Wist je dat je de iPhone als een soort powerbank kunt gebruiken? Je kunt dan met je iPhone bijvoorbeeld je AirPods opladen. Zo werkt het!

AirPods kun je opladen met je iPhone (en zo doe je dat)

Als je AirPods hebt, herken je dit vast wel: ze zijn altijd leeg als je geen oplader bij de hand hebt. Gelukkig is er goed nieuws! Want als je een iPhone 15 of nieuwer hebt, kun je de Airpods opladen met je iPhone. Dit kan dankzij de USB‑C aansluiting die Apple sinds een paar jaar op zijn nieuwste toestellen gebruikt.

Voorheen hadden iPhones een Lightning-poort, maar Apple is sinds de iPhone 15 overgestapt naar USB‑C. En dat is stiekem wel fijn, want je hebt dan nog maar één kabel nodig voor verschillende apparaten. Maar het heeft dus nog een voordeel, want je kunt met een USB‑C kabel andere apparaten opladen met je iPhone.

Het werkt heel eenvoudig. Als je AirPods hebt met een USB‑C oplaadcase (zoals de AirPods Pro 2), hoef je alleen maar een USB‑C‑naar‑USB‑C kabel te gebruiken. Sluit de ene kant aan op je iPhone en de andere op je AirPods. De iPhone begint meteen met het opladen van de AirPods.

Heb je nog een oudere AirPods-case met een Lightning-aansluiting? Dan werkt het ook. Maar je moet dan uiteraard wel een USB‑C‑naar‑Lightning kabel gebruiken. Overigens werkt het opladen niet door je AirPods-doosje achterop de MagSafe van je iPhone te leggen.

Niet alleen AirPods zijn op te laden met je iPhone

Niet alleen AirPods kun je op deze manier opladen. Ook andere apparaten zoals een Apple Watch of zelfs een andere iPhone kun je een beetje extra stroom geven. Je hebt dan bij de Apple Watch wel de oplaadpuk nodig die je bij het horloge kreeg.

Wanneer je een tweede iPhone aansluit, checken beide toestellen eerst wie de minste batterijlading heeft. Vervolgens wordt de iPhone met de minste batterijlading opgeladen.

AirPods opladen met je iPhone gaat niet heel snel

Let er wel op dat je iPhone niet heel snel kan opladen op deze manier (maximaal met 4,5 Watt). Het is vooral bedoeld als noodoplossing, zodat je nog even muziek kunt blijven luisteren tot je een oplader hebt geregeld.