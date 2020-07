Je denkt er misschien niet vaak aan, maar back-ups maken van je iPhone is iets wat je regelmatig moet doen. Dit zorgt er namelijk voor dat je niet al je foto’s, video’s en andere data kwijt bent als er iets met je telefoon gebeurt.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone back-up maken met iTunes

Eén manier van een iPhone back-up maken, is om dat met de Finder van macOS te doen. Je koppelt je iPhone via een usb-kabel aan je pc of Mac. Open iTunes op Windows of Finder op de Mac en selecteer je iPhone in het menu. Deze vind je linksboven als icoontje in iTunes of in de linkerkolom van de Finder.

In het tabblad ‘Overzicht’ vink je onder Reservekopieën de knop ‘Maak automatisch reservekopieën op deze computer aan’. Elke keer als je de iPhone aan je computer aansluit, maakt iTunes of Finder vanzelf een reservekopie. Schrik niet als het de eerste keer lang duurt, de keren erna zal het sneller gaan, omdat dan alleen de verschillen met de laatste back-up worden bijgewerkt.

Wil je niet automatisch bijwerken, dan kun je in iTunes of Finder ook handmatig een back-up maken. Dit doe je als volgt:

Open iTunes of de Finder en klik op je iPhone in de linkerbovenhoek/linker menu; Kies ‘Overzicht’; Onder ‘Reservekopieën’ kun je handmatig een reservekopie maken.

iPhone back-up maken met iCloud

Een andere manier om een reservekopie te maken is via Apples iCloud. Als je van deze optie gebruikmaakt, maak je steeds een iPhone back-up als het toestel verbinding maakt met wifi. Handig, want dan hoef je er nooit meer aan te denken.

Kies je voor iCloud, dan ga je op je iPhone naar ‘Instellingen > iCloud > iCloud-reservekopie’. Zet vervolgens het schuifje op groen en kies voor ‘Maak nu reservekopie’. Let wel op dat je slechts 5GB aan opslagruimte gratis krijgt van Apple, daarna betaal je extra voor de ruimte die je meer nodig hebt.

Wat je niet op kan slaan met iCloud zijn apps: die zul je opnieuw moeten downloaden als je een iPhone herstelt. Deze worden wel overgezet als je een reservekopie vanaf een pc op een iPhone terugzet.

→ Op zoek naar meer? Check ons overzicht met iPhone tips!