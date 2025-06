Handige iPhone-tips die je helpen met betere vakantiefoto’s maken

Ga je deze zomer vakantiefoto’s maken, houd dan deze iPhone-tips in je achterhoofd zodat je met veel betere resultaten weer thuis komt!

iPhone-tips voor betere vakantiefoto’s

Heb je een beetje een recente iPhone, dan maak je sowieso al mooie vakantiefoto’s. Maar het kan altijd beter! Gebruik je deze eenvoudige iPhone-tips, dan worden je vakantiefoto’s al snel een heel stuk mooier. Doe er je voordeel mee!

1. Pas de belichting aan

Voorkomen is beter dan genezen. Je kunt te lichte en te donkere foto’s achteraf aanpassen, maar je krijgt betere resultaten als je de belichting nog voor het fotograferen optimaliseert. Dat is namelijk gemakkelijker dan je misschien denkt.

Open de camera en richt hem op het onderwerp. Tik op het onderwerp om daar op scherp te stellen. Naast het vierkantje dat het scherpstelgebied aangeeft, zie je nu een verticaal streepje met een zonnetje. Je kunt daarmee de belichting aanpassen door het zonnetje naar boven (lichter) of naar beneden (donkerder) te slepen. Zoals je hieronder ziet, gaat het van heel donker tot heel licht. Dat kan in verschillende situaties erg handig zijn.

2. Gebruik hulplijnen

Tijdens je vakantie fotografeer je ongetwijfeld landschappen en zonsondergangen. Dan wil je uiteraard niet dat de horizon net niet recht staat. Hoewel je dat achteraf nog wel kunt corrigeren, is het altijd beter om gelijk goed te fotograferen. Dat krijgt je met hulplijnen gelukkig eenvoudig voor mekaar.

Daarbij werkt een foto dynamischer wanneer het onderwerp niet perfect in het midden staat en daar kun je die hulplijnen ook voor gebruiken. Je ziet dan direct wat de beste plek in beeld is volgens de Regel van derden, namelijk op één van de vier kruispunten van de hulplijnen die het beeld in negen vlakken verdeelt. Je schakelt de hulplijnen als volgt in:

Open de app Instellingen;

Tik op ‘Camera’;

Schakel de opties ‘Raster’ en ‘Waterpas’ in.

3. Gebruik de portretmodus

Met de portretmodus zorg je ervoor dat het onderwerp scherp wordt afgebeeld en de achtergrond juist vervaagt. Dit brengt diepte in de foto en leidt de aandacht van de kijker automatisch naar het onderwerp. De portretmodus werkt uiteraard goed wanneer je een portret maakt, maar eigenlijk ook bij alle denkbare losse objecten die je extra goed op de foto wilt laten uitkomen.

Open gewoon de camera-app en tik beneden op ‘portret’. Richt je camera op het onderwerp en tik op het onderwerp zodra je het in beeld hebt. Dit zorgt ervoor dat je daar op scherpstelt. Vervolgens maak je gewoon een foto. Achteraf kun je de mate waarin de achtergrond onscherp is nog aanpassen, net als de plek waarop is scherpgesteld.

4. Gebruik de burstmodus

Wanneer een onderwerp snel beweegt, is het moeilijk om er een scherpe foto van te maken. Wat dan helpt is de burstmodus. In deze modus maak je namelijk veel foto’s heel snel achter elkaar. Op die manier vergroot je de kans op een scherpe foto enorm. En het werkt eenvoudiger dan je wellicht denkt:

Open de camera-app;

Zorg dat beneden ‘camera’ actief is;

Richt de camera op het onderwerp;

Sleep de ontspanknop naar links en houd deze vast;

De teller geeft aan hoeveel foto’s je gemaakt hebt;

Laat de knop los wanneer je denkt dat je er genoeg hebt.

Je kunt nu op je gemak de beste foto uit de serie kiezen en de rest van de foto’s weer verwijderen.

5. Gebruik het gouden uur en het blauwe uur

Het gouden uur en het blauwe uur zijn de tijdstippen dat de zon voor het mooiste licht zorgt. Het gouden uur is kort voor zonsondergang en kort na zonsopkomst, het blauwe uur is net na zonsondergang en vlak voor zonsopkomst. Dat zijn dan ook de momenten dat je de mooiste foto’s maakt.

Het gouden uur is doorgaans het populairst. Ongeveer een uur voor zonsondergang en kort na zonsopkomst staat de zon laag aan de horizon, waardoor het licht een warme gele of oranje gloed krijgt. Ondanks de naam ‘het gouden uur’ duurt dit moment geen uur lang. Hoe dichter je bij de evenaar bent, hoe korter het duurt en hoe verder je ervan verwijderd bent, hoe langer het duurt.

6. Gebruik de omgeving om diepte in de foto te krijgen

Er zijn verschillende manieren om diepte in foto’s te krijgen. Je kunt natuurlijk de portretmodus gebruiken om een gedeelte scherp en een gedeelte onscherp af te beelden. Dat geeft een idee van diepte.

Het helpt ook om lijnen in de omgeving te gebruiken. Rivieren, wegen, of muren leiden het oog door de foto heen en geven zo ook een idee van diepte. Hetzelfde geldt voor doorkijkjes en kaders. Gebruik bijvoorbeeld het kozijn van een raam, of een natuurlijke opening in het groen.

Meer iPhone-tips?

