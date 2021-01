Heb je per ongeluk een belangrijk appje verwijderd? Dan is er nog een mogelijkheid om verwijderde WhatsApp-berichten kunt terughalen. Zo werkt het.

Verwijderde WhatsApp-berichten terughalen op je iPhone

De meesten van ons gebruiken WhatsApp regelmatig. Het is een heel handig communicatiemiddel, maar zorgt er wel voor dat je opslagruimte sneller volzit met oude WhatsApp-gesprekken. Het is dan ook verstandig om deze af en toe te wissen.

Maar wat als je WhatsApp-gesprekken hebt gewist wat niet de bedoeling was? Geen zorgen, waarschijnlijk kun je de verwijderde WhatsApp-berichten terughalen, mits je er snel bij bent. Zo werkt het:

Open WhatsApp op je iPhone; Tik rechtsonder in het scherm op het tabblad ‘Instellingen’; Tik vervolgens op ‘Chats’ en kies ‘Reservekopie chats’; Controleer wanneer de laatste back-up is gemaakt; Valt dit binnen de tijd dat je verwijderde WhatsApp-berichten zijn verzonden? Dan kun je de berichten terughalen. Sluit WhatsApp af en verwijder de app van je iPhone; Download WhatsApp opnieuw uit de App Store; Kies er bij het installeren voor om de laatste back-up te herstellen.

Kijk bij het herstellen van de back-up goed of de datum en het tijdstip klopt. Al je (verwijderde) chats, foto’s en video’s worden nu teruggezet. Afhankelijk van de grootte van deze back-up kan dat een paar minuten duren. Houd er wel rekening mee dat alle berichten die je na deze datum en tijd hebt ontvangen kwijt bent zodra je de back-up terugzet.

Lukt het niet om oude berichten te herstellen? Dan is de kans groot dat de chats definitief zijn verwijderd. Om dit in de toekomst te voorkomen, is het verstandig om een automatische back-up in te schakelen. Door deze op ‘dagelijks’ te zetten wordt er elke dag een back-up van je chats gemaakt.

Meer weten? Op iPhoned lees je regelmatig handige tips om alles uit de chat-app te halen. Zo leggen we uit hoe je makkelijk foto’s, gifjes en video’s opruimt. Ook laten we zien hoe je per chat een unieke achtergrond instelt, en geven we tips hoe je WhatsApp zo goed mogelijk beveiligt. Bovendien houden we al het nieuws op het gebied van WhatsApp goed in de gaten.

