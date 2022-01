De iPhone X was de beste Apple-telefoon uit 2017. Hij zette met zijn oled-scherm, gloednieuw design en Face ID dé standaard voor de Apple-vlaggenschepen van de komende jaren. Anno 2021 vinden we de iPhone X echter geen aanrader meer. Waarom dat zo is, lees je op deze iPhone X pagina.

iPhone X in het kort:

Beste Apple-telefoon van 2017 bleek een trendsetter

Kenmerken: oled-scherm, destijds fris design en Face ID

Eerste iPhone met notch

Inmiddels ingehaald door nieuwere iPhones

Refurbished nog het overwegen waard

De iPhone X ziet er ook in 2021 nog uit als een moderne smartphone, maar schijn bedriegt. Dit is een telefoon uit 2017 in een hip jasje, en daar ga je nu langzaam maar zeker de gevolgen van merken. We verwachten dat de iPhone X in 2021 en 2022 nog steeds prima zal presteren en voor de meeste mensen ruim voldoende is.

Over twee jaar zal de ondersteuning voor nieuwe updates waarschijnlijk stoppen, dus houd daar rekening mee als je nu van plan bent om een X in huis te halen. Los daarvan is de iPhone X nog steeds een fijn apparaat voor dagelijks gebruik, met prima prestaties en een camera die doet wat je wil, als je er maar niet teveel van verwacht.

iPhone X kopen: enkel nog refurbished

Door de release van de iPhone XS, XS Max en iPhone XR haalde Apple de iPhone X in 2018 uit de handel. Inmiddels is ook de voorraad van de iPhone X bij providers en webwinkels op. Daardoor kun je de iPhone X nu enkel nog refurbished aanschaffen. Deze modellen werken technisch hetzelfde als nieuwe exemplaren, maar zijn eerder in gebruik geweest.

De belangrijkste kenmerken van de iPhone X

De iPhone X was een mijlpaal voor Apple. Het toestel zag er destijds revolutionair uit en had een voorkantvullend scherm, Face ID-gezichtsherkenning, draadloos opladen en meer. In 2017 waren dit soort features allesbehalve gangbaar. Hieronder nemen we de belangrijke iPhone X-vernieuwingen met je door.

1. Razendsnelle prestaties dankzij A11

De telefoon is uitgerust met 3GB RAM en de A11 Bionic-chip, die een stuk sneller is dan zijn voorganger. Hoewel de A11-chip de algemene snelheid iets opkrikt, zijn de meeste verbeteringen op grafisch gebied te vinden. Bovendien is de chip energiezuinig. Hierdoor wordt de accuduur verder opgerekt.

De frontcamera is ook sterk verbeterd, wat aanzienlijk betere selfies oplevert. Verder is er ondersteuning voor Face ID, aangezien er door het voorkantvullende scherm geen ruimte is voor de vingerafdrukscanner. De gezichtsherkenning vervangt Touch ID volledig en is volgens Apple bovendien veiliger.

2. Een nieuw, voorkantvullend oled-display

Met de X stapte Apple voor het eerst over op een nieuw soort scherm dat de standaard zette voor de jaren erna. De tijd van lcd is voorbij en nu neemt oled langzaam de markt over. Dit schermtype is energiezuiniger, beter buigbaar en in staat om betere zwarttinten te tonen.

Dat betekent een flinke vooruitgang voor de iPhone X, al zijn er al verschillende concurrenten die al een tijdje met oled werken. Echt vernieuwend is het dus niet, maar wel een fijne (en logische) verbetering.

3. Eindelijk draadloos opladen

Een functie waar gebruikers al jaren om vroegen, werd eindelijk realiteit op de iPhone X: draadloos opladen. Door de telefoon op een speciale lader te leggen, heb je geen kabeltje meer nodig om op te laden. Hierdoor wordt het ook mogelijk om tegelijk muziek te luisteren met een bekabelde koptelefoon terwijl de accu wordt opgeladen. Net als de iPhone 7, heeft de iPhone X namelijk geen hoofdtelefoonaansluiting.

Draadloos opladen gaat volgens de Qi-standaard, waardoor de X overweg kan met een heleboel laders. Een iPhone X die draadloos opgeladen wordt, doet er wel wat langer over om de accu te vullen. Wil je de batterij zo snel mogelijk laden, dan kun je nog steeds het beste een kabeltje gebruiken.

4. Gezichtsherkenning met Face ID

Door het scherm dat de voorkant van de iPhone X vult, verdwijnt de herkenbare homeknop. Hierdoor veranderde niet alleen de manier waarop je een iPhone bedient, maar verdween ook de Touch ID-knop. In plaats daarvan stapte Apple volledig over op gezichtsherkenning.

De dubbele frontcamera van het toestel maakt een 3D-scan van je gezicht door talloze infraroodpunten op je hoofd te plaatsen. Hierdoor werkt de techniek ook als het donker is. Bovendien is deze manier van ontgrendelen heel veilig en betrouwbaar. Zelfs bij het dragen van een zonnebril word je herkend.

5. Animoji

Face ID maakt ook wat andere functies mogelijk. Zo introduceerde de iPhone X Animoji: geanimeerde versies van emoji die je kunt veranderen door een andere gezichtsuitdrukking aan te nemen.

Al snel bleek dit een schot in de roos te zijn van Apple. Vlak na de release vulden sociale netwerken zich al snel met Animoji die bekende nummers playbackten. Hoewel Animoji in de iMessage-app verwerkt zitten, kun je een opname gemakkelijk in je filmrol opslaan. Deze kun je vervolgens delen op alle populaire sociale netwerken.

6. Een nieuw design

Om al deze functies te verpakken, introduceerde Apple met de X een nieuw ontwerp voor de iPhone. Deze heeft nagenoeg geen schermranden, en een uitsnede aan de bovenkant om de microfoon en frontcamera’s in te verwerken.

De achterkant is bedekt met een glasplaatje, net zoals de iPhone 5 dat had. Dit is nodig om draadloos opladen te ondersteunen, omdat de huidige aluminium-behuizing stroom niet goed genoeg geleidt.

7. Jarenlange software-ondersteuning van Apple

Zoals we van Apple gewend zijn zal de iPhone X nog jaren ondersteund worden met software-updates. Vorige modellen kregen tot wel vijf jaar ondersteuning, wat zou betekenen dat de iPhone X de komende jaren nog de nieuwste functies zal blijven krijgen.

Alternatieven voor de iPhone X: de iPhone SE 2020 en iPhone 12

iPhone SE 2020: Anno 2021 is de iPhone X alleen nog als refurbished-exemplaar verkrijgbaar. Qua prijs moet hij het daarom opnemen tegen de iPhone SE 2020, die aan het begin van dat jaar werd onthuld.

Dit toestel heeft een verouderd design en is identiek aan de iPhone 8, maar heeft wel een snellere processor, betere accuduur en wordt langer ondersteund met software-updates. Jammer genoeg ontbreekt Face ID dan weer wel, maar kun je de iPhone SE 2020 wel ontgrendelen met de Touch ID-scanner.

→ Check de actuele iPhone SE 2020 abonnementen en iPhone SE 2020 los toestel prijzen in onze vergelijker.

iPhone 12: Vind je de iPhone SE net iets te beperkt? Dan is de iPhone 12 het overwegen waard. Apples instaptoestel van 2020 heeft namelijk ook een oled-scherm, is uitgerust met een dubbele camera achterop en dankzij 5G-ondersteuning ben je klaar voor de toekomst.

Bovendien is het toestel dankzij de krachtige hardware razendsnel en werkt Face ID veel beter (en sneller) dan op de iPhone X. Ook de iPhone 11 kopen is overigens het overwegen waard, al heeft dit toestel wel een kwalitatief minder lcd-paneel.

Nieuw alternatief in 2021: iPhone 13

Anno 2021 is er extra alternatief gepresenteerd door Apple: de iPhone 13. Deze is weer net iets beter dan de iPhone 12. Tegelijkertijd presenteerde Apple ook de iPhone 13 mini, Pro en Pro Max.