MacBook die op een oudere macOS-versie draait, of een Windows-laptop, dan kun je de herstelmodus via iTunes inschakelen. Verbind je iPhone met een pc of Mac en klik je toestel aan in iTunes. Synchroniseer je iPhone zodat je data en contacten niet verloren gaan.

Bovenin het overzicht in iTunes zie je onder de iOS-versie waar je toestel op draait een knopje met ‘Herstel iPhone’. Als je nog geen back-up hebt, geeft de software aan dat je die moet maken. Vervolgens kun je verder met het herstellen van je iPhone.

Krijg je in iTunes de optie om de iPhone te herstellen of updaten, kies dan voor de laatste optie. iTunes probeert nu iOS opnieuw te installeren zonder dat je data verloren gaat.

4. iPhone terugzetten naar fabrieksinstellingen

Als absolute noodmaatregel kan een zogenoemde ‘harde reset’ uitkomst bieden. Doe dit alleen als je een recente back-up op iCloud of je computer hebt staan, anders is alles gewist. Geen idee hoe dat moet? Check dan onze tip voor het maken van een iPhone back-up.

Deze reset brengt je iPhone terug naar de fabrieksinstellingen. Daar zijn twee manieren voor. De eerste is het eenvoudigst en doe je via de Instellingen-app. Zo werkt het:

Zorg dat je Apple-apparaat voldoende (minstens 50 procent) is opgeladen; Ga naar ‘Instellingen > Algemeen’; Scrol naar ‘Stel opnieuw in’ en tik op ‘Wis alle inhoud en instellingen’; Bevestig je keuze en wacht tot de fabrieksinstellingen zijn hersteld.

Het is ook mogelijk om je iPhone via je laptop te resetten. Als je Mac(Book) op macOS Catalina draait, gebruik je hiervoor Finder. Heb je nog een oudere Mac met macOS Mojave of een Windows-laptop? Dan heb je iTunes nodig.

Verbind je Apple-toestel met je pc of Mac en open Finder (of iTunes); Klik op het desbetreffende apparaat en ga vervolgens naar het tabblad ‘Algemeen’; Vanuit hier kun je een reservekopie aanmaken of herstellen, maar ook kiezen voor de optie ‘Herstel iPhone…’; Laatstgenoemde optie zorgt ervoor dat je toestel volledig wordt gewist.

Lossen de bovenstaande tips jouw probleem niet op en blijft het scherm van je iPhone op zwart, dan is het een goed idee om contact op te nemen met Apple Support. Dit kun je doen via de Apple Support-app. Via een chat kom je in contact met een medewerker van Apple, die vervolgens de mogelijke oplossingen samen met jou bespreekt.

Wil je liever je probleem telefonisch uitleggen, dan kun je ook bellen naar de Support-afdeling van Apple. Deze is in Nederland te bereiken op het nummer 0800-0201581. Voor België kun je bellen naar 0800-80404 (Frans) of 0800-80407 (Vlaams). Ben je woonachtig in Luxemburg, neem dan contact op met (352) 800 24550. Via de online afdeling van Apple Support kun je ook een chat starten om je probleem digitaal uit te leggen.