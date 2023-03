Nieuwe functie WhatsApp (Web): zo verberg je dat je online bent

WhatsApp heeft weer een nieuwe functie gelanceerd! Vanaf nu kun je in WhatsApp verbergen dat je online bent. Wij vertellen hoe je dat doet.

WhatsApp werkt aan reeks nieuwe functies

WhatsApp heeft de afgelopen weken een behoorlijk aantal nieuwe functies aangekondigd en getest. Zo wordt het binnenkort mogelijk om een groep een soort houdbaarheidsdatum te geven en kun je binnenkort makkelijk zelf stickers maken voor WhatsApp op je iPhone. Deze functies zijn echter nog steeds niet gelanceerd, wanneer dat gebeurt blijft nog even afwachten.

WhatsApp heeft nu wél een nieuwe instelling geïntroduceerd, waarmee je kunt verbergen dat je online bent op WhatsApp. Dat is natuurlijk super handig, want is het mogelijk om ongestoord berichten te versturen (en terug te lezen), zonder dat iedereen meteen ziet dat je online bent.

En er is meer goed nieuws: de functie is ook beschikbaar voor WhatsApp Web. Het is dus geen probleem meer om je WhatsApp Web geopend te laten op je Mac, want niemand ziet dat je online bent. Nu staat er nog wel eens (soms zelfs ten onrechte) dat je online bent wanneer je WhatsApp Web op de achtergrond aan laat staan. Met deze nieuwe functie is dat eindelijk verleden tijd.

Verbergen dat je online bent op WhatsApp (Web)

Wil je niet dat anderen zien dat je online bent op WhatsApp? De nieuwe instelling is eenvoudig te veranderen in de nieuwste versie van WhatsApp, dat is versie 23.5.77. Om te verbergen wanneer je online bent op WhatsApp, moet je de volgende instellingen aanpassen:

Open ‘WhatsApp’ en ga naar ‘Instellingen’; Kies voor ‘Privacy’; Tik op ‘Laatst gezien en online’; Zorg dat onder ‘Laatst gezien’ de optie ‘Niemand’ is aangevinkt; Ga naar ‘Wie kan zien dat ik online ben’ en kies ‘Zelfde als Laatst gezien’.

Als je dus wilt verbergen wanneer je online bent op WhatsApp, moet je eveneens je laatst gezien voor iedereen verbergen. Mogen je contacten wel zien dat je online bent? Dan stel je ‘Mijn contacten’ in onder ‘Wie kan mijn meldingen laatst gezien zien’. Zo zien je contacten wel wanneer je online bent en wanneer je voor het laatst online bent geweest. Je kan ook een selectie van je contacten maken.

Als je uitschakelt dat andere gebruikers je laatst gezien en online status op WhatsApp kunnen zien, kan je dit ook niet meer bij anderen zien. Pas wel op: andere WhatsApp-gebruikers kunnen het wél zien als je aan het typen bent. Zo verklap je dus alsnog dat je online bent op WhatsApp.

Met de nieuwe functie is het dus eindelijk mogelijk om onopgemerkt de app te gebruiken. Ben je benieuwd naar meer tips voor WhatsApp? Eerder legden we uit hoe je al verzonden berichten bewerkt op WhatsApp en welke nieuwe functie videobellen op WhatsApp veel beter maakt.

